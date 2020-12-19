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Sergen Yalçın kararını verdi! İlk 11'de 2 değişiklik

Sergen Yalçın kararını verdi! İlk 11'de 2 değişiklik
19 Aralık 2020 Cumartesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor.

<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. </p>
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. 

<p>Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.</p>
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Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın'ın BB Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor.</p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın BB Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor.

<p>Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek olan Yalçın'ın sarı kart cezalısı Rosier'in yerine Dorukhan'ı oynatması bekleniyor.</p>
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Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek olan Yalçın'ın sarı kart cezalısı Rosier'in yerine Dorukhan'ı oynatması bekleniyor.

<p>Stoper ikilisi Welinton - Montero'dan oluşacakken, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev yapacak.</p>
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Stoper ikilisi Welinton - Montero'dan oluşacakken, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev yapacak.

<p>6 numarada yine Josef'i görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, sağ açığa Ghezzal'ı yazarken, Atiba'nın yanında Mensah'a şans verecek.</p>
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6 numarada yine Josef'i görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, sağ açığa Ghezzal'ı yazarken, Atiba'nın yanında Mensah'a şans verecek.

<p>Hücum hattının solunda Larin santrforda ise Aboubakar gol arayan isimler olacak.</p>
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Hücum hattının solunda Larin santrforda ise Aboubakar gol arayan isimler olacak.

<p>Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: </p>
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Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: 

<p>Ersin - Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.</p>
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Ersin - Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

<p><b>VALENTIN ROSIER CEZALI</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle BB Erzurumspor karşısında sahada olamayacak.</p>
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VALENTIN ROSIER CEZALI


Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle BB Erzurumspor karşısında sahada olamayacak.

<p>Bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirilen ve Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını gören Fransız sağ bek, BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.</p>
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Bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirilen ve Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını gören Fransız sağ bek, BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

<p>Rosier, profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü ise Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu kupa maçında atmıştı.</p>
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Rosier, profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü ise Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu kupa maçında atmıştı.

<p><b>GÖKHAN TÖRE VE LJAJIC YİNE YOK</b></p><p><br></p><p>Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle yine kadroya alınmayacak.</p>
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GÖKHAN TÖRE VE LJAJIC YİNE YOK


Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle yine kadroya alınmayacak.

<p>İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında toplam 128 dakika süre alıp 1 gol atan Gökhan Töre, son 6 haftanın 5'inde sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı. </p>
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İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında toplam 128 dakika süre alıp 1 gol atan Gökhan Töre, son 6 haftanın 5'inde sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı. 

<p>5 lig maçında 131 dakika süre alıp gol ve asist katkısı yapamayan Adem Ljajic de Gökhan Töre gibi son 3 maçtır sakatlık sebebiyle kadroya giremiyor.</p>
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5 lig maçında 131 dakika süre alıp gol ve asist katkısı yapamayan Adem Ljajic de Gökhan Töre gibi son 3 maçtır sakatlık sebebiyle kadroya giremiyor.

<p>Töre ve Ljajic'in yanı sıra Covid-19 olan ancak kulüp tarafından ismi açıklanmayan iki futbolcu daha karantinada oldukları için BB Erzurumspor maçında görev yapamayacak.</p>
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Töre ve Ljajic'in yanı sıra Covid-19 olan ancak kulüp tarafından ismi açıklanmayan iki futbolcu daha karantinada oldukları için BB Erzurumspor maçında görev yapamayacak.

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