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Sergen Yalçın karar aşamasında! İlk 11'in 10'u belli

Sergen Yalçın karar aşamasında! İlk 11'in 10'u belli
14 Eylül 2021 Salı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Siyah beyazlı takımın hocası Sergen Yalçın, Dortmund'a karşı sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

<p>Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.</p>
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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.

<p>C Grubunun ilk karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan siyah beyazlıların maçı saat 19.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.</p>
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C Grubunun ilk karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan siyah beyazlıların maçı saat 19.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.

<p>Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor.</p>
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Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor.

<p>Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.</p>
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Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.

<p><b>DORTMUND MAÇI ÖNCESİNDE 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR</b></p><p><br></p><p>Milli takımda sakatlanan Umut Meraş henüz iyileşmezken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeria da Dortmund'a karşı sahada olamayacak.</p>
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DORTMUND MAÇI ÖNCESİNDE 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR


Milli takımda sakatlanan Umut Meraş henüz iyileşmezken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeria da Dortmund'a karşı sahada olamayacak.

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dortmund karşısında kaleyi Ersin'e emanet etmesi beklenirken, sakat olan Vida'nın yerine Montero ve Necip'ten biri monte edilecek. </p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dortmund karşısında kaleyi Ersin'e emanet etmesi beklenirken, sakat olan Vida'nın yerine Montero ve Necip'ten biri monte edilecek.

<p>Teixeria'nın yerine oynayacak futbolcu ise Atiba Hutchinson olacak.</p>
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Teixeria'nın yerine oynayacak futbolcu ise Atiba Hutchinson olacak.

<p>Siyah beyazlıların Dortmund karşısındaki muhtemel on biri: </p>
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Siyah beyazlıların Dortmund karşısındaki muhtemel on biri:

<p>Ersin Destanoğlu</p>
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Ersin Destanoğlu

<p>Valentin Rosier</p>
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Valentin Rosier

<p>Welinton Souza Silva</p>
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Welinton Souza Silva

<p>Francisco Montero (Necip Uysal)<br></p>
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Francisco Montero (Necip Uysal)

<p>Fabrice N'Sakala</p>
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Fabrice N'Sakala

<p>Josef de Souza</p>
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Josef de Souza

<p>Rachid Ghezzal</p>
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Rachid Ghezzal

<p>Atiba Hutchinson</p>
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Atiba Hutchinson

<p>Miralem Pjanic</p>
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Miralem Pjanic

<p>Cyle Larin</p>
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Cyle Larin

<p>Michy Batshuayi</p>
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Michy Batshuayi

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