15 / 15



Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var sonrasında gelen teklifleri değerlendireğim.