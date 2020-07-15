Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem üçüncülük iddiasını son iki haftaya taşıyan hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depolayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu zorlu dönemde ellerinden geleni yapmaya çalışan oyuncularını tek tek tebrik etti.
Siyah-beyazlı hoca, yönetimle yaptığı görüşmede sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e destek verdi.
Uzun süredir eski kulüpleri Fenerbahçe ile isimleri anılan tecrübeli futbolculara sahip çıkan Sergen Yalçın'ın şunları söylediği öğrenildi:
“Caner ve Gökhan’a çok eleştiri var. Performansları ortada. Bana göre onlara çok ayıp ediyorlar.
'Çünkü her ikisi de iyi profesyonel ve işlerini çok iyi yapıyorlar.'
'Ne zaman görev alsalar ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorlar”
Menajeri tarafından geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’tan ayrılacağı açıklanan Caner’in yanı sıra 35 yaşındaki Gökhan’ın da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam edecek gibi işine sahip çıktığına vurgu yapan Yalçın, her iki oyuncudan çok memnun olduğunu da aktardı.
DERBİDE SAHADALAR
Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili alınan yeni kararlar nedeniyle Gökhan ve Caner’in durumları en çok konuşulan konular arasında yer alırken, Sergen Yalçın’ın pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde bu oyuncuları ilk 11’de sahaya süreceği vurgulandı.
Son kez pazarlık masasına oturulacak
Siyah-beyazlıların lig bittikten sonra Gökhan ve Caner’le son kez pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Deneyimli isimlerin anlaşma sağlanması halinde kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktıkları ifade edildi.
PENALTI TÜYOSU NECİP’TEN
Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor’u Caner Erkin’in penaltı golüyle 1-0 yendiği karşılaşmada, Necip Uysal’ın teknik heyete tüyo verdiği ortaya çıktı.
Burak Yılmaz’ın sakatlığı yüzünden forma giymediği maçta penaltı kazanılması halinde atışı kimin kullanacağı yönündeki belirsizliğe Necip son noktayı koydu.
Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından olan Necip’in atış öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın’a giderek, “Caner sahadaki en soğukkanlı oyuncumuz. İdmanlarda da çok iyi penaltı atıyordu” dediği belirlendi.
Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Necip’ten gelen tavsiye üzerine Caner’i beyaz noktaya gönderdiği kaydedildi.
Deneyimli oyuncu, Gökhan Gönül’ün düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlak ve kaleci Farnolle’u ayrı köşelere göndererek takımını üstünlüğe taşırken, bu gol maçın da skorunu belirlemişti.