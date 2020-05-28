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  • SON DAKİKA… İlçe ilçe Cuma namazı kılınacak camileri Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi

SON DAKİKA… İlçe ilçe Cuma namazı kılınacak camileri Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi

SON DAKİKA… İlçe ilçe Cuma namazı kılınacak camileri Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi
28 Mayıs 2020 Perşembe

İstanbul valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camileri açıkladı. Buna göre yaptığı son dakika açıklamasında İl Koronavirüs sağlık kurulu görüşleri de alınarak hazırlanan İstanbul Cuma namazı kılınacak camiler paylaşımında namazın cemaatle kılınacağı ilçe ilçe camiler tam listesine yer verildi. İşte star.com.tr farkıyla SON DAKİKA kararı ile bu hafta Cuma namazı kılınması kararlaştırılan camilerin ilçe ilçe tam listesi

<p>İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasıyla İstanbul valiliği resmi internet sitesinde yayınlanan Cuma namazı kılınacak camiler listesi resmen açıklandı. Buna göre ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER, ESENYURT, EYÜPSULTAN, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAĞITHANE, KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, PENDİK, SANCAKTEPE, SARIYER, SİLİVRİ, SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, TUZLA, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU olmak üzere tüm ilçeler için sıralı tam liste ile Cuma namazı kılınacak camiler resmen belli olmuş oldu. </p>
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasıyla İstanbul valiliği resmi internet sitesinde yayınlanan Cuma namazı kılınacak camiler listesi resmen açıklandı. Buna göre ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER, ESENYURT, EYÜPSULTAN, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAĞITHANE, KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, PENDİK, SANCAKTEPE, SARIYER, SİLİVRİ, SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, TUZLA, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU olmak üzere tüm ilçeler için sıralı tam liste ile Cuma namazı kılınacak camiler resmen belli olmuş oldu. 

<p>İşte vatandaşın 2 aydır hasretle beklediği an için hazırlanan ilçe ilçe İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi;</p>
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İşte vatandaşın 2 aydır hasretle beklediği an için hazırlanan ilçe ilçe İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi;

<p><b>ARNAVUTKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy</p><p>Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy</p><p>Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy</p><p>Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy</p><p>Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy</p><p>Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy</p><p>Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy</p><p>Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy</p><p>Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy</p><p>Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy</p><p>Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy</p>
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ARNAVUTKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy

Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy

Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy

Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy

<p>Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy</p><p>Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy</p><p>Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy</p><p>Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy</p><p>Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy</p><p>Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy</p><p>Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy</p><p>Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy</p><p>Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy</p><p>Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy</p><p>Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy</p>
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Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy

Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy

Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy

Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy

Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy

<p>Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy</p><p>Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy</p><p>Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy</p><p>Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy</p><p>Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy</p><p>Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy</p><p>Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy</p><p>Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy</p><p>Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy</p><p>Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy</p>
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Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy

Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy

Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy

Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy

Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy

<p>Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy</p><p>Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy</p><p>Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy</p><p>Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy</p><p>Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy</p><p>Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy</p><p>Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy</p><p>Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy</p><p>Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy</p><p>Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy</p>
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Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy

Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy

Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy

Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy

<p>Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy</p><p>İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy</p><p>İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy</p><p>İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy</p><p>İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy</p><p>İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy</p><p>İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy</p><p>Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy</p><p>Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy</p><p>Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy</p>
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Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy

İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy

İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy

Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy

<p>Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy</p><p>Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy</p><p>Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy</p><p>İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy</p><p>Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy</p><p>Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy</p><p>Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy</p><p>Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy</p><p>Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy</p><p>Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy</p><p>Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy</p>
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Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy

İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy

Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy

<p>Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy</p><p>Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy</p><p>Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy</p><p>Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy</p><p>Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy</p><p>Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy</p><p>Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy</p><p>Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy</p><p>Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy</p><p>Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy</p><p>Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy</p>
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Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy

Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy

Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy

Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy

<p>Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.</p><p>Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.</p><p>Bolluca Mah Bolluca C.</p><p>Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.</p><p>Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.</p><p>ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)</p><p>ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK</p><p>ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN</p><p>HAVALİMANI CAMİİ</p><p>BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA    </p>
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Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.

Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.

Bolluca Mah Bolluca C.

Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.

Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.

ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)

ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK

ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN

HAVALİMANI CAMİİ

BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA    

<p><b>ATAŞEHİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii</p><p>Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii</p><p>Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii</p><p>Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii</p><p>Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii</p><p>Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii</p><p>Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii</p><p>Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii</p><p>Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii</p><p>Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii</p>
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ATAŞEHİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii

Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii

Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii

Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii

İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii

İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii

Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii

Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii

<p>Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi</p><p>Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii</p><p>Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii</p><p>Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii</p><p>Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii</p><p>Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii</p><p>Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii</p><p>Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii</p><p>Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii</p>
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Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi

Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii

Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii

Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii

Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii

Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii

Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii

<p>Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii</p><p>Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii</p><p>Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii</p><p>İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii</p><p>Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii</p><p>Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii</p><p>İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii</p>
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Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii

İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii

İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii

İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii

İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii

İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii

<p>Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi</p><p>Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii</p><p>Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii</p><p>Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii</p><p>Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii</p><p>Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii</p><p>Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii</p><p>Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii</p><p>İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi</p><p>Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii</p><p>Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii</p>
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Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi

Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii

Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii

Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii

Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii

İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii

İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi

Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii

Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii

<p>İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii</p><p>Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii</p><p>Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii</p><p>Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii</p><p>İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii</p><p>Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii</p><p>Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii</p><p>İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii</p><p>Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii</p><p>Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii</p>
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İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii

Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii

İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii

Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii

İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii

Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii

İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii

Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii

Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii

İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii

Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii

<p>Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii</p><p>Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii</p><p>Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii</p><p>Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı</p><p>Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri</p><p>Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri</p>
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Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii

Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii

Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii

Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı

Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri

Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri

<b>Adalar-</b> Büyükada Hamidiye Camii, Kumsal Cami, Nizam Cami, Heybeliada Cami, Burgazada cami, Kınalıada cami
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Adalar- Büyükada Hamidiye Camii, Kumsal Cami, Nizam Cami, Heybeliada Cami, Burgazada cami, Kınalıada cami

<p><b>AVCILAR'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde No: 181 Hacı Osmanağa Camii</p><p>Ambarlı Mah. İskele Caddesi No:2 Tevhid Camii</p><p>Siteler Semt Pazarı Ambarlı Kapalı Semt Pazarı</p><p>Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak No: 12 /1 Cihangir Camii</p><p>Cihangir Mah.Osmanpaşa Cad. No:14 Maraton Halı Sahaları</p><p>Cihangir Mah. Avcılar Park Avcılar Park Önündeki Boş Alan</p><p>Denizköşkler Mah. Denizköşkler Sahili İbb Denizköşkler Davet Salonu Otopark</p><p>Firuzköy Mah.Yahya Çavuş Cad. İGDAŞ Yanı Futbul Okulu Sahası</p><p>Firuzköy Mah.Firuzköy İlkokulu Yanı Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı</p><p>Firuzköy Mah. Firuzköy Kapalı Semt Pazarı</p><p>Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Cadde No: 93 Fetih Cami</p>
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AVCILAR'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde No: 181 Hacı Osmanağa Camii

Ambarlı Mah. İskele Caddesi No:2 Tevhid Camii

Siteler Semt Pazarı Ambarlı Kapalı Semt Pazarı

Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak No: 12 /1 Cihangir Camii

Cihangir Mah.Osmanpaşa Cad. No:14 Maraton Halı Sahaları

Cihangir Mah. Avcılar Park Avcılar Park Önündeki Boş Alan

Denizköşkler Mah. Denizköşkler Sahili İbb Denizköşkler Davet Salonu Otopark

Firuzköy Mah.Yahya Çavuş Cad. İGDAŞ Yanı Futbul Okulu Sahası

Firuzköy Mah.Firuzköy İlkokulu Yanı Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı

Firuzköy Mah. Firuzköy Kapalı Semt Pazarı

Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Cadde No: 93 Fetih Cami

<p>Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı</p><p>Firuzköy Bulvarı No:78 Olimpk Halı Sahaları</p><p>Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Caddesi No:168 Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları</p><p>Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cadde No: 57 /1 Merkez Ulu Cami</p><p>Merkez Mah. Eski Statyum İbb İspark Otopark Alanı Merkez Mah.</p><p>Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak Ispartakule Bizim Evler Cami</p><p>Tahtakale Mah. Gündöndü Sokak No:4 Şehit Tahsin Gerekli Cami</p><p>Tahtakale Mah.Yoluç Caddesi NO:17 Şükriye Yoluç Cami</p><p>Tahtakale Mah. Kent Park Tahtakale Kent Park Halı Saha</p><p>Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak No: 4 Naime Hanım Cami</p><p>Yeşilkent Mahallesi Okulyeri Caddesi No:07/1 Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Cami</p><p>Yeşilkent Mahallesi Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı</p>
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Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı

Firuzköy Bulvarı No:78 Olimpk Halı Sahaları

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Caddesi No:168 Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cadde No: 57 /1 Merkez Ulu Cami

Merkez Mah. Eski Statyum İbb İspark Otopark Alanı Merkez Mah.

Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak Ispartakule Bizim Evler Cami

Tahtakale Mah. Gündöndü Sokak No:4 Şehit Tahsin Gerekli Cami

Tahtakale Mah.Yoluç Caddesi NO:17 Şükriye Yoluç Cami

Tahtakale Mah. Kent Park Tahtakale Kent Park Halı Saha

Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak No: 4 Naime Hanım Cami

Yeşilkent Mahallesi Okulyeri Caddesi No:07/1 Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Cami

Yeşilkent Mahallesi Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı

<p><b>BAĞCILAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER<br></b><p><b><br></b></p></p><p>100 Yıl Mah. 100 Yıl Merkez Camii</p><p>100 Yıl Mah. Hz Ali Camii</p><p>100 Yıl Mah. Oto Center Camii</p><p>15 Temmuz Mah. Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii</p><p>15 Temmuz Mah. Kazakkent Altay Camii</p><p>15 Temmuz Mah. Yusuf Ziya Camii</p><p>15 Temmuz Mah. Yaşar Acar Camii</p><p>Bağlar Mah. Orhangazi Camii</p><p>Bağlar Mah. Plevne Camii</p><p>Barbaros Mah. Barbaros Camii</p><p>Barbaros Mah. Ertuğrulgazi Camii</p><p>Çınar Mah. Çınar Camii</p><p>Çınar Mah. H.Z. Ebubekir Camii</p><p>Demirkapı Mah. Çiftlik Demircan Camii</p><p>Demirkapı Mah. Ebul Hasan Harakani C.</p><p>Fatih Mah. Seyit Çavuş Camii</p>
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BAĞCILAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


100 Yıl Mah. 100 Yıl Merkez Camii

100 Yıl Mah. Hz Ali Camii

100 Yıl Mah. Oto Center Camii

15 Temmuz Mah. Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii

15 Temmuz Mah. Kazakkent Altay Camii

15 Temmuz Mah. Yusuf Ziya Camii

15 Temmuz Mah. Yaşar Acar Camii

Bağlar Mah. Orhangazi Camii

Bağlar Mah. Plevne Camii

Barbaros Mah. Barbaros Camii

Barbaros Mah. Ertuğrulgazi Camii

Çınar Mah. Çınar Camii

Çınar Mah. H.Z. Ebubekir Camii

Demirkapı Mah. Çiftlik Demircan Camii

Demirkapı Mah. Ebul Hasan Harakani C.

