ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.
KPSS başvuruları her yıl belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından alınıyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı başvuruları başladı. Bu yıl KPSS lisans başvuruları başladı.
Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos’ta başlayacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Bu yıl uygulanacak olan KPSS oturumları Genel yetenek-kültür-eğitim bilimleri, alan bilgisi, Öğretmenlik Alan bilgisi (ÖABT), Önlisans, Lisans, Din Hizmetleri Alan bilgisi (DHBT) olarak tamamlanacak. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı.
Başvuru ve sınav tarihlerinin farklı olduğu KPSS sınavlarında, adaylar katılacakları sınav hakkında bilgi sahibi olmak istiyordu. KPSS başvuru kılavuzu ile merak edilenler cevaplandı.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS lisans sınavı genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.