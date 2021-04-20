Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürmesine rağmen en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkarma fırsatını kaçırdı.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş Bein Sports'a önemli açıklamalar yaptı.
'BU BERABERLİK ÖNEMLİ DEĞİL'
Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, 'Puan kayıpları olabilir. Sivasspor zor bir deplasman, burada beraberlik planlarımız içinde vardı. Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gerek bir maçta puan kaybettik' dedi.
'ABOUBAKAR BÜYÜK İHTİMAL SEZONU KAPATTI'
Aboubakar'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan Yalçın, 'Aboubakar'ı kaybettik büyük ihtimal. Kalan maçlarda büyük ihtimal Aboubakar olmayacak' ifadelerini kullandı.
'LARIN'İ KEYFİME ÇIKARMADIM'
Larin'in de sakatlandığını vurgulayan siyah beyazlı takımın hocası, oyuncu seçimiyle ilgili eleştirilere 'Larin de sakatlandı. Keyfime çıkarmadım Larin'i. Sakatlandığı için çıkardım. Bazı oyuncu değişikliklerine ilişkin ben açıklama yapmama rağmen özellikle eleştiriler çok saçma oluyor.' diyerek yanıt verdi.
'FIRAT AYDINUS SAHANIN EN İYİSİYDİ'
Maçın hakemi Fırat Aydınus'u performansını öven Sergen Yalçın, 'Sahanın en iyi Fırat Aydınus'tu Müthiş bir maç yönetti' dedi.
'BAZI OYUNCULARIMIZ BUGÜN ÜRETMEKTE ÇOK GERİ KALDILAR'
Bazı oyuncularının sergilediği oyundan memnun olmadığını dile getiren başarılı teknik adam, 'Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal bir skordu.' diye konuştu.
'DİĞERLERİ ŞAMPİYONLUK İÇİN HEVESLENMESİN'
Sergen Yalçın, sakat oyuncuların fazlalığı ve şampiyonluk mücadelesiyle ilgili bir soru üzerine ise 'Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Diğerleri ikinci ve üçüncü olur' yanıtını verdi.