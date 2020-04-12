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Sokağa çıkma yasağında meydanlar onlara kaldı!

Sokağa çıkma yasağında meydanlar onlara kaldı!
12 Nisan 2020 Pazar

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanların sessizliği, hayvanlara yaradı. Aç kalan sokak hayvanlarına ise belediyeler ve polis ekipleri mama vererek karınlarını doyuruyor. İşte sessiz meydanlardan manzaralar...

<p>İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.<br></p>
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İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

<p>Yasağın geldiği tüm şehirlerde sokaklar bomboş kaldı.  31 ilin sokaklarını sessizlik kapladı.<br></p>
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Yasağın geldiği tüm şehirlerde sokaklar bomboş kaldı.  31 ilin sokaklarını sessizlik kapladı.

<p>Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı.</p>
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı.

<p>Hayvan dostlarımızın ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmet vermeye devam ediyor</p>
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Hayvan dostlarımızın ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmet vermeye devam ediyor

<p>Sokaklarda sadece görevliler ve hayvanlar görüldü.</p>
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Sokaklarda sadece görevliler ve hayvanlar görüldü.

<p>İnsanlar evlerine çekilince sokak hayvanları kimsesiz kalmasın diye belediyeler harekete geçti. </p>
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İnsanlar evlerine çekilince sokak hayvanları kimsesiz kalmasın diye belediyeler harekete geçti. 

<p>Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı.</p>
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Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı.

<p>Hayvanlar özgürlüğün ve temiz havanın tadını çıkarıyor.</p>
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Hayvanlar özgürlüğün ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

<p>İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor. <br></p>
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İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor. 

<p>Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı.</p>
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Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı.

<p>Büyükçekmece Belediyesi ekipleri sokak hayvanları ve kuşları da unutmayarak, kaplara ve sokaklara mama ile yem bıraktı. <br></p>
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Büyükçekmece Belediyesi ekipleri sokak hayvanları ve kuşları da unutmayarak, kaplara ve sokaklara mama ile yem bıraktı. 

<p>İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor.</p>
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İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor.

<p>Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kalmasıyla yiyecek bulamayan güvercinlere polis ekipleri yem verdi.</p>
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Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kalmasıyla yiyecek bulamayan güvercinlere polis ekipleri yem verdi.

<p>Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.</p>
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Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

<p>İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar Kız Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. </p>
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İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar Kız Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. 

<p>İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin de boş olduğu görüldü.</p>
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İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin de boş olduğu görüldü.

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<p>Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından, sokak hayvanlarının aç kalmaması için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu.</p>
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Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından, sokak hayvanlarının aç kalmaması için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu.

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