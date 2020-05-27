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Normalleşme süreci takvimi adı altında medyada yayımlnan fakat henüz resmi bir geçerliliği bulunmayan yeni normalleşme sürecinini ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Salgın sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiği illerde yaşayan ve evden çıkmaları yasak olan 20 yaş altı gençler ve çocuklar için bu hafta açıklanması beklenen yeni normalleşme süreci takip ediliyor.