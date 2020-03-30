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Seyrel oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş,' Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar' ifadelerini kullandı.