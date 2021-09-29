UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanan ilk Moldova kulübü Sheriff'in deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenmesi dünya basınında büyük yankı buldu.
İspanya'nın Marca gazetesi, Real Madrid'in Sheriff karşısında 'Avrupa tarihinin en çarpıcı ve şok edici' yenilgilerinden birini aldığını yazdı.
Benzema'nın golü ve Real Madrid'in ikinci yarıdaki baskılı oyununun, futbolseverlerin ev sahibi ekibin galip geleceğine inanmasını sağladığını aktaran Marca, 'Sebastien Thill, son dakikalardaki golüyle sadece İspanya başkentine değil tüm Avrupa kıtasına şok dalgaları gönderdi.' yorumunu yaptı.
AS gazetesinde yer alan maçla ilgili haberde, 'Sheriff, Real Madrid taraftarlarına en aşağılayıcı gecelerden birini yaşattı. Kuralar çekildiğinde D Grubu'nda Sheriff'in sadece sayıları tamamlaması bekleniyordu. Ama kimse Thill'in Santiago Bernabeu'daki şok dalgalarını beklemiyordu.' ifadeleri yer aldı.
Fransız L'Equipe gazetesi, yakaladığı sayısız fırsatı değerlendiremeyen Real Madrid'in evinde mağlubiyete engel olamadığını kaydetti.
Karşılaşmanın favorisi Real Madrid'in tüm maçı domine ettiğini aktaran L'Equipe, 'Thill, kaleci Courtois'nın kalesine düşen bir füze ateşledi. Turnuvanın küçük takımı, favorilerden birini yenerek D Grubu liderliğine yükseldi.' değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz yayın kurumu BBC, tarihinde ilk kez 'Devler Ligi'nde boy gösteren Sheriff'in müzesinde 13 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Real Madrid'i deplasmanda yenerek rakibine tarihinin en büyük şoklarından birini yaşattığını yazdı.