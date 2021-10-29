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  • Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçına farklı kadro! Takımın kilit ismi yok

Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçına farklı kadro! Takımın kilit ismi yok

Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçına farklı kadro! Takımın kilit ismi yok
29 Ekim 2021 Cuma

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyetin canını sıkıyor... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon ilk kez sahada olmayacak olan orta sahanın kilit ismi Josef de Souza'nın yanı sıra Pjanic de durumunun belirsiz olması nedeniyle kadroda zorunlu değişikliğe gidecek.

<p>Galatasaray galibiyetiyle ayağa kalkan <b>Beşiktaş</b>'ta,<b> Josef </b>ve <b>Pjanic</b>'in durumu can sıkıyor. </p>
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Galatasaray galibiyetiyle ayağa kalkan Beşiktaş'ta, Josef ve Pjanic'in durumu can sıkıyor.

<p>Adalesinde ödem tespit edilen <b>Josef</b>, Hatay deplasmanına götürülmeyecek. Daha önce tüm maçlarda forma giyen <b>Brezilyalı oyuncu, bu sezon ilk kez sahada olmayacak. </b></p>
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Adalesinde ödem tespit edilen Josef, Hatay deplasmanına götürülmeyecek. Daha önce tüm maçlarda forma giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon ilk kez sahada olmayacak.

<p><b>Pjanic</b>'in de oynaması kolay gözükmüyor. Dün takımla çalışmayan yıldız futbolcu, sadece düz koşu yaptı. </p>
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Pjanic'in de oynaması kolay gözükmüyor. Dün takımla çalışmayan yıldız futbolcu, sadece düz koşu yaptı.

<p><b>Sergen Yalçın,</b> Pjanic'i riske edip etmeme konusunda kararsız. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanı var. Sonrasında ise lider Trabzonspor ile çok kritik bir lig maçı Beşiktaş'ı bekliyor. </p>
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Sergen Yalçın, Pjanic'i riske edip etmeme konusunda kararsız. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanı var. Sonrasında ise lider Trabzonspor ile çok kritik bir lig maçı Beşiktaş'ı bekliyor.

<p>Sergen Yalçın, <b>Atiba </b>ile <b>Salih Uçan</b>'a <b>'Hazır olun'</b> talimatı verdi.</p>
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Sergen Yalçın, Atiba ile Salih Uçan'a 'Hazır olun' talimatı verdi.

<p>Kartal'ın hocası, diğer mevkilerde ise rotasyon düşünmüyor. </p>
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Kartal'ın hocası, diğer mevkilerde ise rotasyon düşünmüyor.

<p><b>Necip</b>'in stoperdeki performansından memnun kalan Yalçın, sol bekte Umut Meraş'la devam edecek. </p>
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Necip'in stoperdeki performansından memnun kalan Yalçın, sol bekte Umut Meraş'la devam edecek.

<p>Kanatlarda <b>Ghezzal-Larin</b> ikilisini oynatacak olan başarılı teknik adam, ileri uçta <b>Batshuayi</b>'yi, arkasında da <b>Alex Teixeira</b>'yı görevlendirecek. </p>
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Kanatlarda Ghezzal-Larin ikilisini oynatacak olan başarılı teknik adam, ileri uçta Batshuayi'yi, arkasında da Alex Teixeira'yı görevlendirecek.

<p>Sergen Yalçın, gol yollarında bu dörtlüye çok güveniyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Sergen Yalçın, gol yollarında bu dörtlüye çok güveniyor.


Fanatik

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