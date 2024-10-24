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BMC'nin görselinde de 'TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.