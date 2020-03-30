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  • Seyahat kısıtlamasına uymayan iki minibüsteki 49 kişi geri gönderildi

Seyahat kısıtlamasına uymayan iki minibüsteki 49 kişi geri gönderildi

Seyahat kısıtlamasına uymayan iki minibüsteki 49 kişi geri gönderildi
30 Mart 2020 Pazartesi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması kuralına uymayan iki minibüsteki 49 kişiye para cezası uygulandı.

<p>Alınan bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen iki yolcu minibüsü durduruldu.<br></p>
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Alınan bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen iki yolcu minibüsü durduruldu.

<p>Denetimde minibüslerde seyahat kısıtlaması kuralına uyulmadığı belirlendi.</p>
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Denetimde minibüslerde seyahat kısıtlaması kuralına uyulmadığı belirlendi.

<p>Yolcuların seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan para ceza kesildi.</p>
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Yolcuların seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan para ceza kesildi.

<p>Ateş ölçümü gerçekleştirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, polis gözetiminde İstanbul'a gönderildi.</p>
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Ateş ölçümü gerçekleştirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, polis gözetiminde İstanbul'a gönderildi.

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