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  • Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması: 'Bu bir değil, iki değil...'

Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması: 'Bu bir değil, iki değil...'

Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması: 'Bu bir değil, iki değil...'
4 Ekim 2021 Pazartesi

Demir Grup Sivasspor maçında oyundan atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kırmızı kart kararının doğru olduğunu belirtirken, 'Ama bu bir değil, iki değil... Bize yapılan fauller neden verilmiyor?' dedi.

<p>Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle milli araya moralli giren</p><p>Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimlerinden dert yandı.</p>
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Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle milli araya moralli giren

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimlerinden dert yandı.

<p>Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, maçın ardından bazı yönetici ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın'ın şunları dediği öğrenildi: </p>
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Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, maçın ardından bazı yönetici ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın'ın şunları dediği öğrenildi:

<p>'Hakem kırmızı kartta haklı... Ama bu bir değil, iki değil... Bize yapılan fauller neden verilmiyor?' </p>
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'Hakem kırmızı kartta haklı... Ama bu bir değil, iki değil... Bize yapılan fauller neden verilmiyor?'

<p>'Sezon başından beri maçlarımıza bakılsın. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşanıyor ama ne faul var ne kart.</p>
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'Sezon başından beri maçlarımıza bakılsın. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşanıyor ama ne faul var ne kart.

<p>'Bu sadece bu seneyle ilgili değil. Genel olarak aynı sorunu yaşıyoruz'</p>
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'Bu sadece bu seneyle ilgili değil. Genel olarak aynı sorunu yaşıyoruz'

<p>Sergen Yalçın'ın bu isyanına hak veren yöneticiler ise şu yanıtı verdi: </p>
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Sergen Yalçın'ın bu isyanına hak veren yöneticiler ise şu yanıtı verdi:

<p>'Zaten bu konuda bir çalışmamız var. Bununla ilgili basın açıklaması yapılacak.'</p>
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'Zaten bu konuda bir çalışmamız var. Bununla ilgili basın açıklaması yapılacak.'

<p>'Son maçta bir penaltımız verilmedi. Golden önce faul var. Sivasspor aleyhine de yanlış kararlar var. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun çok büyük bir sorunu.' </p>
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'Son maçta bir penaltımız verilmedi. Golden önce faul var. Sivasspor aleyhine de yanlış kararlar var. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun çok büyük bir sorunu.'

<p>'Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Kendimiz için özel bir ayrıcalık da istemiyoruz. Böylesine hakem yönetimleri sadece kulüplere değil, ligin marka değerine de zarar veriyor.'</p>
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'Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Kendimiz için özel bir ayrıcalık da istemiyoruz. Böylesine hakem yönetimleri sadece kulüplere değil, ligin marka değerine de zarar veriyor.'

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