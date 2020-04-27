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Kesler, “Bu papağanlar sıkıntılı koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu. Bütün komşularımız onları seyre daldı. Sadece 3 ağaçta kendilerine yuva yapmışlar. Sürekli buradalar. Komşularımız ağacın altına su ve yem bırakıyor. Bu moral sokak sakinlerimize yetti. Çam kozalaklarının iç kısımlarını yiyip, dışını atıyorlar. Buraya gelmelerinin nedeni sokağa çıkma yasağı ile gelen sessizlikten olabilir. Komşularımız bunların burada çoğalabileceğini söylüyorlar” dedi.