2 / 9



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 1 santrfor ve 1 stoper almak isteyen siyah beyazlılar ilk olarak herhangi bir takımda oynamayan dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile temasa geçerek resmi teklifini iletti ve cevabı beklemeye geçti.