Fatih Mah. Seyit Çavuş Camii

<p>Fevzi Çakmak Mah. İbrahim Ethem Camii</p><p>Fevzi Çakmak Mah. İmam- I Azam Camii</p><p>Fevzi Çakmak Mah. Veysel Karani Camii</p><p>Fevzi Çakmak Mah. Mevlana Camii</p><p>Fevzi Çakmak Mah. Tabya S. Şehmuz Camii</p><p>Göztepe Mah. Göztepe Merkez Camii</p><p>Göztepe Mah. Yedi Beyza Z. Hatun Camii</p><p>Göztepe Mah. Enes Bin Malik Camii</p><p>Göztepe Mah. Batışehir Camii</p><p>Göztepe Mah. İstoç Ahi Evran Camii</p><p>Güneşli Mah. Güneşli Merkez Camii</p><p>Güneşli Mah. H.Z. Osman Camii</p><p>Güneşli Mah. Fahrettin Paşa Camii</p><p>Hürriyet Mah. Hacı Mehmet Camii</p>
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Fevzi Çakmak Mah. İbrahim Ethem Camii

Fevzi Çakmak Mah. İmam- I Azam Camii

Fevzi Çakmak Mah. Veysel Karani Camii

Fevzi Çakmak Mah. Mevlana Camii

Fevzi Çakmak Mah. Tabya S. Şehmuz Camii

Göztepe Mah. Göztepe Merkez Camii

Göztepe Mah. Yedi Beyza Z. Hatun Camii

Göztepe Mah. Enes Bin Malik Camii

Göztepe Mah. Batışehir Camii

Göztepe Mah. İstoç Ahi Evran Camii

Güneşli Mah. Güneşli Merkez Camii

Güneşli Mah. H.Z. Osman Camii

Güneşli Mah. Fahrettin Paşa Camii

Hürriyet Mah. Hacı Mehmet Camii

<p>Hürriyet Mah. Hürriyet Mah.Yeni Camii</p><p>K. Karabekir Mah. Kazım Karabekir Camii</p><p>Kemalpaşa Mah. Hz Ömer Camii</p><p>Kemalpaşa Mah. Esad Coşan Camii</p><p>Kirazlı Mah. Uhud Camii</p><p>Kirazlı Mah. Kirazlı Merkez Camii</p><p>Kirazlı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Camii</p><p>Mahmutbey Mah. Mahmutbey Hicret Camii</p><p>Mahmutbey Mah. M.Bey Hasan Gürsu Camii</p><p>Mahmutbey Mah. Ulubatlı Hasan Camii</p><p>Mahmutbey Mah. Güneşli Bilali Habeşi</p><p>Mahmutbey Mah. İstoç Yeni Camii</p><p>Merkez Mah. Bağcılar Merkez Camii</p><p>Yavuzselim Mah. A.Z. Gümüşhanevi Camii</p><p>Yenimahalle Mah. Osmangazi Camii</p><p>Yenimahalle Mah. İmam Gazali Camii</p><p>Yıldıztepe Mah. Yeşilbağ Ulu Camii</p>
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Hürriyet Mah. Hürriyet Mah.Yeni Camii

K. Karabekir Mah. Kazım Karabekir Camii

Kemalpaşa Mah. Hz Ömer Camii

Kemalpaşa Mah. Esad Coşan Camii

Kirazlı Mah. Uhud Camii

Kirazlı Mah. Kirazlı Merkez Camii

Kirazlı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Camii

Mahmutbey Mah. Mahmutbey Hicret Camii

Mahmutbey Mah. M.Bey Hasan Gürsu Camii

Mahmutbey Mah. Ulubatlı Hasan Camii

Mahmutbey Mah. Güneşli Bilali Habeşi

Mahmutbey Mah. İstoç Yeni Camii

Merkez Mah. Bağcılar Merkez Camii

Yavuzselim Mah. A.Z. Gümüşhanevi Camii

Yenimahalle Mah. Osmangazi Camii

Yenimahalle Mah. İmam Gazali Camii

Yıldıztepe Mah. Yeşilbağ Ulu Camii

<p>Yıldıztepe Mah. Molla Gürani Camii</p><p>Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı Kirazlı Fetih Camii</p><p>Kirazlı Kuba Camii</p><p>Hoca Ahmet Yesevi Camii</p><p>Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu Mahmutbey Mahallesi</p><p>Fevzi Çakmak Mah.Pazartesi Çarşamba Pazarı/ Pazar Yeri Gönenli Mehmet Efendi Camii</p><p>Sancaktepe Camii</p><p>Mevlana Camii</p><p>İmamı Azam Camii</p><p>Güneşli Mahallesi Pazar Pazarı/ Pazar Yeri Hz Osman Camii</p><p>Hacı Bayram Veli Camii</p><p>Aksakal Mescidi</p>
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Yıldıztepe Mah. Molla Gürani Camii

Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı Kirazlı Fetih Camii

Kirazlı Kuba Camii

Hoca Ahmet Yesevi Camii

Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu Mahmutbey Mahallesi

Fevzi Çakmak Mah.Pazartesi Çarşamba Pazarı/ Pazar Yeri Gönenli Mehmet Efendi Camii

Sancaktepe Camii

Mevlana Camii

İmamı Azam Camii

Güneşli Mahallesi Pazar Pazarı/ Pazar Yeri Hz Osman Camii

Hacı Bayram Veli Camii

Aksakal Mescidi

<p><b>BAHÇELİEVLER<br></b><p><b><br></b></p></p><p>15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.</p><p>ADNAN TOROS C.</p><p>ALİOSMANAĞA C.</p><p>ARAFAT MESCİDİ</p><p>BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.</p><p>BASIN SİTESİ C.</p><p>BERAT MESCİDİ</p><p>BİLVANİS MESCİDİ</p><p>CUMHURİYET MH.MERKEZ C.</p><p>ÇİNİLİ C.</p><p>ESENTEPE İMAMI AZAM C.</p><p>HACI FAİK SERTKAYA C.</p><p>HACI MEHMET FATMA HATUN C.</p><p>HACI PAŞA C.</p><p>HACILAR C.</p><p>HAKKI ŞEHRİ MESCİDİ</p><p>HULAFA-İ RAŞİDİN C.</p><p>HZ.EBUBEKİR C.</p>
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BAHÇELİEVLER


15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.

ADNAN TOROS C.

ALİOSMANAĞA C.

ARAFAT MESCİDİ

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.

BASIN SİTESİ C.

BERAT MESCİDİ

BİLVANİS MESCİDİ

CUMHURİYET MH.MERKEZ C.

ÇİNİLİ C.

ESENTEPE İMAMI AZAM C.

HACI FAİK SERTKAYA C.

HACI MEHMET FATMA HATUN C.

HACI PAŞA C.

HACILAR C.

HAKKI ŞEHRİ MESCİDİ

HULAFA-İ RAŞİDİN C.

HZ.EBUBEKİR C.

<p>HZ.ENES MESCİDİ</p><p>HZ.HAMZA MESCİDİ</p><p>İHLAS YUVA MESCİDİ</p><p>İMAMI BUHARİ C.</p><p>İMAMI MÜSLİM C.</p><p>KANDİL C.</p><p>KEMAL HASOĞLU İMAM-HATİP C.</p><p>KOCASİNAN MEDİNE MESCİDİ</p><p>KOCASİNAN MERKEZ C.</p><p>KOCASİNAN MERKEZ MH.SİTELER C.</p><p>KOCASİNAN MERKEZ MH.YENİ C.</p><p>KOCASİNAN YILDIRIMLAR MESCİDİ</p><p>MAKAMI İBRAHİM C.</p><p>MEHDİYYE C.</p><p>MEHMET ÜLKER C.</p><p>MİMARSİNAN C.</p><p>SAİDİ NURSİ MESCİDİ</p><p>SİYAVUŞPAŞA C.</p><p>SİYAVUŞPAŞA FATİH MESCİDİ</p>
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HZ.ENES MESCİDİ

HZ.HAMZA MESCİDİ

İHLAS YUVA MESCİDİ

İMAMI BUHARİ C.

İMAMI MÜSLİM C.

KANDİL C.

KEMAL HASOĞLU İMAM-HATİP C.

KOCASİNAN MEDİNE MESCİDİ

KOCASİNAN MERKEZ C.

KOCASİNAN MERKEZ MH.SİTELER C.

KOCASİNAN MERKEZ MH.YENİ C.

KOCASİNAN YILDIRIMLAR MESCİDİ

MAKAMI İBRAHİM C.

MEHDİYYE C.

MEHMET ÜLKER C.

MİMARSİNAN C.

SAİDİ NURSİ MESCİDİ

SİYAVUŞPAŞA C.

SİYAVUŞPAŞA FATİH MESCİDİ

<p>SOĞANLI C.</p><p>SOĞANLI HZ.ÖMER C.</p><p>SOĞANLI KUBA MESCİDİ</p><p>ŞEHİT MEHMET KARAASLAN C.</p><p>ŞEHİT YAŞAR MUSAOĞLU C.</p><p>ŞİRİNEVLER CENGİZTOPEL C.</p><p>ŞİRİNEVLER MEHMET AKİF C.</p><p>ŞİRİNEVLER ULU C.</p><p>ŞÜKÜR MESCİDİ</p><p>TERZİLER SİTESİ MESCİDİ</p><p>ULUBATLI HASAN C.</p><p>ÜÇEVLER C.</p><p>VALİDE MESCİDİ</p><p>VİZYON PARK MERKEZ PLAZA MESCİDİ</p><p>YAYLA C.</p>
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SOĞANLI C.

SOĞANLI HZ.ÖMER C.

SOĞANLI KUBA MESCİDİ

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN C.

ŞEHİT YAŞAR MUSAOĞLU C.

ŞİRİNEVLER CENGİZTOPEL C.

ŞİRİNEVLER MEHMET AKİF C.

ŞİRİNEVLER ULU C.

ŞÜKÜR MESCİDİ

TERZİLER SİTESİ MESCİDİ

ULUBATLI HASAN C.

ÜÇEVLER C.

VALİDE MESCİDİ

VİZYON PARK MERKEZ PLAZA MESCİDİ

YAYLA C.

<p>YENİBOSNA AKSA C.</p><p>YENİBOSNA AKŞEMSETTİN C.</p><p>YENİBOSNA ALTINYILDIZ C.</p><p>YENİBOSNA BİLALI HABEŞİ C.</p><p>YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.</p><p>YENİBOSNA HZ.ÖMER C.</p><p>YENİBOSNA KÖYİÇİ C.</p><p>YENİBOSNA KUBA C.</p><p>YENİBOSNA MEHMET AKİF C.</p><p>YENİBOSNA MERKEZ C.</p><p>YENİBOSNA MEVLANA C.</p><p>YENİBOSNA MOLLA GÜRANİ C.</p><p>YENİBOSNA MUHAMMEDİYE C.</p><p>YENİBOSNA NUR C.</p><p>YENİBOSNA NUR MESCİDİ</p><p>YENİBOSNA SELÇUK HATUN C.</p><p>YILDIZ ZUHRE C.</p><p>YUNUS EMRE C.</p>
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YENİBOSNA AKSA C.

YENİBOSNA AKŞEMSETTİN C.

YENİBOSNA ALTINYILDIZ C.

YENİBOSNA BİLALI HABEŞİ C.

YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.

YENİBOSNA HZ.ÖMER C.

YENİBOSNA KÖYİÇİ C.

