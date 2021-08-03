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MÜJDELİ HABERLER GELİR







Beşiktaş'ın TFF'nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın 'Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Lig'inde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir' diye konuştu.