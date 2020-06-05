İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde kritik eşiğin aşılması adına son dakika kararıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.
Buna göre bakanlığın genelgesi kapsamında, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecekken yasağın başladığı Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
İŞTE (6-7HAZİRAN) HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
İstanbul hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerin başında geliyor.
Ankara hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan büyükşehirlerden
Balıkesir de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerimizin arasında.
Bursa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Eskişehir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Gaziantep'te Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İzmir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Kayseri'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Kocaeli'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Konya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Manisa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Sakarya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Van'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Zonguldak'ta akciğer hastalıkları riski nedeniyle Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak