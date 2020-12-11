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Sivasspor, Maccabi maçında ırkçılığa böyle tepki gösterdi

Sivasspor, Maccabi maçında ırkçılığa böyle tepki gösterdi
11 Aralık 2020 Cuma

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

<p>UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.</p>
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

<p>Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.</p>
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Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

<p>Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.<br></p>
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Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.

<p><p></p></p><p><b>SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI</b></p><p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.</p>
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SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

<p>Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.</p>
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Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

<p>Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.</p>
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Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

<p><b>ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA</b><br></p><p><br></p><p>Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.</p>
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ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA


Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

<p>Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.</p>
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Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.

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