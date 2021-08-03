Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana antrenmanlarda başarılı performans sergileyen Tyler Boyd için olumlu rapor verdi.
Sergen Yalçın geçen yıl sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Ajdin Hasic'in ise kiraya verilmesi konusunda görüş bildirdi.
Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın 'Şu anda kadromuzda Boyd hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Ghezzal, Alex Teixeira, Diego Costa gelirse kadro tamamlanır' dedi.
MÜJDELİ HABERLER GELİR
Beşiktaş'ın TFF'nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın 'Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Lig'inde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir' diye konuştu.
KARTAL'DA OKEREKE İDDİASI
Beşiktaş'ın, 1997 doğumlu Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Belçika basınından Het Nieuwsblad'a göre siyah beyazlılar; Club Brugge nezdinde nabız yoklamayı başladı.
Hürriyet