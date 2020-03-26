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  • Sergen Yalçın'dan açıklamalar! 'Şu an oyuncularla ilgili hiç bir bilgim yok!'

Sergen Yalçın'dan açıklamalar! 'Şu an oyuncularla ilgili hiç bir bilgim yok!'

Sergen Yalçın'dan açıklamalar! 'Şu an oyuncularla ilgili hiç bir bilgim yok!'
26 Mart 2020 Perşembe

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gündemle alakalı A Spor'a konuştu.

<p><b>SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR</b></p><p>Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlandı ve merak edilen soruları yanıtladı<b><br></b></p>
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SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlandı ve merak edilen soruları yanıtladı

<p>Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.</p>
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Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.

<p>3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.</p>
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3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

<p>Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz</p>
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Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz

<p>Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız.</p>
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Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız.

<p>Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum.</p>
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Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum.

<p>Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar.</p>
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Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar.

<p>Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Bunu net tavrımız.</p>
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Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Bunu net tavrımız.

<p>Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix'e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız<br></p>
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Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix'e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız

<p>Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaktık ama başlayamıyoruz. Yönetimle birlikte olamıyoruz. Olaylar normale dönmeden bir çalışma yapamayız. Kimse kimseyle görüşemiyor.</p>
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Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaktık ama başlayamıyoruz. Yönetimle birlikte olamıyoruz. Olaylar normale dönmeden bir çalışma yapamayız. Kimse kimseyle görüşemiyor.

<p>Telefondan yeni sezon planlaması olmaz. Futbolun ekonomisi nasıl olacak? Transfer çalışmasına başlamak zor iş değil ama ekonomi nasıl olacak, burası çok zor.</p>
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Telefondan yeni sezon planlaması olmaz. Futbolun ekonomisi nasıl olacak? Transfer çalışmasına başlamak zor iş değil ama ekonomi nasıl olacak, burası çok zor.

<p>Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani.</p>
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Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani.

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