YENİBOSNA KUBA C.

YENİBOSNA MEHMET AKİF C.

YENİBOSNA MERKEZ C.

YENİBOSNA MEVLANA C.

YENİBOSNA MOLLA GÜRANİ C.

YENİBOSNA MUHAMMEDİYE C.

YENİBOSNA NUR C.

YENİBOSNA NUR MESCİDİ

YENİBOSNA SELÇUK HATUN C.

YILDIZ ZUHRE C.

YUNUS EMRE C.

<p><b>BAKIRKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER<br></b><p><br></p></p><p>AMİNE HATUN CAMİ</p><p>ATAKÖY ÖMER DURAK CAMİ</p><p>ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ</p><p>BASINKÖY CAMİ</p><p>FLORYA CAMİ</p><p>FLORYA ŞENLİKKÖY CAMİ</p><p>FLORYA YENİ CAMİ</p><p>HACI MEVLÜT NALBANT CAMİ</p><p>HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİ</p><p>REŞADİYE CAMİ</p><p>YENİMAHALLE CAMİ</p><p>YEŞİLYURT CAMİ</p><p>KARTALTEPE ÇAMLIK CAMİ</p><p>İNCİRLİ CAMİ</p><p>HACI MEHMET ÖZDEMİR (YEŞİL) CAMİ</p><p>İNCİRLİ FATİH CAMİ</p><p>YEŞİLKÖY MECİDİYE CAMİ</p><p>FİLDAMI ALANI</p><p>SALI PAZARI YERİ</p>
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BAKIRKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


AMİNE HATUN CAMİ

ATAKÖY ÖMER DURAK CAMİ

ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ

BASINKÖY CAMİ

FLORYA CAMİ

FLORYA ŞENLİKKÖY CAMİ

FLORYA YENİ CAMİ

HACI MEVLÜT NALBANT CAMİ

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİ

REŞADİYE CAMİ

YENİMAHALLE CAMİ

YEŞİLYURT CAMİ

KARTALTEPE ÇAMLIK CAMİ

İNCİRLİ CAMİ

HACI MEHMET ÖZDEMİR (YEŞİL) CAMİ

İNCİRLİ FATİH CAMİ

YEŞİLKÖY MECİDİYE CAMİ

FİLDAMI ALANI

SALI PAZARI YERİ

<p><b>BAŞAKŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Altınşehir Altınşehir Merkez Camii</p><p>Altınşehir Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii</p><p>Altınşehir Halililürrahman Camii</p><p>Altınşehir Hz.İbrahim Camii</p><p>Altınşehir Medine Mescidi</p><p>Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir Camii</p><p>Bahçeşehir 1. Kısım Ebussuud Efendi Camii</p><p>Bahçeşehir 1. Kısım Hacı Kamil Demiröz Camii</p><p>Bahçeşehir 1. Kısım İskilipli Atıf Hoca Camii</p><p>Bahçeşehir 1. Kısım Kutül Ammare Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Merkez Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Emlak Konut Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Hacı Osman Işıklı Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Hoşdere Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii</p><p>Bahçeşehir 2. Kısım Yavuz Sultan Selim Camii</p>
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BAŞAKŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Altınşehir Altınşehir Merkez Camii

Altınşehir Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii

Altınşehir Halililürrahman Camii

Altınşehir Hz.İbrahim Camii

Altınşehir Medine Mescidi

Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Ebussuud Efendi Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Hacı Kamil Demiröz Camii

Bahçeşehir 1. Kısım İskilipli Atıf Hoca Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Kutül Ammare Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Merkez Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Emlak Konut Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Hacı Osman Işıklı Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Hoşdere Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Yavuz Sultan Selim Camii

<p>Başakşehir Başak Mh.Ömer Nasuhi Bilmen Camii</p><p>Başakşehir Ensar Camii</p><p>Başakşehir Göçmen Konutları Camii</p><p>Başakşehir Hz.Bilali Habeşi Camii</p><p>Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii</p><p>Başakşehir Mevlana Camii</p><p>Başakşehir Sarı Saltuk Camii</p><p>Başakşehir Selmanı Farisi Camii</p><p>Başakşehir Süleyman Çelebi Camii</p><p>Başakşehir Yunusemre Camii</p><p>Başakşehir 4.Etap Tunahan Camii</p><p>Başakşehir Akif İnan Camii</p><p>Başakşehir Akşemsettin Camii</p><p>Başakşehir Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii</p>
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Başakşehir Başak Mh.Ömer Nasuhi Bilmen Camii

Başakşehir Ensar Camii

Başakşehir Göçmen Konutları Camii

Başakşehir Hz.Bilali Habeşi Camii

Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii

Başakşehir Mevlana Camii

Başakşehir Sarı Saltuk Camii

Başakşehir Selmanı Farisi Camii

Başakşehir Süleyman Çelebi Camii

Başakşehir Yunusemre Camii

Başakşehir 4.Etap Tunahan Camii

Başakşehir Akif İnan Camii

Başakşehir Akşemsettin Camii

Başakşehir Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii

<p>Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii</p><p>Başakşehir Fatih Göztepe Mescidi</p><p>Başakşehir Hacı Simavi Camii</p><p>Başakşehir Hayrettin Atmaca Camii</p><p>Başakşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii</p><p>Başakşehir İmamı Azam Camii</p><p>Başakşehir Mahmut Esat Coşan Camii</p><p>Başakşehir Müderris Halil Hilmi Camii</p><p>Başakşehir Şehit Ömer Halisdemir Camii</p><p>Başakşehir Şeyh Şamil Camii</p><p>Güvercintepe Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii</p><p>Güvercintepe Güvercintepe Kuba Camii</p><p>Güvercintepe Bayramtepe Nur Mescidi</p><p>Güvercintepe Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi</p><p>Güvercintepe Altınşehir İmamoğulları Camii</p><p>Güvercintepe Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii</p><p>Güvercintepe Bayramtepe Huzur Camii</p><p>Güvercintepe Zeliha Hatun Camii</p><p>Güvercintepe Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii</p>
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Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii

Başakşehir Fatih Göztepe Mescidi

Başakşehir Hacı Simavi Camii

Başakşehir Hayrettin Atmaca Camii

Başakşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii

Başakşehir İmamı Azam Camii

Başakşehir Mahmut Esat Coşan Camii

Başakşehir Müderris Halil Hilmi Camii

Başakşehir Şehit Ömer Halisdemir Camii

Başakşehir Şeyh Şamil Camii

Güvercintepe Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii

Güvercintepe Güvercintepe Kuba Camii

Güvercintepe Bayramtepe Nur Mescidi

Güvercintepe Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi

Güvercintepe Altınşehir İmamoğulları Camii

Güvercintepe Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii

Güvercintepe Bayramtepe Huzur Camii

Güvercintepe Zeliha Hatun Camii

Güvercintepe Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii

<p>Güvercintepe Nurul Ayn Mescidi</p><p>Güvercintepe Tekstilkent Kooperatif Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Abdullahpaşa Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakop Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayiciler Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Kooperatif Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Mescidi</p>
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Güvercintepe Nurul Ayn Mescidi

Güvercintepe Tekstilkent Kooperatif Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Abdullahpaşa Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakop Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayiciler Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Mescidi

<p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Galvo Teknik Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanayi Kooperatifi Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Güngören Sanayi Sitesi Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyed Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Kooperatif Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Masko Kooperatif Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii</p>
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125

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Galvo Teknik Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanayi Kooperatifi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Güngören Sanayi Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyed Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Masko Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii

<p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Camii</p><p>İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Mescidi</p><p>Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulv. No:60 Abdülhamid Han Camii</p><p>Kayabaşı Başakşehir Merkez Camii</p><p>Güvercintepe Elmalılı Hamdi Yazır Camii</p><p>Kayabaşı Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii</p><p>Kayabaşı Ertuğrul Gazi Camii</p><p>Kayabaşı Gazi Süleyman Paşa Camii</p><p>Kayabaşı Hacı Kasım Camii</p><p>Kayabaşı Hz. Osman Camii</p><p>Kayabaşı Hz.Hüseyin Camii</p><p>Kayabaşı Kayabaşı Çamlıca Mh.Hz.İsmail Camii</p><p>Kayabaşı Kayabaşı Mh.Camii</p>
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125

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Mescidi

Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulv. No:60 Abdülhamid Han Camii

Kayabaşı Başakşehir Merkez Camii

Güvercintepe Elmalılı Hamdi Yazır Camii

Kayabaşı Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii

Kayabaşı Ertuğrul Gazi Camii

Kayabaşı Gazi Süleyman Paşa Camii

Kayabaşı Hacı Kasım Camii

Kayabaşı Hz. Osman Camii

Kayabaşı Hz.Hüseyin Camii

Kayabaşı Kayabaşı Çamlıca Mh.Hz.İsmail Camii

Kayabaşı Kayabaşı Mh.Camii

<p>Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii</p><p>Kayabaşı Mehmet Şükrü Paşa Camii</p><p>Kayabaşı Süleyman Şah Camii</p><p>Kayabaşı Uhud Camii</p><p>Şahintepe Aydınlar Camii</p><p>Şahintepe Hacı Ahmet Merkez Camii</p><p>Şahintepe İskender Esma Camii</p><p>Şahintepe Şahintepe Fetih Camii</p><p>Şahintepe Veysel Karani Camii</p><p>Şahintepe Zekiye Hatun Camii</p><p>Şahintepe Şamlar Mh.Camii</p><p>Şahintepe Şamlar Yeşil Çamlık Camii</p><p>Şahintepe Yenişamlar Mh.Camii</p><p>Ziya Gökalp Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi</p><p>Ziya Gökalp Hasan Küçükoğlu Camii</p><p>Ziya Gökalp Hatice Binti Ali Camii</p><p>Ziya Gökalp Toki Ayazma Camii</p><p>Ziya Gökalp Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii</p>
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Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii

Kayabaşı Mehmet Şükrü Paşa Camii

Kayabaşı Süleyman Şah Camii

Kayabaşı Uhud Camii

Şahintepe Aydınlar Camii

Şahintepe Hacı Ahmet Merkez Camii

Şahintepe İskender Esma Camii

Şahintepe Şahintepe Fetih Camii

Şahintepe Veysel Karani Camii

Şahintepe Zekiye Hatun Camii

Şahintepe Şamlar Mh.Camii

Şahintepe Şamlar Yeşil Çamlık Camii

Şahintepe Yenişamlar Mh.Camii

Ziya Gökalp Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi

Ziya Gökalp Hasan Küçükoğlu Camii

Ziya Gökalp Hatice Binti Ali Camii

Ziya Gökalp Toki Ayazma Camii

Ziya Gökalp Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii

<p><b>BAYRAMPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Hoca Hayri Efendi Camii </p><p>Altıntepsi Merkez Camii</p><p>Terazidere Camii</p><p>Muradiye Camii</p><p>Yeşil Çimen Camii</p><p>Bilali Habeşi Camii</p><p>Kocatepe Camii</p><p>Kocatepe Ulu Camii</p><p>Orta Camii</p><p>Halide Canayakın Camii</p><p>Toptancılar Hali Camii</p><p>Üsküp Camii</p><p>Yıldırım Yeni Camii</p><p>Kartaltepe Yeni Camii</p><p>Kuru Gıda Sultan Fatih Camii</p><p>Ulubatlı Hasan Camii</p><p>Alba Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>Emintaş 2 Mescidi</p><p>Emintaş Akel Mescidi</p><p>Emintaş Aktoker Mescidi</p><p>Emintaş Rami Mescidi</p><p>Emintaş Yüksel Mescidi</p><p>İşkent Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>Baltaş Mescidi</p><p>Nebati İş Merkezi Mescidi</p><p>Cumhuriyet Camii (Otogar)</p><p>Mareşal Fevzi Çakmak Camii</p><p>Arda Turan Spor Tesisi</p><p>Belediye Stadı</p><p>Belediye Stadı</p><p>Şehir Parkı (İSPARK)</p>
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BAYRAMPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Hoca Hayri Efendi Camii

Altıntepsi Merkez Camii

Terazidere Camii

Muradiye Camii

Yeşil Çimen Camii

Bilali Habeşi Camii

Kocatepe Camii

Kocatepe Ulu Camii

Orta Camii

Halide Canayakın Camii

Toptancılar Hali Camii

Üsküp Camii

Yıldırım Yeni Camii

Kartaltepe Yeni Camii

Kuru Gıda Sultan Fatih Camii

Ulubatlı Hasan Camii

Alba Sanayi Sitesi Mescidi

Emintaş 2 Mescidi

Emintaş Akel Mescidi

Emintaş Aktoker Mescidi

Emintaş Rami Mescidi

Emintaş Yüksel Mescidi

İşkent Sanayi Sitesi Mescidi

Baltaş Mescidi

Nebati İş Merkezi Mescidi

Cumhuriyet Camii (Otogar)

Mareşal Fevzi Çakmak Camii

Arda Turan Spor Tesisi

Belediye Stadı

Belediye Stadı

Şehir Parkı (İSPARK)

<p><b>BEŞİKTAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>AFET YOLAL CAMİİ</p><p>AKATLAR CAMİİ</p><p>AHMET AKYILDIZ CAMİİ</p><p>BARBAROS CAMİİ</p><p>BELEDİYE SİTESİ CAMİİ</p><p>BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ</p><p>DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ</p><p>DİKİLİTAŞ CAMİİ</p><p>ETİLER CAMİİ</p><p>HESNA GÜNDEŞ CAMİİ</p><p>KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ</p><p>SİNANPAŞA CAMİİ</p><p>TEŞRİFATÇI HACIMAHMUT CAMİİ</p><p>YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ</p>
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125

BEŞİKTAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


AFET YOLAL CAMİİ

AKATLAR CAMİİ

AHMET AKYILDIZ CAMİİ

BARBAROS CAMİİ

BELEDİYE SİTESİ CAMİİ

BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ

DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ

DİKİLİTAŞ CAMİİ

ETİLER CAMİİ

HESNA GÜNDEŞ CAMİİ

KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ

SİNANPAŞA CAMİİ

TEŞRİFATÇI HACIMAHMUT CAMİİ

YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

<p><b>BEYKOZ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER<br></b><p><b><br></b></p></p><p>ACARKENT ACARLAR CAMİİ</p><p>AKBABA MERKEZ CAMİİ</p><p>AKBABA MH. YENİ CAMİİ</p><p>AKBABA MH. CANFEDA HATUN CAMİİ</p><p>ALİBAHADIR MH. CAMİİ</p><p>ALİBAHADIR MH. YENİ CAMİİ</p><p>ANADOLUHİSARI FATİH CAMİİ</p><p>ANADOLU FENERİ MH. CAMİİ</p><p>ANADOLU KAVAĞI MİDİLLİLİ ALİ REİS CAMİİ</p><p>ABDULVEHHAB EVVAB EFENDİ CAMİİ</p><p>ŞEHİT KEMAL ZEREN CAMİİ</p><p>BİLAL-I HABEŞİ CAMİİ</p><p>BOZHANE CAMİİ</p><p>CEMİLE HATUN CAMİİ</p><p>CEVİZLİBAHÇE HZ. ALİ CAMİİ</p><p>CUMHURİYET MH. CAMİİ</p><p>ÇAMLIBAHÇE CAMİİ</p><p>ÇAMLITEPE CAMİİ</p><p>ÇİFTEHAVUZLAR MEVLÜT MERYEM ÖZER CAMİİ</p><p>GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİİ</p><p>FETİHTEPE CAMİİ</p><p>KARLITEPE MERKEZ CAMİİ</p><p>HACI NURTEN ÖZYURT CAMİİ</p><p>AĞA CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI AHMETLER CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI EBUBEKİR CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI FAZİLET CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ</p><p>ÇAVUŞBAŞI MERKEZ CAMİİ</p>
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BEYKOZ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


ACARKENT ACARLAR CAMİİ

AKBABA MERKEZ CAMİİ

AKBABA MH. YENİ CAMİİ

AKBABA MH. CANFEDA HATUN CAMİİ

ALİBAHADIR MH. CAMİİ

ALİBAHADIR MH. YENİ CAMİİ

ANADOLUHİSARI FATİH CAMİİ

ANADOLU FENERİ MH. CAMİİ

ANADOLU KAVAĞI MİDİLLİLİ ALİ REİS CAMİİ

ABDULVEHHAB EVVAB EFENDİ CAMİİ

ŞEHİT KEMAL ZEREN CAMİİ

BİLAL-I HABEŞİ CAMİİ

BOZHANE CAMİİ

CEMİLE HATUN CAMİİ

CEVİZLİBAHÇE HZ. ALİ CAMİİ

CUMHURİYET MH. CAMİİ

ÇAMLIBAHÇE CAMİİ

ÇAMLITEPE CAMİİ

ÇİFTEHAVUZLAR MEVLÜT MERYEM ÖZER CAMİİ

GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİİ

FETİHTEPE CAMİİ

KARLITEPE MERKEZ CAMİİ

HACI NURTEN ÖZYURT CAMİİ

AĞA CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI AHMETLER CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI EBUBEKİR CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI FAZİLET CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI MERKEZ CAMİİ

<p>FATİH CAMİİ</p><p>HACI ZEHRA AYDIN CAMİİ</p><p>BAKLACI ŞEYH ŞAMİL CAMİİ</p><p>ÇİĞDEM MASLAK CAMİİ</p><p>ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİİ</p><p>ÇUBUKLU BEŞEVLER CAMİİ</p><p>ENGÜRÜBAĞ CAMİİ</p><p>ÇUBUKLU ŞENEVLER CAMİİ</p><p>MULTEZEM CAMİİ</p><p>AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ</p><p>DEĞİRMENDERE CAMİİ</p><p>PAŞAMANDIRA CAMİİ</p><p>DERESEKİ YEŞİLTEPE CAMİİ</p><p>TOYGAR CAMİİ</p><p>ESMAÜL HÜSNA CAMİİ</p><p>HZ. HAMZA CAMİİ</p><p>HÜSEYİN SAÇAKLI CAMİİ</p><p>MAHMUT ŞEVKETPAŞA MH. CAMİİ</p><p>FISTIKALTI CAMİİ</p><p>İNCİRKÖY BÜLBÜLTEPE CAMİİ</p><p>YEŞİLDERE CAMİİ</p><p>HACI ZİHNİ GÜRLER CAMİİ</p><p>MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CAMİİ</p><p>KAVACIK YILDIRIM BEYAZİT CAMİİ</p>
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/
125

FATİH CAMİİ

HACI ZEHRA AYDIN CAMİİ

BAKLACI ŞEYH ŞAMİL CAMİİ

ÇİĞDEM MASLAK CAMİİ

ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİİ

ÇUBUKLU BEŞEVLER CAMİİ

ENGÜRÜBAĞ CAMİİ

ÇUBUKLU ŞENEVLER CAMİİ

MULTEZEM CAMİİ

AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ

DEĞİRMENDERE CAMİİ

PAŞAMANDIRA CAMİİ

DERESEKİ YEŞİLTEPE CAMİİ

TOYGAR CAMİİ

ESMAÜL HÜSNA CAMİİ

HZ. HAMZA CAMİİ

HÜSEYİN SAÇAKLI CAMİİ

MAHMUT ŞEVKETPAŞA MH. CAMİİ

FISTIKALTI CAMİİ

İNCİRKÖY BÜLBÜLTEPE CAMİİ

YEŞİLDERE CAMİİ

HACI ZİHNİ GÜRLER CAMİİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CAMİİ

KAVACIK YILDIRIM BEYAZİT CAMİİ

<p>HASAN YAVUZ CAMİİ</p><p>KAVACIK MEVLANA HALİT BAĞDADİ CAMİİ</p><p>HZ. EBU BEKİR CAMİİ</p><p>GÖKSU PEKSİMETÇİ SALİHAĞA CAMİİ</p><p>YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ</p><p>TAŞOCAKLARI CAMİİ</p><p>HACI YUSUF CAMİİ</p><p>İŞÇİEVLERİ CAMİİ</p><p>HÜNKARTEPE CAMİİ</p><p>HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ</p><p>TEPETARLA CAMİİ</p><p>ŞİRİNDERE CAMİİ</p><p>RÜZGARLIBAHÇE MERKEZ CAMİİ</p><p>RÜZGARLIBAHÇE FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ</p><p>BEYKOZ MERKEZ SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ</p>
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HASAN YAVUZ CAMİİ

KAVACIK MEVLANA HALİT BAĞDADİ CAMİİ

HZ. EBU BEKİR CAMİİ

GÖKSU PEKSİMETÇİ SALİHAĞA CAMİİ

YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ

TAŞOCAKLARI CAMİİ

HACI YUSUF CAMİİ

İŞÇİEVLERİ CAMİİ

HÜNKARTEPE CAMİİ

HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ

TEPETARLA CAMİİ

ŞİRİNDERE CAMİİ

RÜZGARLIBAHÇE MERKEZ CAMİİ

RÜZGARLIBAHÇE FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

BEYKOZ MERKEZ SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ

<p>TOKATKÖY MERKEZ CAMİİ</p><p>TOKATKÖY YENİ CAMİİ</p><p>TOKATKÖY ÇİFTLİK CAMİİ</p><p>TOKATKÖY II. AYAZMA CAMİİ</p><p>YUŞA CAMİİ</p><p>ŞEREF YILDIZ CAMİİ</p><p>MÜRÜVVET HATUN CAMİİ</p><p>NİŞANGAH CAMİİ</p><p>ZERZAVATÇI MH. CAMİİ</p><p>RİVA MH. YENİ CAMİİ</p><p>SOĞUKSU MERKEZ CAMİİ</p><p>YAVUZ SELİM MERKEZ CAMİİ</p><p>ÖĞÜMCE CAMİİ</p><p>PAŞABAHÇE III. MUSTAFA CAMİİ</p><p>KARAGÖZSIRTI CAFERAĞA CAMİİ</p><p>POLENEZKÖY CAMİİ</p><p>POYRAZKÖY CAMİİ</p><p>İSHAKLI CAMİİ</p><p>KAYNARCA CAMİİ</p><p>KILIÇLI KÖYÜ CAMİİ</p><p>GÖRELE CAMİİ</p><p>GÖLLÜ CAMİİ</p><p>ORTAÇEŞME CAMİİ</p><p>GÜMÜŞSUYU MERKEZ CAMİİ</p><p>TEPEKÖY CAMİİ</p><p>ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİİ</p>
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/
125

TOKATKÖY MERKEZ CAMİİ

TOKATKÖY YENİ CAMİİ

TOKATKÖY ÇİFTLİK CAMİİ

TOKATKÖY II. AYAZMA CAMİİ

YUŞA CAMİİ

ŞEREF YILDIZ CAMİİ

MÜRÜVVET HATUN CAMİİ

NİŞANGAH CAMİİ

ZERZAVATÇI MH. CAMİİ

RİVA MH. YENİ CAMİİ

SOĞUKSU MERKEZ CAMİİ

YAVUZ SELİM MERKEZ CAMİİ

ÖĞÜMCE CAMİİ

PAŞABAHÇE III. MUSTAFA CAMİİ

KARAGÖZSIRTI CAFERAĞA CAMİİ

POLENEZKÖY CAMİİ

POYRAZKÖY CAMİİ

İSHAKLI CAMİİ

KAYNARCA CAMİİ

KILIÇLI KÖYÜ CAMİİ

GÖRELE CAMİİ

GÖLLÜ CAMİİ

ORTAÇEŞME CAMİİ

GÜMÜŞSUYU MERKEZ CAMİİ

TEPEKÖY CAMİİ

ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİİ

<p><b>BEYLİKDÜZÜ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Fatih Sultan Mehmet Camii</p><p>Hz. Ebubekir Camii</p><p>Kavaklı Yeni Camii</p><p>Mevlana Camii</p><p>Hz. Yunus Camii</p><p>Sacit Ateş Camii</p><p>Hz. Ali Camii</p><p>Özkan Acar Camii</p><p>Gürpınar Merkez Camii</p><p>Hz. Hamza Camii</p><p>Osman Hasan Uzun Camii</p><p>Selahaddin Eyyübi Camii</p><p>Halim Kadıoğlu Camii</p><p>Oruçgazi Camii</p><p>Yaşar Cimilli Camii</p><p>İhlas Marmara Evleri Camii</p><p>Hz. Halit Camii</p><p>Hacı Mehmet Peker Camii</p><p>Yakuplu Evlat Camii</p><p>Haramidere San. Camii</p><p>Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami</p><p>Haticetül Kübra Camii</p><p>Galibi Vakfı Külliyesi</p>
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125

BEYLİKDÜZÜ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Fatih Sultan Mehmet Camii

Hz. Ebubekir Camii

Kavaklı Yeni Camii

Mevlana Camii

Hz. Yunus Camii

Sacit Ateş Camii

Hz. Ali Camii

Özkan Acar Camii

Gürpınar Merkez Camii

Hz. Hamza Camii

Osman Hasan Uzun Camii

Selahaddin Eyyübi Camii

Halim Kadıoğlu Camii

Oruçgazi Camii

Yaşar Cimilli Camii

İhlas Marmara Evleri Camii

Hz. Halit Camii

Hacı Mehmet Peker Camii

Yakuplu Evlat Camii

Haramidere San. Camii

Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami

Haticetül Kübra Camii

Galibi Vakfı Külliyesi

<p><b>BEYOĞLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>BÜYÜK PİYALE PAŞA CAMİİ</p><p>KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ</p><p>TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ</p><p>CAMİİKEBİR CAMİİ</p><p>ARAP CAMİİ</p><p>KAMER HATUN CAMİİ</p><p>EYYÜHÜM AHMET CAMİİ</p><p>EMİN CAMİİ</p><p>SİNANPAŞA CAMİİ</p><p>CİHANGİR CAMİİ</p><p>ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ</p><p>SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ</p><p>SURURİ MEHMET CAMİİ</p><p>ÖRNEKTEPE ŞAHADET CAMİİ</p><p>MUMCUZADE CAMİİ</p><p>PAŞA BABA TEKKESİ CAMİİ</p>
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BEYOĞLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


BÜYÜK PİYALE PAŞA CAMİİ

KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ

TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ

CAMİİKEBİR CAMİİ

ARAP CAMİİ

KAMER HATUN CAMİİ

EYYÜHÜM AHMET CAMİİ

EMİN CAMİİ

SİNANPAŞA CAMİİ

CİHANGİR CAMİİ

ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

SURURİ MEHMET CAMİİ

ÖRNEKTEPE ŞAHADET CAMİİ

MUMCUZADE CAMİİ

PAŞA BABA TEKKESİ CAMİİ

<p>ÇIKSALIN CAMİİ</p><p>HANDANAĞA CAMİİ</p><p>OKÇU MUSA CAMİİ</p><p>MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ</p><p>KEÇECİPİRİ CAMİİ</p><p>MAHMUTAĞA CAMİİ</p><p>HACI AHMET CAMİİ</p><p>KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ</p><p>YELDEĞİRMENİ CAMİİ</p><p>FATİH SULTAN KONAK CAMİİ </p>
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ÇIKSALIN CAMİİ

HANDANAĞA CAMİİ

OKÇU MUSA CAMİİ

MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ

KEÇECİPİRİ CAMİİ

MAHMUTAĞA CAMİİ

HACI AHMET CAMİİ

KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ

YELDEĞİRMENİ CAMİİ

FATİH SULTAN KONAK CAMİİ 

<p><b>BÜYÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Abdurrahim Reyhan Camii</p><p>Ahmediye Mh.Camii</p><p>Akşemsettin Camii</p><p>Ali Rıza Efendi Camii</p><p>Batıköy Pirireis Camii</p><p>Beykent Camii</p><p>Beykent Sanayi Sitesi Mescidi</p><p>Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii</p><p>Çakmaklı Mh.Camii</p><p>Denizgören Mescidi</p><p>Eskiceçiftliği Mh.Esentepe Camii</p><p>Fatih Camii</p><p>Güzelbahçe Camii</p><p>Güzelce Güzelkent Camii</p><p>Güzelce Merkez Camii</p><p>Güzelce Yeni Camii</p><p>Güzelkent Camii</p><p>Güzelşehir İhlas Camii</p><p>Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii</p>
45
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125

BÜYÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Abdurrahim Reyhan Camii

Ahmediye Mh.Camii

Akşemsettin Camii

Ali Rıza Efendi Camii

Batıköy Pirireis Camii

Beykent Camii

Beykent Sanayi Sitesi Mescidi

Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii

Çakmaklı Mh.Camii

Denizgören Mescidi

Eskiceçiftliği Mh.Esentepe Camii

Fatih Camii

Güzelbahçe Camii

Güzelce Güzelkent Camii

Güzelce Merkez Camii

Güzelce Yeni Camii

Güzelkent Camii

Güzelşehir İhlas Camii

Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii

<p>Hacı Mehmet Uçar Camii</p><p>Hünkartepe Bilali Habeşi Camii</p><p>Hz.Ali Camii</p><p>Hz.Osman Camii</p><p>İhramcızade İsmail Hakkı Camii</p><p>Kamiloba Mh.Camii</p><p>Kamiloba Mh.Hidayet Özcan Camii</p><p>Karaağaç Mh.Camii</p><p>Kuba Camii</p><p>Kumburgaz Yeni Camii</p><p>Medine Camii</p><p>Mehmet Zeki Karakoç Camii</p><p>Merkez Camii</p><p>Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii</p><p>Mimarsinan Kubbeli Camii</p><p>Muhammediye Camii</p><p>Mustafa Yavaş Yeni Camii</p><p>Nuri Ve Kadriye Duman Camii</p><p>Pınarkent Hacı Abdullah Camii</p><p>Sahibül Vefa Mescidi</p><p>Sancaklar Camii</p>
46
/
125

Hacı Mehmet Uçar Camii

Hünkartepe Bilali Habeşi Camii

Hz.Ali Camii

Hz.Osman Camii

İhramcızade İsmail Hakkı Camii

Kamiloba Mh.Camii

Kamiloba Mh.Hidayet Özcan Camii

Karaağaç Mh.Camii

Kuba Camii

Kumburgaz Yeni Camii

Medine Camii

Mehmet Zeki Karakoç Camii

Merkez Camii

Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii

Mimarsinan Kubbeli Camii

Muhammediye Camii

Mustafa Yavaş Yeni Camii

Nuri Ve Kadriye Duman Camii

Pınarkent Hacı Abdullah Camii

Sahibül Vefa Mescidi

Sancaklar Camii

<p>Satı Çerçi Ve Oğulları Camii</p><p>Seyit Onbaşı Camii</p><p>Sokullu Mehmet Paşa Camii</p><p>Şehit Yahya Çavuş Camii</p><p>Tepecik Aksa Camii</p><p>Tepecik Fatih Camii</p><p>Tepecik Hz.Ebubekir Camii</p><p>Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii</p><p>Yeşiltepe Camii</p><p>Yeşilvadi Camii</p><p>Zeynel Abidin Yeni Camii</p><p>Mimar Sinan Spor Tesisi</p><p>Kemal Karasu Spor Tesisi</p><p>Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor Tesisleri</p>
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Satı Çerçi Ve Oğulları Camii

Seyit Onbaşı Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Şehit Yahya Çavuş Camii

Tepecik Aksa Camii

Tepecik Fatih Camii

Tepecik Hz.Ebubekir Camii

Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii

Yeşiltepe Camii

Yeşilvadi Camii

Zeynel Abidin Yeni Camii

Mimar Sinan Spor Tesisi

Kemal Karasu Spor Tesisi

Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor Tesisleri

<p><b>ÇATALCA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Alipaşa Camii</p><p>Akalan Mahallesi Camii</p><p>Aydınlar Mahallesi Camii</p><p>Baba Nakkaş Mahallesi Camii</p><p>Bahşayış Mahallesi Camii</p><p>Başakköy Mahallesi Camii</p><p>Belgrat Mahallesi Camii</p><p>Binkılıç Mahallesi Camii</p><p>Celebköy Mahallesi Camii</p><p>Ceylan Kent Tatil Köyü Camii</p><p>Ceylan Tatil Köyü Mescidi</p><p>Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii</p><p>Çakıl Mahallesi Camii</p><p>Çanakça Mahallesi Camii</p><p>Çiftlikköy Mahallesi Camii</p><p>Dağyenice Mahallesi Camii</p><p>Elbasan Mahallesi Camii</p><p>Gökçeali Mahallesi Camii</p><p>Gümrük Camii</p><p>Gümüşpınar Mahallesi Camii</p><p>Hallaçlı Mahallesi Camii</p><p>Hediye Hatun Camii</p><p>Hisarbeyli Mahallesi Camii</p><p>İhsaniye Mahallesi Camii</p><p>İnceğiz Mahallesi Camii</p>
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ÇATALCA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Alipaşa Camii

Akalan Mahallesi Camii

Aydınlar Mahallesi Camii

Baba Nakkaş Mahallesi Camii

Bahşayış Mahallesi Camii

Başakköy Mahallesi Camii

Belgrat Mahallesi Camii

Binkılıç Mahallesi Camii

Celebköy Mahallesi Camii

Ceylan Kent Tatil Köyü Camii

Ceylan Tatil Köyü Mescidi

Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii

Çakıl Mahallesi Camii

Çanakça Mahallesi Camii

Çiftlikköy Mahallesi Camii

Dağyenice Mahallesi Camii

Elbasan Mahallesi Camii

Gökçeali Mahallesi Camii

Gümrük Camii

Gümüşpınar Mahallesi Camii

Hallaçlı Mahallesi Camii

Hediye Hatun Camii

Hisarbeyli Mahallesi Camii

İhsaniye Mahallesi Camii

İnceğiz Mahallesi Camii

<p>İzzettin Mahallesi Camii</p><p>Kabakça Mahallesi Camii</p><p>Kaleiçi Çeşme Mescidi</p><p>Kalfa Mahallesi Camii</p><p>Karacaköy Mahallesi Camii</p><p>Karamandere Mahallesi Camii</p><p>Kestanelik Mahallesi Camii</p><p>Kızılcaali Mahallesi Camii</p><p>Malkarali Akif Kavukçu Camii</p><p>Merkez Kaleiçi Camii</p><p>Merkez Ulu Camii</p><p>Muratbey Mahallesi Camii</p><p>Oklalı Mahallesi Camii</p><p>Ormanlı Mahallesi Camii</p><p>Ovayenice Mahallesi Camii</p><p>Örcünlü Mahallesi Camii</p><p>Örencik Mahallesi Camii</p><p>Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii</p><p>Subaşı Mahallesi Merkez Camii</p><p>Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER C.</p><p>Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii</p><p>Yalıköy Mahallesi Camii</p><p>Yazlıkköy Mahallesi Camii</p>
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İzzettin Mahallesi Camii

Kabakça Mahallesi Camii

Kaleiçi Çeşme Mescidi

Kalfa Mahallesi Camii

Karacaköy Mahallesi Camii

Karamandere Mahallesi Camii

Kestanelik Mahallesi Camii

Kızılcaali Mahallesi Camii

Malkarali Akif Kavukçu Camii

Merkez Kaleiçi Camii

Merkez Ulu Camii

Muratbey Mahallesi Camii

Oklalı Mahallesi Camii

Ormanlı Mahallesi Camii

Ovayenice Mahallesi Camii

Örcünlü Mahallesi Camii

Örencik Mahallesi Camii

Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii

Subaşı Mahallesi Merkez Camii

Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER C.

Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii

Yalıköy Mahallesi Camii

Yazlıkköy Mahallesi Camii

<p><b>ÇEKMEKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>AÇIK ALAN TESİS</p><p>MERKEZ CAMİ</p><p>HACI MAHMUT EFENDİ C.</p><p>AYŞE VALİDE CAMİ</p><p>AKSA CAMİ</p><p>FATİH SULTAN MEHMET CAMİ</p><p>ÇAMLIK CAMİ</p><p>UBEYDULLAH CAMİ</p><p>H.FATMA TALİP KAHRAMAN C.</p><p>AÇIK ALAN</p><p>HACI OSMAN EKŞİ CAMİ</p><p>HZ.HÜSEYİN CAMİ</p><p>AÇIK ALAN PAZAR YERİ</p><p>HÜSEYİNLİ CAMİ</p><p>HZ.ALİ CAMİ</p><p>HALİT B. VELİT CAMİ</p><p>İMAM-I YUSUF CAMİ</p><p>NURTEPE CAMİ</p>
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ÇEKMEKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


AÇIK ALAN TESİS

MERKEZ CAMİ

HACI MAHMUT EFENDİ C.

AYŞE VALİDE CAMİ

AKSA CAMİ

FATİH SULTAN MEHMET CAMİ

ÇAMLIK CAMİ

UBEYDULLAH CAMİ

H.FATMA TALİP KAHRAMAN C.

AÇIK ALAN

HACI OSMAN EKŞİ CAMİ

HZ.HÜSEYİN CAMİ

AÇIK ALAN PAZAR YERİ

HÜSEYİNLİ CAMİ

HZ.ALİ CAMİ

HALİT B. VELİT CAMİ

İMAM-I YUSUF CAMİ

NURTEPE CAMİ

<p>H.HEDİYE ALİRIZA ELÇİÇEK C</p><p>ÇEKMEKÖY CAMİ</p><p>TAŞLICA CAMİ</p><p>ENSAR CAMİ</p><p>AKŞEMSETTİN CAMİ</p><p>HUZUR CAMİ</p><p>EMLAKKONUT CAMİ</p><p>AKTAŞ CAMİ</p><p>YEŞİL ALAN</p><p>YEŞİL ALAN</p><p>SIRAPINAR CAMİ</p><p>H. YÜKSEL ERDOĞAN CAMİ</p><p>HAMİDE SANCAK CAMİ</p><p>ALİ AHMET CAMİ</p><p>EMİNE MUSTAFA MİKTAT EKŞİ C.</p><p>H.YUSUF CEBİR MERKEZ CAMİ</p>
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H.HEDİYE ALİRIZA ELÇİÇEK C

ÇEKMEKÖY CAMİ

TAŞLICA CAMİ

ENSAR CAMİ

AKŞEMSETTİN CAMİ

HUZUR CAMİ

EMLAKKONUT CAMİ

AKTAŞ CAMİ

YEŞİL ALAN

YEŞİL ALAN

SIRAPINAR CAMİ

H. YÜKSEL ERDOĞAN CAMİ

HAMİDE SANCAK CAMİ

ALİ AHMET CAMİ

EMİNE MUSTAFA MİKTAT EKŞİ C.

H.YUSUF CEBİR MERKEZ CAMİ

<p><b>ESENLER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>MEHMET EMİN SARAÇ CAMİ</p><p>ESENLER MERKEZ CAMİİ</p><p>TAŞ CAMİİ</p><p>HAVAALANI UHUD CAMİİ</p><p>MÜSLÜM DURAS MESCİDİ</p><p>ÇİFTE HAVUZLAR CAMİİ</p><p>SABRİ ÜLKER CAMİİ</p><p>KEMER MAH. GÜNEŞTEPE CAMİİ</p><p>ATIŞALANI MERKEZ CAMİİ</p><p>FATMA HATUN CAMİİ</p><p>GİYİMKENT İDRİS NEBİ CAMİİ</p><p>CABİR B. ABDULLAH CAMİİ</p>
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ESENLER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


MEHMET EMİN SARAÇ CAMİ

ESENLER MERKEZ CAMİİ

TAŞ CAMİİ

HAVAALANI UHUD CAMİİ

MÜSLÜM DURAS MESCİDİ

ÇİFTE HAVUZLAR CAMİİ

SABRİ ÜLKER CAMİİ

KEMER MAH. GÜNEŞTEPE CAMİİ

ATIŞALANI MERKEZ CAMİİ

FATMA HATUN CAMİİ

GİYİMKENT İDRİS NEBİ CAMİİ

CABİR B. ABDULLAH CAMİİ

<p><b>ESENYURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Albayrak Cami</p><p>Bilali Habeşi Cami</p><p>Esenkent Cami</p><p>Fatih Sanayi Sit Cami</p><p>Gezderi Hz Ebubekir Cami</p><p>Hacı Fehime Özyurt Cami</p><p>Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami</p><p>Hüseyin Ergün Ulu Cami</p><p>Hz Ali Cami</p><p>Hz Ebubekir Cami</p><p>Hz Hamza Cami</p><p>Hz İbrahim Cami</p><p>Hz Ömer Cami</p><p>İbrahim Mermer Cami</p><p>İhsan Murat Bilgiç Cami</p><p>Kıraç Alkop Cami</p><p>Kıraç Hacı Hasan Cami</p><p>Kıraç Merkez Cami</p><p>Kıraç Yunus Emre Cami</p><p>Mehmet Akif Ersoy Cami</p><p>Necla Hotamış Cami</p><p>Orhan Gazi Cami</p><p>Mevlana Cami</p><p>Şehir Ömer Cami</p><p>Talatpaşa İmamı Azam Cami</p><p>Uhud Cami</p><p>Üsküp Cami</p><p>Serhan Tirit Meydan Cami</p><p>Turgut Özal Stadyum</p>
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125

ESENYURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Albayrak Cami

Bilali Habeşi Cami

Esenkent Cami

Fatih Sanayi Sit Cami

Gezderi Hz Ebubekir Cami

Hacı Fehime Özyurt Cami

Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami

Hüseyin Ergün Ulu Cami

Hz Ali Cami

Hz Ebubekir Cami

Hz Hamza Cami

Hz İbrahim Cami

Hz Ömer Cami

İbrahim Mermer Cami

İhsan Murat Bilgiç Cami

Kıraç Alkop Cami

Kıraç Hacı Hasan Cami

Kıraç Merkez Cami

Kıraç Yunus Emre Cami

Mehmet Akif Ersoy Cami

Necla Hotamış Cami

Orhan Gazi Cami

Mevlana Cami

Şehir Ömer Cami

Talatpaşa İmamı Azam Cami

Uhud Cami

Üsküp Cami

Serhan Tirit Meydan Cami

Turgut Özal Stadyum

<p><b>EYÜPSULTAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>AĞAÇLI MH.C.</p><p>AĞAÇLI MH.RAĞIP KUTMANGİL C.</p><p>AKPINAR MH.C.</p><p>ALİBEYKÖY SÜLEYMAN ÇELEBİ C.</p><p>SELİMPAŞA C.</p><p>ALİBEYKÖY MERKEZ C.</p><p>ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE C.</p><p>AKŞEMSETTİN C.</p><p>MEVLANA C.</p><p>VEYSEL KARANİ C.</p><p>ÇİFTEALAN MH.C.</p><p>HİRAMİ AHMETPAŞA C.</p><p>HZ.KAAB C.</p><p>HACI HALİT KELEŞ C.</p><p>AHMET DEDE C.</p><p>ŞEVKİBEY C.</p><p>ŞEYHULİSLAM CEMALETTİN EF.C.</p><p>EMNİYETTEPE C.</p><p>GÖKTÜRK MH.HZ.OSMAN C.</p><p>GÖKTÜRK MH.MERKEZ C.</p>
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125

EYÜPSULTAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


AĞAÇLI MH.C.

AĞAÇLI MH.RAĞIP KUTMANGİL C.

AKPINAR MH.C.

ALİBEYKÖY SÜLEYMAN ÇELEBİ C.

SELİMPAŞA C.

ALİBEYKÖY MERKEZ C.

ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE C.

AKŞEMSETTİN C.

MEVLANA C.

VEYSEL KARANİ C.

ÇİFTEALAN MH.C.

HİRAMİ AHMETPAŞA C.

HZ.KAAB C.

HACI HALİT KELEŞ C.

AHMET DEDE C.

ŞEVKİBEY C.

ŞEYHULİSLAM CEMALETTİN EF.C.

EMNİYETTEPE C.

GÖKTÜRK MH.HZ.OSMAN C.

GÖKTÜRK MH.MERKEZ C.

<p>GÖKTÜRK MH.ENSAR C.</p><p>GÜZELTEPE HZ.ALİ C.</p><p>ALİBEYKÖY GÜZELTEPE C.</p><p>ÇOBAN ÇEŞME C.</p><p>MEHMET AKİF ERSOY C.</p><p>EBU'L HASAN HARAKANİ C.</p><p>HACI OSMAN TORUN C.</p><p>HASAN KALYONCU C.</p><p>ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.</p><p>KISIRMANDIRA (IŞIKLAR) MH.C.</p><p>İHSANİYE MH.C.</p><p>ÜÇŞEHİTLER C.</p><p>NİNEHATUN C.</p><p>KAŞGARİ MURTAZAEFENDİ C.</p><p>ŞAHSULTAN C.</p><p>PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.</p><p>KAPTANPAŞA C.</p>
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GÖKTÜRK MH.ENSAR C.

GÜZELTEPE HZ.ALİ C.

ALİBEYKÖY GÜZELTEPE C.

ÇOBAN ÇEŞME C.

MEHMET AKİF ERSOY C.

EBU'L HASAN HARAKANİ C.

HACI OSMAN TORUN C.

HASAN KALYONCU C.

ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

KISIRMANDIRA (IŞIKLAR) MH.C.

İHSANİYE MH.C.

ÜÇŞEHİTLER C.

NİNEHATUN C.

KAŞGARİ MURTAZAEFENDİ C.

ŞAHSULTAN C.

PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

KAPTANPAŞA C.

