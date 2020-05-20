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Sokaklar yine çocuk sesleriyle şenlendi

Sokaklar yine çocuk sesleriyle şenlendi
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı. Sıcak havanın tadını çıkaran minikler oyunlar oynadı, temiz havanın keyfini çıkardı.

<p>İstanbul'da Maçka Parkı'na aileleriyle gelen çocuklar keyifli vakit geçirdiler.</p>
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İstanbul'da Maçka Parkı'na aileleriyle gelen çocuklar keyifli vakit geçirdiler.

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<p>Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.</p>
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

<p>Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce çocuk bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.</p>
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Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce çocuk bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.

<p>Çoğunluğu aileleriyle sokaklarda özgürce dolaşan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.</p>
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Çoğunluğu aileleriyle sokaklarda özgürce dolaşan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

<p>Kimi bisiklete bindi, kimi top oynadı, kimi ise parklarda eğlendi.</p>
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Kimi bisiklete bindi, kimi top oynadı, kimi ise parklarda eğlendi.

<p>Babasıyla parka gelen Duru Savaş (5) eve dönme saati gelene kadar parkta oyun oynayacağını belirtti.</p>
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Babasıyla parka gelen Duru Savaş (5) eve dönme saati gelene kadar parkta oyun oynayacağını belirtti.

<p>Sıkıldığını ama virüsten korunmak için evde kaldığını ifade eden Duru Savaş, 'En çok salıncağa binmeyi özledim' dedi.</p>
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Sıkıldığını ama virüsten korunmak için evde kaldığını ifade eden Duru Savaş, 'En çok salıncağa binmeyi özledim' dedi.

<p>Duru'nun babası Doktor Emrah Savaş da salgının kontrol altına alınmasında kısıtlamalara uyulmasının çok faydası olduğunu ifade etti.</p>
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Duru'nun babası Doktor Emrah Savaş da salgının kontrol altına alınmasında kısıtlamalara uyulmasının çok faydası olduğunu ifade etti.

<p>Uzun süredir evde olan çocuklara kısıtlamaların belirli süreler kaldırılmasını desteklediğini ifade eden Savaş, 'Kızımı parka getirdim, hem temiz hava alacak hem de doyasıyla oyun oynayacak. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz' diye konuştu.</p>
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Uzun süredir evde olan çocuklara kısıtlamaların belirli süreler kaldırılmasını desteklediğini ifade eden Savaş, 'Kızımı parka getirdim, hem temiz hava alacak hem de doyasıyla oyun oynayacak. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz' diye konuştu.

<p><b>- KIRKLARELİ</b><br></p>
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- KIRKLARELİ

<p>Kırklareli'nde de birçok çocuk saat 11.00'den itibaren anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanlara gitti.<br></p>
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Kırklareli'nde de birçok çocuk saat 11.00'den itibaren anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanlara gitti.

<p>Özellikle Festival Alanı ile İstasyon Caddesinde gezinen çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçiriyor. Bazı çocuklar balon ve uçurtma uçururken bazıları ise voleybol ile basketbol oynadı.</p>
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Özellikle Festival Alanı ile İstasyon Caddesinde gezinen çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçiriyor. Bazı çocuklar balon ve uçurtma uçururken bazıları ise voleybol ile basketbol oynadı.

<p>Maske taktıkları gözlenen çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.</p>
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Maske taktıkları gözlenen çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

<p><b>- TEKİRDAĞ</b><br></p>
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- TEKİRDAĞ

<p>Tekirdağ'da da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.</p>
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Tekirdağ'da da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

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