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Sergen Yalçın sürpriz bir ismin üstünü çizecek!

Sergen Yalçın sürpriz bir ismin üstünü çizecek!
07 Ocak 2021 Perşembe

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 1 santrfor ve 1 stoper talep ederken, Tyler Boyd'u ise yeniden kadroda görmek istiyor. Yeni transferlerin yabancı olması halinde Hasic ve Ljajic'in haricinde sürpriz bir ismin daha 14 kişilik yabancı kontenjanının dışında kalması gündemde.

<p><b>Beşiktaş</b>, liderliğin mutluluğunu yaşarken bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.</p>
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Beşiktaş, liderliğin mutluluğunu yaşarken bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda<b> 1 santrfor ve 1 stoper</b> almak isteyen siyah beyazlılar ilk olarak herhangi bir takımda oynamayan dünyaca ünlü Hırvat golcü <b>Mario Mandzukic ile temasa geçerek resmi teklifini iletti ve cevabı beklemeye geçti.</b></p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 1 santrfor ve 1 stoper almak isteyen siyah beyazlılar ilk olarak herhangi bir takımda oynamayan dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile temasa geçerek resmi teklifini iletti ve cevabı beklemeye geçti.

<p>Sergen Yalçın'ın da resmen açıkladığı Mandzukic'in transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken <b>Beşiktaş'ta, Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündemde.</b></p>
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Sergen Yalçın'ın da resmen açıkladığı Mandzukic'in transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş'ta, Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündemde.

<p>Ancak; Tyler Boyd'un da takıma geri döndürülmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu isteğinin gerçekleşebilmesi için mevcut kadrodan bir futbolcunun daha gönderilmesi gerekiyor. </p>
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Ancak; Tyler Boyd'un da takıma geri döndürülmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu isteğinin gerçekleşebilmesi için mevcut kadrodan bir futbolcunun daha gönderilmesi gerekiyor. 

<p>Gönderilecekler arasında akla gelen ilk isim, bu sezon hemen hemen hiç oynamayan <b>Adem Ljajic. </b><br></p>
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Gönderilecekler arasında akla gelen ilk isim, bu sezon hemen hemen hiç oynamayan Adem Ljajic. 

<p>Ljajic'in kiralık veya satılık olarak kendine takım bulması istenecek ve takımda yer açılacak. </p>
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Ljajic'in kiralık veya satılık olarak kendine takım bulması istenecek ve takımda yer açılacak. 

<p>Takımdan ayrılması söz konusu olan <b>Lens, Mirin ve Douglas'ın </b>durumuna göre de stoper transferi şekillendirilecek. </p>
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Takımdan ayrılması söz konusu olan Lens, Mirin ve Douglas'ın durumuna göre de stoper transferi şekillendirilecek. 

<p>Stoper transferinin de yabancı olması halinde A takımdan <b>Ljajic ve Hasic haricinde sürpriz bir ismin üstü çizilecek.</b></p><p><b><br></b></p><p>DHA</p>
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Stoper transferinin de yabancı olması halinde A takımdan Ljajic ve Hasic haricinde sürpriz bir ismin üstü çizilecek.


DHA

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