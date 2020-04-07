Çanakkale'de de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve İskele Meydanı boş kaldı.
Zonguldak'ta 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.
Trabzon'da da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi girişlerinde görevli polis ekipleri çevredeki esnaflar dışındaki vatandaşların girişini kontrollü sağlıyor.
Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı 'evde kal' çağrısıyla boş kaldı.
Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Gar Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Sakarya'da kentin işlek adreslerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
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Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydan ve sahillerde sakinlik hakim oldu.
Ordu'da, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentteki Demokrasi Meydanı, en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.
Rize'de şehrin işlek noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.
Giresun'da da vatandaşlar 'evde kal' çağrısına karşılık veriyor. Atatürk Meydanı'nda eskiye oranla sakinlik gözlendi.
Bartın'da da sokaklarda sessizlik hakimdi.
Erzurum'daki en işlek cadde olan Yakutiye Kent Meydanı'nda sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar, Kız Kulesi ve Tarihi Yarımada ile güzel görüntü oluşturdu.