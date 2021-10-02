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Sergen Yalçın'dan şaşırtan Pjanic kararı!

Sergen Yalçın'dan şaşırtan Pjanic kararı!
2 Ekim 2021 Cumartesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de bu akşam Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçın kadrosunu belirledi. Siyah beyazlı teknik adam, sakatlığı geçmesine rağmen Miralem Pjanic'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

<p>Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig 'de son maçını oynayacak olan <b>Beşiktaş</b>'ta, Teknik Direktör <b>Sergen Yalçın</b> oynama ihtimali olmasına rağmen <b>Pjanic</b>'i kadroya almadı.</p>
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Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig 'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Pjanic'i kadroya almadı.

<p><b><i>Milliyet'in haberine göre; </i></b>forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın; <b>Necip, Vida </b>ve <b>Alex</b>'i kafileye dahil etti. </p>
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Milliyet'in haberine göre; forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın; Necip, Vida ve Alex'i kafileye dahil etti.

<p>Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın <b>Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.</b></p>
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Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.

<p><b>NECİP VE ALEX YEDEK BAŞLAYACAK</b><br></p><p><br></p><p><b>Necip </b>ve <b>Alex'i </b>yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. </p>
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NECİP VE ALEX YEDEK BAŞLAYACAK


Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek.

<p>Stoperde <b>Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala</b>'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak.</p>
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Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak.

<p>Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şunları söylediği öğrenildi: </p>
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Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şunları söylediği öğrenildi:

<p>'Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor.' </p>
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'Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor.'

<p>'Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum'</p>
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'Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum'

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