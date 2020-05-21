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  • Sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül Fenerbahçe iddialarına ilk kez yanıt verdi

Sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül Fenerbahçe iddialarına ilk kez yanıt verdi

Sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül Fenerbahçe iddialarına ilk kez yanıt verdi
21 Mayıs 2020 Perşembe

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken Gökhan Gönül'den açıklama geldi.

<p>Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek</p>
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Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek

<p>Hakkında eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bek, Twitter'dan açıklamada bulundu.</p>
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Hakkında eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bek, Twitter'dan açıklamada bulundu.

<p>Gökhan Gönül, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;</p>
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Gökhan Gönül, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

<p>'Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim'</p>
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'Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim'

<p>'Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.'</p>
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'Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.'

<p>Gökhan Gönül'ün, yakın çevresine açıklamalarda yaptığı iddia edilmişti.</p>
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Gökhan Gönül'ün, yakın çevresine açıklamalarda yaptığı iddia edilmişti.

<p>FENERBAHÇE İDDİALARI... </p>
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FENERBAHÇE İDDİALARI... 

<p>Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.</p>
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Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

<p><b>ORTA YOL BULUNUR MU? </b></p><p>Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...</p>
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ORTA YOL BULUNUR MU?

Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...

<p><b>İLETİŞİME GEÇİLMEDİ </b></p><p>Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.</p>
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İLETİŞİME GEÇİLMEDİ

Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.

<p><b>MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK </b></p><p>Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.</p>
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MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK

Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.

<p><b>FOTOĞRAFLAR DURUYOR </b></p><p>Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.</p>
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FOTOĞRAFLAR DURUYOR

Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.

<p><b>ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI </b></p><p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.</p>
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ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

<p><b>'ANLAŞILDI' </b></p><p>Koç, 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' şeklinde öneri getiren kulüp üyesine 'Anlaşıldı' şeklinde yanıt verdi.</p>
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'ANLAŞILDI'

Koç, 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' şeklinde öneri getiren kulüp üyesine 'Anlaşıldı' şeklinde yanıt verdi.

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