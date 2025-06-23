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- 'BU TOPRAKLARDA ARTIK SADECE HUZUR VAR. TERÖRSÜZ TÜRKİYE...'





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilçenin yeni görüntülerini ve hak sahiplerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye...' ifadelerini kullandı.