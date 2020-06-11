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  • Sergen Yalçın kararını verdi! Beşiktaş'ın kalesi artık ona emanet

Sergen Yalçın kararını verdi! Beşiktaş'ın kalesi artık ona emanet

Sergen Yalçın kararını verdi! Beşiktaş'ın kalesi artık ona emanet
11 Haziran 2020 Perşembe

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleye kimin geçeceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi.

<p>Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleye kimin geçeceği soru işaretiydi.</p>
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Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleye kimin geçeceği soru işaretiydi.

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın antrenmanlarda Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'yla yakından ilgilendi. </p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın antrenmanlarda Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'yla yakından ilgilendi. 

<p>Genç iki filebekçisinin de performansından büyük ölçüde memnun kalan Sergen Yalçın tercihini yaptı. </p>
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Genç iki filebekçisinin de performansından büyük ölçüde memnun kalan Sergen Yalçın tercihini yaptı. 

<p>Ntvspor'un haberine göre,Yalçın, Siyah beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında eldivenleri 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na verecek</p>
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Ntvspor'un haberine göre,Yalçın, Siyah beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında eldivenleri 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na verecek

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig’de oynayağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı. Yalçın, Ersin’i ilk 11’de sahaya sürecek.</p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig’de oynayağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı. Yalçın, Ersin’i ilk 11’de sahaya sürecek.

<p>Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı.</p>
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Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı.

<p>2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.</p>
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2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

<p>Takımın 1. kalecisi Loris Karius, Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.</p>
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Takımın 1. kalecisi Loris Karius, Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

<p>Siyah beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu</p>
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Siyah beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu

<p>Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.</p>
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Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

<p>İşte Beşiktaş'ın yeni filebekçisi Ersin Destanoğlu</p>
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İşte Beşiktaş'ın yeni filebekçisi Ersin Destanoğlu

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