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SON DAKİKA... FETÖ'de mavi liste de açıklandı! İşte terörden mavi listede aranan kritik isimler

SON DAKİKA... FETÖ'de mavi liste de açıklandı! İşte terörden mavi listede aranan kritik isimler
21 Haziran 2020 Pazar

Geçtiğimiz günlerde kırmızı liste ile aranan teröristler listesi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. FETÖ'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Bakanlığın 'terörden arananlar' listesinde 22 isim bulunurken aralarında Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı. İşte FETÖ'den aranan isimlerin olduğu mavi liste

<p>Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanması amacıyla yayınladığı terörden arananlar listesinde 22 isim daha açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı.</p>
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanması amacıyla yayınladığı terörden arananlar listesinde 22 isim daha açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı.

<p>2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı FETÖ'den aranan isimlerin olduğu mavi listedeki isimler ve fotoğrafları haberimizde yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.</p>
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2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı FETÖ'den aranan isimlerin olduğu mavi listedeki isimler ve fotoğrafları haberimizde yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.

<p>Sabah'ın haberine göre; Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.</p><p><br></p>
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Sabah'ın haberine göre; Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.


<p>Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyelerini şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.</p><p>Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.</p><p>Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar,</p><p>Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,</p><p>Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar,</p><p>Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar</p><p>Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.</p><p>Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. </p>
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyelerini şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.

Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar,

Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,

Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar,

Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar

Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. 

<p>Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.</p>
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Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

<p><b>İŞTE MAVİ LİSTEDE ARANAN FETÖ’CÜLER</b></p>
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İŞTE MAVİ LİSTEDE ARANAN FETÖ’CÜLER

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