Beşiktaş'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ'a iletti.
'Önce iç transfer çözülmeli' diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas'ın gönderilmesini istedi.
Sergen Yalçın, yıllık net ücretleri 4,2 milyon Euro'yu bulan bu oyuncuların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini belirtti.
Yalçın, Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın da geri gönderilmesini talep etti.
Siyah beyazlı teknik adam, sözleşmesi biten Gökhan Töre'yle ise yeniden anlaşılmasını istiyor.
Sergen Yalçın'ın diğer taraftan defans, forvet ve kanatlara transfer edilmesi için 5 oyuncunun ismini verdiği ve siyah beyazlı yönetimin transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.
Hürriyet