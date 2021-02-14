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Çebi'nin, 'Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız' sözlerine Yalçın, Konyaspor maçının ardından sert bir cevap vermişti.