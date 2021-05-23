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Sergen Yalçın 5 transfer istedi, 4 ismin üstünü çizdi!

Sergen Yalçın 5 transfer istedi, 4 ismin üstünü çizdi!
23 Mayıs 2021 Pazar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer raporunu yönetime verdi. Yalçın'ın 5 transfer istediği öğrenilirken, siyah beyazlılarda 4 oyuncunun da ayrılması bekleniyor.

<p><b>Beşiktaş</b>'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör <b>Sergen Yalçın,</b> gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ'a iletti.</p>
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Beşiktaş'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ'a iletti.

<p><b>'Önce iç transfer çözülmeli' </b>diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan<b> Jeremain Lens, Tyler Boyd </b>ve kadro dışı olan <b>Douglas'ın </b>gönderilmesini istedi.</p>
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'Önce iç transfer çözülmeli' diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas'ın gönderilmesini istedi.

<p>Sergen Yalçın, yıllık net ücretleri 4<b>,2 milyon Euro'</b>yu bulan bu oyuncuların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini belirtti.</p>
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Sergen Yalçın, yıllık net ücretleri 4,2 milyon Euro'yu bulan bu oyuncuların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

<p>Yalçın, Kayserispor'dan kiralanan <b>Bernard Mensah</b>'ın da geri gönderilmesini talep etti.</p>
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Yalçın, Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın da geri gönderilmesini talep etti.

<p>Siyah beyazlı teknik adam, sözleşmesi biten <b>Gökhan Töre</b>'yle ise yeniden anlaşılmasını istiyor.</p>
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Siyah beyazlı teknik adam, sözleşmesi biten Gökhan Töre'yle ise yeniden anlaşılmasını istiyor.

<p>Sergen Yalçın'ın diğer taraftan <b>defans, forvet </b>ve <b>kanatlara</b> transfer edilmesi için <b>5 oyuncunun ismini verdiği</b> ve siyah beyazlı yönetimin transfer çalışmalarına başladığı bildirildi. </p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Sergen Yalçın'ın diğer taraftan defans, forvet ve kanatlara transfer edilmesi için 5 oyuncunun ismini verdiği ve siyah beyazlı yönetimin transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.


Hürriyet

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