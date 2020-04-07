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Sokaklarda 'koronavirüs' sessizliği

Sokaklarda 'koronavirüs' sessizliği
07 Nisan 2020 Salı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor.

<p>Çanakkale'de de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve İskele Meydanı boş kaldı.</p>
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Çanakkale'de de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve İskele Meydanı boş kaldı.

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<p> Zonguldak'ta 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.</p>
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 Zonguldak'ta 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.

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<p>Trabzon'da da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.</p>
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Trabzon'da da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

<p>Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi girişlerinde görevli polis ekipleri çevredeki esnaflar dışındaki vatandaşların girişini kontrollü sağlıyor.</p>
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Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi girişlerinde görevli polis ekipleri çevredeki esnaflar dışındaki vatandaşların girişini kontrollü sağlıyor.

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<p>Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı 'evde kal' çağrısıyla boş kaldı.</p>
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Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı 'evde kal' çağrısıyla boş kaldı.

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<p>Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Gar Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.</p>
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Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Gar Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

<p>Sakarya'da kentin işlek adreslerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.</p>
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Sakarya'da kentin işlek adreslerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

<p>Donatımpark</p>
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Donatımpark

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<p>Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydan ve sahillerde sakinlik hakim oldu.</p>
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Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydan ve sahillerde sakinlik hakim oldu.

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<p>Ordu'da, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.</p>
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Ordu'da, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

<p>Kentteki Demokrasi Meydanı, en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.</p>
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Kentteki Demokrasi Meydanı, en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

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<p>Rize'de şehrin işlek noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.</p>
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Rize'de şehrin işlek noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.

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<p> Giresun'da da vatandaşlar 'evde kal' çağrısına karşılık veriyor. Atatürk Meydanı'nda eskiye oranla sakinlik gözlendi.</p>
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 Giresun'da da vatandaşlar 'evde kal' çağrısına karşılık veriyor. Atatürk Meydanı'nda eskiye oranla sakinlik gözlendi.

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<p>Bartın'da da sokaklarda sessizlik hakimdi.</p>
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Bartın'da da sokaklarda sessizlik hakimdi.

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<p>Erzurum'daki en işlek cadde olan Yakutiye Kent Meydanı'nda sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.</p>
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Erzurum'daki en işlek cadde olan Yakutiye Kent Meydanı'nda sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.

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<p>Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.</p>
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Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.

<p>İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar, Kız Kulesi ve Tarihi Yarımada ile güzel görüntü oluşturdu.<br></p>
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İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar, Kız Kulesi ve Tarihi Yarımada ile güzel görüntü oluşturdu.

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