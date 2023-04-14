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Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı

Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
14 Nisan 2023 Cuma

6 yıl önce temeli atılan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

<p>Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, ibadete açılıyor. Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor.</p>
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Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, ibadete açılıyor. Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor.

<p>43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor. </p>
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43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

<p>Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor. </p>
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Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.

<p>Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii'nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır'ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. </p>
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Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii'nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır'ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle yapımı 6 yılda tamamlanan, Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle yapımı 6 yılda tamamlanan, Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

<p>Caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, 'Camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabb'im razı olsun.' dedi.</p>
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Caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, 'Camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabb'im razı olsun.' dedi.

<p>Törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.</p>
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Törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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