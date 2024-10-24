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Savunma sanayisi tek yürek oldu! SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Savunma sanayisi tek yürek oldu! SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
24 Ekim 2024 Perşembe

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

<p>Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde başladı.</p>
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde başladı.

<p>Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının fuara alınmamaları kararlaştırıldı.</p>
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Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının fuara alınmamaları kararlaştırıldı.

<p>TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de, TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirilecek. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın da iştirak etmeleri bekleniyor.</p>
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TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de, TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirilecek. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın da iştirak etmeleri bekleniyor.

<p><b>- SAVUNMA SANAYİSİ TEK YÜREK OLDU</b></p><p><b><br></b></p><p>Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.</p>
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- SAVUNMA SANAYİSİ TEK YÜREK OLDU


Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

<p>120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayisinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.</p>
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120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayisinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.

<p>Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.</p>
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Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.

<p>BMC'nin görselinde de 'TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.</p>
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BMC'nin görselinde de 'TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

<p>Öte yandan, Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı.</p>
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Öte yandan, Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı.

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