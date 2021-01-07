Beşiktaş, liderliğin mutluluğunu yaşarken bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 1 santrfor ve 1 stoper almak isteyen siyah beyazlılar ilk olarak herhangi bir takımda oynamayan dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile temasa geçerek resmi teklifini iletti ve cevabı beklemeye geçti.
Sergen Yalçın'ın da resmen açıkladığı Mandzukic'in transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş'ta, Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündemde.
Ancak; Tyler Boyd'un da takıma geri döndürülmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu isteğinin gerçekleşebilmesi için mevcut kadrodan bir futbolcunun daha gönderilmesi gerekiyor.
Gönderilecekler arasında akla gelen ilk isim, bu sezon hemen hemen hiç oynamayan Adem Ljajic.
Ljajic'in kiralık veya satılık olarak kendine takım bulması istenecek ve takımda yer açılacak.
Takımdan ayrılması söz konusu olan Lens, Mirin ve Douglas'ın durumuna göre de stoper transferi şekillendirilecek.
Stoper transferinin de yabancı olması halinde A takımdan Ljajic ve Hasic haricinde sürpriz bir ismin üstü çizilecek.
DHA