9 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra aynı illerde sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyordu.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgeyi yayımladı.
Böylece Sokağa çıkma yasağı devam eden iller de belli oldu.
4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının süresinin uzatıldığını açıkladı.
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlandı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? sorusunun yanıtı araştırılıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge göre kısıtlama 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 15 ilde kısıtlama uygulanacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
4 günlük sokağa çıkma yasağının seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALDIRILDIĞI 9 İL!
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI?
Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller, ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak ilk etapta açıklanmıştı. Son açıklamaya göre ise, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'da kısıtlama kaldırıldı.
ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞININ DEVAM EDECEĞİ 15 İL
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlamsı” konulu genelge gönderdi
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulandığı belirtildi.
Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.