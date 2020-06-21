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KALE: Ersin Destanoğlu oynadığı iki maçta güven verse de, son 6 maç dikkatle takip edilecek ve kalenin önümüzdeki sezon gençlere emanet edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ancak; teknik direktör Sergen Yalçın, kaleye mutlaka bir transfer yapılmasını ve bu ismin de tecrübeli olmasını istiyor.