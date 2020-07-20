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Selçuk İnan'dan sonra Fatih Terim'e bir yardımcı daha

Selçuk İnan'dan sonra Fatih Terim'e bir yardımcı daha
20 Temmuz 2020 Pazartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonda teknik ekibini yeniliyor. Futbolculuğu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'ı kadroya dahil eden Terim, eski bir öğrencisini daha teknik heyete aldı.

<p>Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.</p>
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Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

<p>Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.</p>
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Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

<p>Futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi <b>Hakan Balta</b>'yı da kadrosuna alıyor.</p>
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Futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.

<p>2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.</p>
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2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

<p>Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.</p>
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Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

<p>Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde,<b> Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta</b> olacak.</p><p><br></p><p>TRT Spor</p>
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Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.


TRT Spor

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