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42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.'