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'LARIN'İ KEYFİME ÇIKARMADIM'





Larin'in de sakatlandığını vurgulayan siyah beyazlı takımın hocası, oyuncu seçimiyle ilgili eleştirilere 'Larin de sakatlandı. Keyfime çıkarmadım Larin'i. Sakatlandığı için çıkardım. Bazı oyuncu değişikliklerine ilişkin ben açıklama yapmama rağmen özellikle eleştiriler çok saçma oluyor.' diyerek yanıt verdi.