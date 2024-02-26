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- SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, hizmete giren tren hattıyla ilgili fotoğraflarla bilgi verildi. Buna göre, 'İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje' olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.