Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu hafta derbi maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Yarın akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek.
Milli arada sakatlıklar ve Covid-19 vakalarıyla uğraşan, bu nedenle de tam takım idman yapmadan 7 eksikle Medipol Başakşehir maçına çıkan Beşiktaş, buna rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük moral depolamıştı.
Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısında da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu hafta sakat ve Covid-19 olan futbolcuların bir kaçının iyileşmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı en çok sevindiren gelişme oldu.
Son anda karar değiştirmezse, bir futbolcu haricinde Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Welinton, N'Sakala, Roiser ve Oğuzhan'ın takıma katılmasıyla alternatifi olan bir yedek kulübesi olacak.
Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesinde kaleyi yine Utku'ya teslim edecek.
Sağ bekte Valentine Rosier, stoperde Montero ve sol bekte Rıdvan oynaması kesin olan 3 oyuncu.
WELİNTON MU, NECİP UYSAL MI OYNAYACAK?
Sakatlıktan yeni kurtulan ve sadece 3 idman yapacak olan Welinton'un oynayıp oynamayacağına ise bu akşam yapılacak idmanda karar verilecek.
Welinton oynamaz ise stoperde Necip-Montero ikilisi görev yapacak.
Orta sahada defansa dönük oyuncu olarak Josef De Souza'yı oynatacak olan Sergen Yalçın'ın hücum dörtlüsü Ghezzal-Atiba-Mensah ve Larin'den oluşacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar.
Siyah beyazlıların derbideki muhtemel kadrosu Utku-Rosier-Necip (Welinton)-Montero-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar şeklinde.
EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5'E ÇIKTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak.
Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart ve Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor.
Türkiye ile oynanan milli maçta Covid-19 olduğu açıklanan ve hala karantina süreci devam eden Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan Gökhan Töre de maç kadrosuna girmeyecek diğer iki futbolcu olacak.
Milli arada Covid-19 olduktan sonra 2 testi negatife dönen Ajdin Hasic'in, dün açıklanan yeni testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlılar için şok eden bir gelişme oldu.
Hasic'in yeniden izolasyona alınmasıyla takımdaki eksik futbolcu sayısı 5'e çıktı.
Bu arada son iki idmana sakatlık gerekçesiyle çıkmayan Adem Ljajic'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.