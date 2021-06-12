2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'nın Türkiye karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, İtalyan basınında geniş şekilde yer buldu.
Corriere dello Sport gazetesi, 'Yaşasın İtalya' manşetiyle İtalya'nın galibiyetini duyururken, 'Harika başlangıç. Sırada İsviçre var.' ifadeleri kullanıldı.
La Gazzetta dello Sport da İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılışını Türkiye'yi ağır bir yenilgiye uğratarak başladığını yazdı.
Gazetede Türkiye'ye yönelik değerlendirmede de İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında top koşturan Türk oyuncularının dünkü maçta performanslarıyla varlık gösteremediğine işaret edildi.
Tuttosport gazetesi de maç haberinde, 'Gök mavililerin ikinci yarıda uçuşa geçtiği' yorumu yapıldı.
İtalya Milli Takımı'nın ilk yarıda kapanan rakibine karşı zorlandığı ancak Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golün maçta İtalya adına kilidi açtığını belirtti.
La Stampa gazetesi de İtalya'nın Türkiye karşısındaki 3-0'lık galibiyetini 'Büyülü gece. İtalya, Türkiye'yi yendi' başlığıyla okuyucularına aktardı.
Corriere della Sera da 'Mancini'nin İtalyası kazanan ve güzel bir İtalya' başlığını kullandı.
CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI
CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma'daki önemli gecede İtalya Milli Takımı'nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin vuruşlarının İtalya'ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.
BBC SPORTS: İTALYA İÇİN SAHA İÇİ VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECE
BBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli'nin İtalyan operası Nessun Dorma'yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya'nın savunma bloğuna övgüde bulundu. İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.
THE GUARDIAN: İTALYA, TÜRKİYE'YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİ
İngiliz gazetesi The Guardian, Turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya'nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi.
DAILY MAIL: İTALYA; IMMOBİLE, INSIGNE VE MERİH DEMİRAL'IN GOLLERİYLE 3-0 GALİP
İngiliz Daily Mail Gazetesi, 'İtalya, Türkiye'yi kolaylıkla mağlup ederek şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı. Manci'nin takımı oyunun savunmasını kilit yaparak, maçı domine etti. Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golden sonra Immobile, takımının ikinci golünü kaydetti. İtalya, düzensiz Türkiye'ye karşı baskı uyguladı. Sonrasında Lorenzo Insigne'nin muhteşem golü ile maçın skoru belirlendi.' ifadelerine yer verdi.
BILD: MAMMA MİA, İTALYANLAR GÜÇLÜ!
Almanya'nın Bild Gazetesi, 'İtalya, Türkiye'yi 3-0 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası'nda hak edilmiş bir zafer oldu. Mancini'nin öğrencilerinin oyunu kontrol altında tuttuğunu belirterek, futbolcuların sabırlı olduklarını ve harika iş çıkardıklarını, seyircinin İtalya ekibine yardımcı olduğunu söyledi.
STERN: İTALYA, TÜRKİYE'YE AÇILIŞ MAÇINDA ŞANS TANIMADI
Almanya'nın Stern Gazetesi, 'İtalya Milli Takımı'nın büyük başarısı. Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalyanlar, Türkiye'ye karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Zafer asla tehlikede değildi.' yorumunu yaptı.