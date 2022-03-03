Geçen sezon Beşiktaş'ı tarihi bir şampiyonluğa taşıyan, sezon başında sözleşme krizi yaşansa da Siyah-beyazlı takıma imza atan Sergen Yalçın, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrasında Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştı.
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Siyah-beyazlı yönetim Bruno Pinheiro ve Daniel Farke gibi isimleri gündemine almış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Bunun üzerine Beşiktaş, Önder Karaveli'yi takımın başına getirmişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, ayrılığından bu yana koruduğu sessizliğini bozdu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Sergen Yalçın ile konuşmasını anlattı.
Sinan Engin'in ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
'1,5 AY BENİ ARAMADILAR'
'Sen de biliyorsun Sinan ağabey bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1 - 1.5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları.'
'LIZBON DEPLASMANINDA PINHEIRO İLE GÖRÜŞTÜLER'
'Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Bruno Pinheiro) görüşüyorlar. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular.'
'ÇEBİ İLE SORUNUM YOK AMA...'
'Ahmet Başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım.'
'DAHA ÇOK ŞEY VAR, ANLATACAĞIM'
'Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu.'