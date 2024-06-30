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Selçuk'ta yangında zarar gören alan dron ile görüntülendi

Selçuk'ta yangında zarar gören alan dron ile görüntülendi
30 Haziran 2024 Pazar

İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi...

<p>İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.</p>
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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

<p>Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.</p>
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Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

<p>Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.</p>
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

<p>Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.</p>
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Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

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