<p>EYÜP SULTAN C.</p><p>KEMERBURGAZ MH.MİMARSİNAN C.</p><p>KEMERBURGAZ MH.MERKEZ C.</p><p>HÜSEYİN ŞAHİN C.</p><p>DEFTERDAR MAHMUTEFENDİ C.</p><p>NİŞANCA MUSTAFAPAŞA C.</p><p>ZAL MAHMUT PAŞA C.</p><p>CEZRİ KASIM C.</p><p>ODAYERİ MH.C.</p><p>PİRİNÇÇİ MH.HALİL İBRAHİM MESCİDİ</p><p>PİRİNÇÇİ MH.C.</p><p>MÜCAHİTLER C.</p><p>ŞAHİNTEPE YEŞİL C.</p><p>RAMİ HAL C.</p><p>SİLAHTAR MERKEZ C.</p>
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EYÜP SULTAN C.

KEMERBURGAZ MH.MİMARSİNAN C.

KEMERBURGAZ MH.MERKEZ C.

HÜSEYİN ŞAHİN C.

DEFTERDAR MAHMUTEFENDİ C.

NİŞANCA MUSTAFAPAŞA C.

ZAL MAHMUT PAŞA C.

CEZRİ KASIM C.

ODAYERİ MH.C.

PİRİNÇÇİ MH.HALİL İBRAHİM MESCİDİ

PİRİNÇÇİ MH.C.

MÜCAHİTLER C.

ŞAHİNTEPE YEŞİL C.

RAMİ HAL C.

SİLAHTAR MERKEZ C.

<p>YILDIZTABYA ŞEREFİYE C.</p><p>GÜNDOĞAR İŞ MERKEZ C.</p><p>BİLGE İŞ MERKEZİ C.</p><p>AVANS SANAYİ SİTESİ C.</p><p>GÜNDOĞAR 2 İŞ MERKEZİ MESCİDİ</p><p>HİCRET C.</p><p>EMİNTAŞ BİNATLI SANAYİ SİTESİ ŞEHİTLER MESCİDİ</p><p>TOPÇULAR C.</p><p>APK İŞ C.</p><p>PINAR C.</p><p>LEYLEİ KADİR C.</p><p>HZ.ALİ C.</p><p>Ülker Halı Saha</p><p>Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı</p><p>Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası</p><p>Rami Açık Otoparkı</p><p>Rami Açık Oto Pazarı</p><p>Bir Nefes Sosyal Tesisleri</p><p>Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park</p><p>Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı</p><p>Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı</p>
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YILDIZTABYA ŞEREFİYE C.

GÜNDOĞAR İŞ MERKEZ C.

BİLGE İŞ MERKEZİ C.

AVANS SANAYİ SİTESİ C.

GÜNDOĞAR 2 İŞ MERKEZİ MESCİDİ

HİCRET C.

EMİNTAŞ BİNATLI SANAYİ SİTESİ ŞEHİTLER MESCİDİ

TOPÇULAR C.

APK İŞ C.

PINAR C.

LEYLEİ KADİR C.

HZ.ALİ C.

Ülker Halı Saha

Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı

Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası

Rami Açık Otoparkı

Rami Açık Oto Pazarı

Bir Nefes Sosyal Tesisleri

Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park

Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı

Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı

<p><b>FATİH CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>CERRAH MEHMETPAŞA C.</p><p>BALİPAŞA C.</p><p>MOLLA FENARİ İSA C.</p><p>'PARMAKKAPI </p><p>KADI ASKER MEHMET EFENDİ C.'</p><p>CEZERİ KASIM PAŞA C.</p><p>HACI BEŞİRAĞA C.</p><p>FATİH C.</p><p>HAFIZ AHMET PAŞA C.</p><p>PİRİNÇÇİ SİNAN C.</p><p>MEHMETAĞA C.</p><p>HAMAMI MUHİTTİN C.</p><p>AHMET EMİRBUHARİ C.</p><p>KAZASKER İVAZEFENDİ C.</p><p>YUSUF ŞUCAATTİN C.</p><p>HATİCE SULTAN C.</p><p>İSMAİLAĞA C.</p><p>HIZIR ÇAVUŞ C.</p><p>TEVKİİ CAFER C.</p><p>OYMAKAPI MESCİDİ</p>
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125

FATİH CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


CERRAH MEHMETPAŞA C.

BALİPAŞA C.

MOLLA FENARİ İSA C.

'PARMAKKAPI

KADI ASKER MEHMET EFENDİ C.'

CEZERİ KASIM PAŞA C.

HACI BEŞİRAĞA C.

FATİH C.

HAFIZ AHMET PAŞA C.

PİRİNÇÇİ SİNAN C.

MEHMETAĞA C.

HAMAMI MUHİTTİN C.

AHMET EMİRBUHARİ C.

KAZASKER İVAZEFENDİ C.

YUSUF ŞUCAATTİN C.

HATİCE SULTAN C.

İSMAİLAĞA C.

HIZIR ÇAVUŞ C.

TEVKİİ CAFER C.

OYMAKAPI MESCİDİ

<p>MİSMARCI SUCAEDDİN C.</p><p>ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.</p><p>YAVUZ SULTAN SELİM C.</p><p>BEYAZIT C.</p><p>FİRUZAĞA C.</p><p>DAVUTPAŞA C.</p><p>HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.</p><p>TAHİRAĞA C.</p><p>'PİRİ MEHMET PAŞA</p><p> (SOĞUKKUYU) C.'</p><p>TERCÜMAN YUNUS C.</p><p>ŞEPSEFA HATUN C.</p><p>KEYCİ HATUN C.</p><p>HIRKAİ ŞERİF C.</p><p>AKŞEMSETTİN C.</p><p>HÜRREM ÇAVUŞ C.</p><p>DAMAT ÖKÜZ MEHMETPAŞA C.</p><p>HOBYAR C.</p><p>DÜLGERZADE C.</p><p>İSKENDERPAŞA C.</p><p>PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN C.</p><p>BIÇAKCI ALAADDİN (SOFULAR) C.</p><p>ŞEHZADEBAŞI C.</p><p>DAMAT İBRAHİMPAŞA C.</p><p>MİHRİMAH SULTAN C.</p><p>NESLİŞAH SULTAN C.</p><p>LALELİ C.</p>
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MİSMARCI SUCAEDDİN C.

ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

YAVUZ SULTAN SELİM C.

BEYAZIT C.

FİRUZAĞA C.

DAVUTPAŞA C.

HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

TAHİRAĞA C.

'PİRİ MEHMET PAŞA

(SOĞUKKUYU) C.'

TERCÜMAN YUNUS C.

ŞEPSEFA HATUN C.

KEYCİ HATUN C.

HIRKAİ ŞERİF C.

AKŞEMSETTİN C.

HÜRREM ÇAVUŞ C.

DAMAT ÖKÜZ MEHMETPAŞA C.

HOBYAR C.

DÜLGERZADE C.

İSKENDERPAŞA C.

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN C.

BIÇAKCI ALAADDİN (SOFULAR) C.

ŞEHZADEBAŞI C.

DAMAT İBRAHİMPAŞA C.

MİHRİMAH SULTAN C.

NESLİŞAH SULTAN C.

LALELİ C.

<p>HACI HAMZA C.</p><p>MİHRİŞAH HACIKADIN C.</p><p>KÜÇÜK AYASOFYA C.</p><p>SOKULLU MEHMET PAŞA C.</p><p>ATİK İBRAHİM PAŞA C.</p><p>BODRUM MESİH PAŞA C.</p><p>KARAGÖZ MEHMET EFENDİ C.</p><p>VELEDİ KARABAŞ C.</p><p>BALİ SÜLEYMANAĞA C.</p><p>'ÇİVİCİZADE KALBURCU </p><p>MEHMET EFENDİ C.'</p><p>'MİMAR ACEM </p><p>(ÖRÜMCEKSİZ) C.'</p><p>TARSUS MESCİDİ</p><p>DİVANİ ALİ C.</p><p>DİBEKLİ EMİNBEY C.</p><p>NURUOSMANİYE C.</p><p>SÜLEYMANİYE C.</p><p>LUTUFPAŞA C.</p><p>KAPTAN SİNAN PAŞA C.</p><p>KİRAZLI MESCİDİ</p><p>BALIKÇILAR C.</p><p>MURATPAŞA C.</p><p>'EMİNÖNÜ NİŞANCI</p><p> MEHMETPAŞA C.'</p>
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HACI HAMZA C.

MİHRİŞAH HACIKADIN C.

KÜÇÜK AYASOFYA C.

SOKULLU MEHMET PAŞA C.

ATİK İBRAHİM PAŞA C.

BODRUM MESİH PAŞA C.

KARAGÖZ MEHMET EFENDİ C.

VELEDİ KARABAŞ C.

BALİ SÜLEYMANAĞA C.

'ÇİVİCİZADE KALBURCU

MEHMET EFENDİ C.'

'MİMAR ACEM

(ÖRÜMCEKSİZ) C.'

TARSUS MESCİDİ

DİVANİ ALİ C.

DİBEKLİ EMİNBEY C.

NURUOSMANİYE C.

SÜLEYMANİYE C.

LUTUFPAŞA C.

KAPTAN SİNAN PAŞA C.

KİRAZLI MESCİDİ

BALIKÇILAR C.

MURATPAŞA C.

'EMİNÖNÜ NİŞANCI

MEHMETPAŞA C.'

<p>YENİ C.</p><p>SARAÇ İSHAK C.</p><p>SOĞANAĞA C.</p><p>SÜLEYMAN SUBAŞI C.</p><p>SEYİTÖMER C.</p><p>ŞEYH HÜSAMETTİN C.</p><p>SUCUATTİN ÇAVUŞ C.</p><p>UZUN YUSUF C.</p><p>ZEHKERİ KEMAL C.</p><p>SORMAGİR C.</p><p>KASIM ÇELEBİ C.</p><p>ARAKİYECİ AHMET ÇELEBİ C.</p><p>'CAMBAZİYE </p><p>(KOCAMUSTAFAPAŞA) C.'</p><p>HADIM İBRAHİMPAŞA C.</p><p>SİTTEİ HATUN C.</p><p>SÜMBÜL EFENDİ C.</p><p>CAFERAĞA C.</p><p>İBRAHİM ÇAVUŞ C.</p><p>BEHRUZAĞA ODABAŞI C.</p><p>AYDIN KETHÜDA (KURŞUNLU) C.</p>
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YENİ C.

SARAÇ İSHAK C.

SOĞANAĞA C.

SÜLEYMAN SUBAŞI C.

SEYİTÖMER C.

ŞEYH HÜSAMETTİN C.

SUCUATTİN ÇAVUŞ C.

UZUN YUSUF C.

ZEHKERİ KEMAL C.

SORMAGİR C.

KASIM ÇELEBİ C.

ARAKİYECİ AHMET ÇELEBİ C.

'CAMBAZİYE

(KOCAMUSTAFAPAŞA) C.'

HADIM İBRAHİMPAŞA C.

SİTTEİ HATUN C.

SÜMBÜL EFENDİ C.

CAFERAĞA C.

İBRAHİM ÇAVUŞ C.

BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

AYDIN KETHÜDA (KURŞUNLU) C.

