Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.
C Grubunun ilk karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan siyah beyazlıların maçı saat 19.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.
Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor.
Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.
DORTMUND MAÇI ÖNCESİNDE 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Milli takımda sakatlanan Umut Meraş henüz iyileşmezken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeria da Dortmund'a karşı sahada olamayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dortmund karşısında kaleyi Ersin'e emanet etmesi beklenirken, sakat olan Vida'nın yerine Montero ve Necip'ten biri monte edilecek.
Teixeria'nın yerine oynayacak futbolcu ise Atiba Hutchinson olacak.
Siyah beyazlıların Dortmund karşısındaki muhtemel on biri:
Ersin Destanoğlu
Valentin Rosier
Welinton Souza Silva
Francisco Montero (Necip Uysal)
Fabrice N'Sakala
Josef de Souza
Rachid Ghezzal
Atiba Hutchinson
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Michy Batshuayi