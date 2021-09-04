A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cebelitarık karşılaşmasında, Karadağ maçına çıkardığı ilk 11'i büyük oranda değiştirmesi bekleniyor. Muhtemel 11'imiz şöyle:
Mert Günok
Zeki Çelik
Çağlar Söyüncü
Merih Demiral
Mert Müldür
Okay Yokuşlu
Salih Uçan
Orkun Kökçü
Efecan Karaca
Kerem Aktürkoğlu
Halil Dervişoğlu