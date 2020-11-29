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Sergen Yalçın'dan derbi 11'inde sürpriz!

Sergen Yalçın'dan derbi 11'inde sürpriz!
29 Kasım 2020 Pazar

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın derbi 11'inde sürpriz değişiklikler yapması bekleniyor...

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçen hafta Başakşehir maçındaki 11'i değiştirmeyi düşünmüyor.</p>
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçen hafta Başakşehir maçındaki 11'i değiştirmeyi düşünmüyor.

<p>O kadrodan sadece cezalı Dorukhan'ın yerine Rosier'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor ancak bazı sürprizler de olabilir.</p>
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O kadrodan sadece cezalı Dorukhan'ın yerine Rosier'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor ancak bazı sürprizler de olabilir.

<p>Welinton döndü, Yalçın'ın en beğendiği oyunculardan birisi olan Brezilyalı stoperin yeri garanti. </p>
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Welinton döndü, Yalçın'ın en beğendiği oyunculardan birisi olan Brezilyalı stoperin yeri garanti. 

<p><span >Montero'nun asıl mevki stoper olsa da Necip 11'e daha yakın.</span><br></p>
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Montero'nun asıl mevki stoper olsa da Necip 11'e daha yakın.

<p>Genç Rıdvan, N'Sakala'nın çok önünde. </p>
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Genç Rıdvan, N'Sakala'nın çok önünde. 

<p>Ancak teknik patron Yalçın'ın daha tecrübeli olan Afrikalı sol bekiyle derbiye başlama ihtimali de var. </p>
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Ancak teknik patron Yalçın'ın daha tecrübeli olan Afrikalı sol bekiyle derbiye başlama ihtimali de var. 

<p>Başakşehir maçının en durgun ismi olan Mensah'ın yerine Sergen Yalçın'ın karantina süreci tamamlanan Oğuzhan'la başlama ihtimali bulunuyor. </p>
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Başakşehir maçının en durgun ismi olan Mensah'ın yerine Sergen Yalçın'ın karantina süreci tamamlanan Oğuzhan'la başlama ihtimali bulunuyor. 

<p>İyileşen ve takıma dahil olan Kevin N'Koudou'nun ise ikinci yarıda itici güç olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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İyileşen ve takıma dahil olan Kevin N'Koudou'nun ise ikinci yarıda itici güç olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.


Fotomaç

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