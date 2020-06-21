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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyelerini şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.

Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar,

Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,

Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar,

Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar

Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu.