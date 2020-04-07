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Zonguldak'ta 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.