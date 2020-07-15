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Menajeri tarafından geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’tan ayrılacağı açıklanan Caner’in yanı sıra 35 yaşındaki Gökhan’ın da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam edecek gibi işine sahip çıktığına vurgu yapan Yalçın, her iki oyuncudan çok memnun olduğunu da aktardı.