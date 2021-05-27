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Ligin istatistiksel olarak en iyi oyuncusu Welinton. Oyuncuları alırken bir ekonomi var. Bize 5 milyon euroluk oyuncu alalım dediler de biz almadık mı? Welinton ekonomik olarak bize çok uygun ve performans olarak da Alanya'dan tanıdığım bir oyuncu, ne alacağımızı biliyorum. N'Sakala konusunda da çok eleştiri oluyor. Önce ekonomiyi konuşun, sonra transferi konuşun. Biz de 100-150 milyonluk takım yapmayı biliriz ama ortada gerçekler var. Hem başarılı olmak, hem de ekonomiyi korumak zorundayız. Devre arasında 1 oyuncu aldık, o da Cenk, sakatlandı, çok kullanamadık.