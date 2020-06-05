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SON DAKİKA! Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerin tam listesi

SON DAKİKA! Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerin tam listesi
05 Haziran 2020 Cuma

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 15 ilin tam listesi İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son dakika genelgesinde yer aldı. Buna göre 15 ilde Cuma akşamı saat 24:00 ile Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 00.01 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerin 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı ve bunlardan yürüme mesafesinde olanlara vatandaşların gidebileceği açıklandı

<p>İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde kritik eşiğin aşılması adına son dakika kararıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. </p>
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde kritik eşiğin aşılması adına son dakika kararıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. 

<p>Buna göre bakanlığın genelgesi kapsamında, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. </p>
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Buna göre bakanlığın genelgesi kapsamında, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 

<p>Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecekken yasağın başladığı  Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. <br></p>
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecekken yasağın başladığı  Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 

<p>İŞTE (6-7HAZİRAN) HAFTA SONU  SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER</p>
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İŞTE (6-7HAZİRAN) HAFTA SONU  SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

<p>İstanbul hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerin başında geliyor.</p>
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İstanbul hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerin başında geliyor.

<p>Ankara hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan büyükşehirlerden</p>
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Ankara hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan büyükşehirlerden

<p>Balıkesir de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerimizin arasında.</p>
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Balıkesir de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerimizin arasında.

<p>Bursa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Bursa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Eskişehir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Eskişehir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Gaziantep'te Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Gaziantep'te Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>İzmir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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İzmir'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Kayseri'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Kayseri'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Kocaeli'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Kocaeli'de Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Konya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Konya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Manisa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Manisa'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Sakarya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Sakarya'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Van'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Van'da Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

<p>Zonguldak'ta akciğer hastalıkları riski nedeniyle Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak</p>
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Zonguldak'ta akciğer hastalıkları riski nedeniyle Cuma gecesinden pazar gecesine kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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