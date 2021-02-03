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  • Sergen Yalçın maç sonu çıldırdı! 'Çok sinirliyim! Öldü zannedersin...'

Sergen Yalçın maç sonu çıldırdı! 'Çok sinirliyim! Öldü zannedersin...'

Sergen Yalçın maç sonu çıldırdı! 'Çok sinirliyim! Öldü zannedersin...'
03 Şubat 2021 Çarşamba

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

<p>İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;</p>
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İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

<p>1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım. </p>
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1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım.

<p>Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!</p>
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Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!

<p><b>DAHA YENİ BAŞLIYOR!</b></p>
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DAHA YENİ BAŞLIYOR!

<p>Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin...</p>
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Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin...

<p>Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı.</p>
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Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı.

<p>Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.</p>
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Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.

<p><b>DAHA ADALETLİ OYNANMALI</b></p>
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DAHA ADALETLİ OYNANMALI

<p>Hakem arkadaşlarla ilgili konuşunca ceza yiyoruz ama bazı şeyleri konuşmak lazım. </p>
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Hakem arkadaşlarla ilgili konuşunca ceza yiyoruz ama bazı şeyleri konuşmak lazım.

<p>Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta, hakem arkadaşların yönetimleri... Bütün takdir hakları rakipten yana ve böyle olmamalı. Maçlar daha adaletli oynanmalı.</p>
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Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta, hakem arkadaşların yönetimleri... Bütün takdir hakları rakipten yana ve böyle olmamalı. Maçlar daha adaletli oynanmalı.

<p><b>ÇOK SİNİRLİYİM, SAVAŞACAĞIZ</b></p>
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ÇOK SİNİRLİYİM, SAVAŞACAĞIZ

<p>Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın.</p>
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Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın.

<p>Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! </p>
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Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor!

<p>Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı.</p>
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Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı.

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