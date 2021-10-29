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Sergen Yalçın, Pjanic'i riske edip etmeme konusunda kararsız. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanı var. Sonrasında ise lider Trabzonspor ile çok kritik bir lig maçı Beşiktaş'ı bekliyor.