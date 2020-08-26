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“Çok doğru bir tercih yaptım”





Lukas Podolski’nin 'Ben Sinan’ın yerinde olsam asla Fenerbahçe’ye gitmek istemezdim. Galatasaray’da oynadıktan sonra onunla rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor.' şeklindeki açıklamaları ile alakalı da Sinan Gümüş, “Açıkçası Lukas’ın söylediklerini bende internetten okudum. Tabii ki her oyuncunun düşünce tarzlı farklıdır. O yüzden saygı duyuyorum. Ben kararımın arkasında duruyorum ve çok doğru bir tercih yaptım. Yaklaşık 3-4 aydır Emre ağabeyle sürekli güzel bir görüşmelerimiz oldu. Bana Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve ortamın keyifli olduğunu anlattı. Buradan Ali Koç başkanıma teşekkür etmek istiyorum, Erol hocaya da öyle. Bana Fenerbahçe’yi çok güzel anlattılar. Benimle ilgili düşüncelerini anladım. Bana inanıp güvendikleri için bana başarılı olmak istediklerini ilettiler” şeklinde konuştu.