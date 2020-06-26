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'Kelebekler, uygun kuytu yerler bulup kış uykusuna yatıyor, ilkbaharda hareketlenip döngülerine devam ediyor. Bazı kelebeklerin ömrü kısa, bir haftadan bir yıla kadar uçan kelebekler var. Ayrıca kelebekler göç de ediyor. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük kelebek göçü 3 bin 200 kilometre ama 5 bin kilometreye kadar göç edebiliyorlar.'