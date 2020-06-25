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İHH Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, 'Dün dalgıçlarımız su birikintisinde arama çalışması yaptı. Bugün ise o suyu boşaltıyoruz. Su pompaları gelerek, suyu boşaltacak. Daha sonra iş makineleri orada kazı yapacak. Bugün hassas aramalar yapılıyor. Kum yığıntıları karıştırılıyor. Dere yatağının içerisinde aramalar devam ediyor. Su altı ekipleri kanyonu bir kez daha tarayacak. Diğer cesetlerin bulunduğu yerde Derya’nın bulunma ihtimali daha fazla. Bu bölgeden sonra kanyonlar başlıyor. Kanyona defalarca ekiplerimiz baktı ama Derya’ya ulaşamadık. Bu yüzden hassas arama var ve bu noktada kadavra köpekleri çok önemli bir yer bulunuyor. Kadavra köpekleri alanı devamlı tarıyorlar. Herhangi bir koku duydukları anda ekiplerimiz de orayı kazıyor” dedi.