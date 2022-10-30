3 / 20



Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'u tercih eden Güneş, savunmanın ortasında Montero'nun yerine sakatlığı atlatan Saiss'i, Muleka'nın yerine Gedson Fernandes'i, N'Koudou'nun yerine ise Cenk Tosun'u görevlendirdi.