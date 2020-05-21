Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek
Hakkında eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bek, Twitter'dan açıklamada bulundu.
Gökhan Gönül, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
'Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim'
'Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.'
Gökhan Gönül'ün, yakın çevresine açıklamalarda yaptığı iddia edilmişti.
FENERBAHÇE İDDİALARI...
Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.
ORTA YOL BULUNUR MU?
Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...
İLETİŞİME GEÇİLMEDİ
Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.
MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK
Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.
FOTOĞRAFLAR DURUYOR
Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.
ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.
'ANLAŞILDI'
Koç, 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' şeklinde öneri getiren kulüp üyesine 'Anlaşıldı' şeklinde yanıt verdi.