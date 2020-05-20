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Uzun süredir evde olan çocuklara kısıtlamaların belirli süreler kaldırılmasını desteklediğini ifade eden Savaş, 'Kızımı parka getirdim, hem temiz hava alacak hem de doyasıyla oyun oynayacak. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz' diye konuştu.