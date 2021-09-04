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Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik

Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik
4 Eylül 2021 Cumartesi

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cebelitarık karşılaşmasında, Karadağ maçına çıkardığı ilk 11'i büyük oranda değiştirmesi bekleniyor.

<p>A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak.</p>
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak.

<p>Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.</p>
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Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

<p>Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.</p>
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Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.

<p>Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.</p>
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Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

<p>Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.</p>
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Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

<p>A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.</p>
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A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

<p>Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cebelitarık karşılaşmasında, Karadağ maçına çıkardığı ilk 11'i büyük oranda değiştirmesi bekleniyor. Muhtemel 11'imiz şöyle:</p>
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cebelitarık karşılaşmasında, Karadağ maçına çıkardığı ilk 11'i büyük oranda değiştirmesi bekleniyor. Muhtemel 11'imiz şöyle:

<p>Mert Günok</p>
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Mert Günok

<p>Zeki Çelik</p>
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Zeki Çelik

<p>Çağlar Söyüncü</p>
10
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19

Çağlar Söyüncü

<p>Merih Demiral</p>
11
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19

Merih Demiral

<p>Mert Müldür</p>
12
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19

Mert Müldür

<p>Okay Yokuşlu</p>
13
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19

Okay Yokuşlu

<p>Salih Uçan</p>
14
/
19

Salih Uçan

<p>Orkun Kökçü</p>
15
/
19

Orkun Kökçü

<p>Efecan Karaca</p>
16
/
19

Efecan Karaca

<p>Kerem Aktürkoğlu</p>
17
/
19

Kerem Aktürkoğlu

<p>Halil Dervişoğlu</p>
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Halil Dervişoğlu

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