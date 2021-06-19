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2- DAHA ÜRETKEN BİR ORTA SAHA





A Grubu'nda oynadığımız iki maçta da en fazla eleştiri alan bölge orta saha hattı olmuştu. Okay ve Ozan Tufan ikilisi, hem İtalya hem de Galler maçındaki performansları ile sınıfta kalırken, iki maçta da 90 dakikayı tamamlayamamıştı.