İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4529
  • EURO
    10,0072
  • ALTIN
    488.556
  • BIST100
    1445.88

Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor

Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor
8 Eylül 2021 Çarşamba

A Milli Futbol Takımı'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilginin faturası Şenol Güneş'e çıkacak. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması bekleniyor.

<p>A Milli Takım 'da 2. Şenol Güneş dönemi de bitiyor.</p>
1
/
10

A Milli Takım 'da 2. Şenol Güneş dönemi de bitiyor.

<p>2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen Ay Yıldızlılarda teknik direktör değişikliği bekleniyor.</p>
2
/
10

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen Ay Yıldızlılarda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

<p>Ntvspor'un haberine göre; Güneş, konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek. </p>
3
/
10

Ntvspor'un haberine göre; Güneş, konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.

<p>Yapılacak toplantıdan iki sonuç çıkabilir. <br></p>
4
/
10

Yapılacak toplantıdan iki sonuç çıkabilir.

<p>Seçeneklerden ilki Başkan Özdemir'in 69 yaşındaki adama görevden alındığını açıklaması. </p>
5
/
10

Seçeneklerden ilki Başkan Özdemir'in 69 yaşındaki adama görevden alındığını açıklaması.

<p>Diğer seçenek ise Güneş'in istifasını sunması.</p>
6
/
10

Diğer seçenek ise Güneş'in istifasını sunması.

<p>Ay Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti.</p>
7
/
10

Ay Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti.

<p>Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.</p>
8
/
10

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.

<p>Ay Yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38'inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.</p>
9
/
10

Ay Yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38'inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.

10
/
10

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.