<p>BEHRAM ÇAVUŞ C.</p><p>TARAKCILAR DAYE HATUN C.</p><p>GAZİ AHMETPAŞA C.</p><p>ARABACI BEYAZITAĞA C.</p><p>ALTIPOĞAÇA AHMETPAŞA C.</p><p>HACI EVHADDİN C.</p><p>HACI HÜSEYİNAĞA C.</p><p>MALCI MEHMET PAŞA C.</p><p>'DEBBAĞ </p><p>HACI PİRİ MEHMET EFENDİ C.'</p><p>GAZİATİK ALİPAŞA C.</p><p>MOLLA ZEYREK C.</p><p>HACI HASAN C.</p>
62
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BEHRAM ÇAVUŞ C.

TARAKCILAR DAYE HATUN C.

GAZİ AHMETPAŞA C.

ARABACI BEYAZITAĞA C.

ALTIPOĞAÇA AHMETPAŞA C.

HACI EVHADDİN C.

HACI HÜSEYİNAĞA C.

MALCI MEHMET PAŞA C.

'DEBBAĞ

HACI PİRİ MEHMET EFENDİ C.'

GAZİATİK ALİPAŞA C.

MOLLA ZEYREK C.

HACI HASAN C.

<p><b>GAZİOSMANPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>AZİZLER CAMİİ</p><p>EHLİ BEYT CAMİİ</p><p>EVLİYA ÇELEBİ MESCİDİ</p><p>FATİH CAMİİ</p><p>HİLAL CAMİİ</p><p>KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ</p><p>MERKEZ CAMİİ</p><p>TEPEBAŞI YILDIZ CAMİİ</p><p>VALİDESUYU CAMİİ</p><p>YILDIZTABYA MİMAR SİNAN CAMİİ</p><p>HACI VEYİS CAMİİ</p><p>KARADENİZ MAH. VAHDET CAMİİ</p><p>YILDIZTABYA CAMİİ</p><p>PAZARİÇİ SAADET CAMİİ</p><p>DÖRTYOL CAMİİ</p><p>BERAAT CAMİİ</p><p>KARADENİZ SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ</p><p>ALBAYRAK SPOR TESİSLERİ</p><p>SEDAT BALKANLI SPOR TESİSLERİ</p><p>KÜÇÜKKÖY SPOR HALI SAHA TESİSLERİ</p><p>500 EVLER SPOR TESİSLERİ</p>
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GAZİOSMANPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


AZİZLER CAMİİ

EHLİ BEYT CAMİİ

EVLİYA ÇELEBİ MESCİDİ

FATİH CAMİİ

HİLAL CAMİİ

KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ

MERKEZ CAMİİ

TEPEBAŞI YILDIZ CAMİİ

VALİDESUYU CAMİİ

YILDIZTABYA MİMAR SİNAN CAMİİ

HACI VEYİS CAMİİ

KARADENİZ MAH. VAHDET CAMİİ

YILDIZTABYA CAMİİ

PAZARİÇİ SAADET CAMİİ

DÖRTYOL CAMİİ

BERAAT CAMİİ

KARADENİZ SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ

ALBAYRAK SPOR TESİSLERİ

SEDAT BALKANLI SPOR TESİSLERİ

KÜÇÜKKÖY SPOR HALI SAHA TESİSLERİ

500 EVLER SPOR TESİSLERİ

<p><b>GÜNGÖREN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Akıncılar</p><p>Beyazgül</p><p>Birlik Camii</p><p>Davutpaşa Bircan Eresin Camii</p><p>Fetih Camii</p><p>Gençosman Camii</p><p>Güneştepe Mh.Kuba Camii</p><p>Hüseyin Kocacık Y.S. Camii</p><p>Haznedar Kuyulu Camii</p><p>Haznedar Merkez Camii</p><p>Hz.İbrahim Camii</p><p>Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı)</p><p>Maraşal Çakmak Camii</p><p>Mehmet Akif Camii</p><p>Merter Mescidi Nurani</p><p>Tavşanoğlu Mescidi</p><p>Merter İnce Minare Camii</p><p>Merter Veysel Karani Camii</p><p>Mevlana Camii</p><p>Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı)</p><p>Nur Ahmet Camii</p><p>Osman Nuri Özbek Camii</p><p>Sancaktepe Camii</p><p>Siteler Camii</p><p>Sultan Fatih Camii</p><p>Söğütlü Yayla Camii</p><p>Tozkoparan Camii</p><p>Tozkoparan Uhut Camii</p><p>Yeşil Camii</p><p>Yıldız Davutpaşa Kampüs Camii</p>
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GÜNGÖREN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Akıncılar

Beyazgül

Birlik Camii

Davutpaşa Bircan Eresin Camii

Fetih Camii

Gençosman Camii

Güneştepe Mh.Kuba Camii

Hüseyin Kocacık Y.S. Camii

Haznedar Kuyulu Camii

Haznedar Merkez Camii

Hz.İbrahim Camii

Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı)

Maraşal Çakmak Camii

Mehmet Akif Camii

Merter Mescidi Nurani

Tavşanoğlu Mescidi

Merter İnce Minare Camii

Merter Veysel Karani Camii

Mevlana Camii

Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı)

Nur Ahmet Camii

Osman Nuri Özbek Camii

Sancaktepe Camii

Siteler Camii

Sultan Fatih Camii

Söğütlü Yayla Camii

Tozkoparan Camii

Tozkoparan Uhut Camii

Yeşil Camii

Yıldız Davutpaşa Kampüs Camii

<p><b>KADIKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Ahmet Süt C.</p><p>Ahmet Taci Büyükhanlı C.</p><p>Bayraktar Yeni C. Karşısı 194 Pafta, 1270 Ada. 7 Parsel)</p><p>Bostancı Kuloğlu C.</p><p>Çemenzar C.</p><p>Eminalipaşa C.</p><p>Faikpaşa C.</p><p>Fenerbahçe C.</p><p>Feneryolu Recai Yahya C.</p><p>Feridunpaşa C.</p><p>Fikirtepe Yeni C.</p><p>Galippaşa C.</p><p>Gözcübaba C.</p><p>Hasanpaşa C.</p><p>Haserenler C.</p><p>Haydarpaşa C.</p><p>İbrahimağa C.</p><p>İhsaniye C.</p><p>İsmail Kurt C.</p><p>Kireçhane C.</p><p>Kozyatağı Mehmet Çavuş C.</p><p>M.Ü.Saliha Kulaksızoğlu C.</p><p>Mazharbey C.</p><p>Merdivenköy C.</p><p>Mihrimah Sultan C.</p><p>Moda C.</p><p>Mustafa Nazmi Ersin C.</p><p>Onikiler C.</p><p>Sahrai Cedit C.</p><p>Selami Çeşme C.</p><p>Semiha Şakir C.</p><p>Söğütlü Çeşme C.</p><p>Suadiye C.</p><p>Şakir Berkan C.</p><p>Şifa C.</p><p>Tatarağası C.</p><p>Tepe C.</p><p>Tüccarbaşı C.</p><p>Zihnipaşa C.</p><p>Zühtüpaşa C.</p><p>Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri</p>
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KADIKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Ahmet Süt C.

Ahmet Taci Büyükhanlı C.

Bayraktar Yeni C. Karşısı 194 Pafta, 1270 Ada. 7 Parsel)

Bostancı Kuloğlu C.

Çemenzar C.

Eminalipaşa C.

Faikpaşa C.

Fenerbahçe C.

Feneryolu Recai Yahya C.

Feridunpaşa C.

Fikirtepe Yeni C.

Galippaşa C.

Gözcübaba C.

Hasanpaşa C.

Haserenler C.

Haydarpaşa C.

İbrahimağa C.

İhsaniye C.

İsmail Kurt C.

Kireçhane C.

Kozyatağı Mehmet Çavuş C.

M.Ü.Saliha Kulaksızoğlu C.

Mazharbey C.

Merdivenköy C.

Mihrimah Sultan C.

Moda C.

Mustafa Nazmi Ersin C.

Onikiler C.

Sahrai Cedit C.

Selami Çeşme C.

Semiha Şakir C.

Söğütlü Çeşme C.

Suadiye C.

Şakir Berkan C.

Şifa C.

Tatarağası C.

Tepe C.

Tüccarbaşı C.

Zihnipaşa C.

Zühtüpaşa C.

Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri

<p><b>KAĞITHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii</p><p>Abdulhamithan Camii</p><p>Ahmet Hatipoğlu Camii</p><p>Balkan Türkleri Camii</p><p>Çağlayan Çarşı Camii</p><p>Çağlayan Yeni Camii</p><p>Çağlayan Yunusemre Camii</p><p>Çeliktepe Aydınlar Camii</p><p>Çeliktepe Merkez Camii</p><p>Dayehatun Camii</p><p>Gültepe Camii</p><p>Gürsel Mh.Merkez Camii</p><p>Hamidiye Camii</p><p>Hamidiye Semt Pazarı</p><p>Hamidiye Ulu Camii</p><p>Harmantepe Camii</p><p>Huzur Camii</p><p>İhramzade Camii</p><p>İmamı Gazali Camii</p><p>Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri</p><p>Mehmet Akif Ertaş Camii</p><p>Mescidi Nur Camii</p><p>Nurtepe Semt Pazarı</p><p>Ortabayır Merkez Camii</p>
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125

KAĞITHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii

Abdulhamithan Camii

Ahmet Hatipoğlu Camii

Balkan Türkleri Camii

Çağlayan Çarşı Camii

Çağlayan Yeni Camii

Çağlayan Yunusemre Camii

Çeliktepe Aydınlar Camii

Çeliktepe Merkez Camii

Dayehatun Camii

Gültepe Camii

Gürsel Mh.Merkez Camii

Hamidiye Camii

Hamidiye Semt Pazarı

Hamidiye Ulu Camii

Harmantepe Camii

Huzur Camii

İhramzade Camii

İmamı Gazali Camii

Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri

Mehmet Akif Ertaş Camii

Mescidi Nur Camii

Nurtepe Semt Pazarı

Ortabayır Merkez Camii

<p>Sadabat Camii</p><p>Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri</p><p>Selamet Camii</p><p>Seyrantepe Semt Pazarı</p><p>Seyrantepe Merkez Camii</p><p>Sultan Selim Meydan Camii</p><p>Süleymaniye Camii</p><p>Şirintepe Merkez Camii</p><p>Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri</p><p>Talatpaşa Merkez Camii</p><p>Tanrıöver Camii</p><p>Terasevler Camii</p><p>Ulubatlı Hasan Camii</p><p>Vadistanbul Camii</p><p>Yahya Kemal Spor Salonu</p>
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Sadabat Camii

Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri

Selamet Camii

Seyrantepe Semt Pazarı

Seyrantepe Merkez Camii

Sultan Selim Meydan Camii

Süleymaniye Camii

Şirintepe Merkez Camii

Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri

Talatpaşa Merkez Camii

Tanrıöver Camii

Terasevler Camii

Ulubatlı Hasan Camii

Vadistanbul Camii

Yahya Kemal Spor Salonu

<p><b>KARTAL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Akşemsettin C.</p><p>Akşemsettin C.</p><p>Atalar Merkez C.</p><p>Atalar Merkez C.</p><p>Balcıdere C.</p><p>Cevizli Çınar C.</p><p>Çamlık Şehitler C.</p><p>Çavuşoğlu C.</p><p>Çavuşoğlu C.</p><p>Dolayoba Çınardere Yayla C.</p><p>Erenler C.</p><p>Erenler C.</p><p>Esentepe Hicret C.</p><p>Esentepe Hicret C.</p><p>Esentepe Kültür Fazilet C.</p><p>Esentepe Yeşil C.</p><p>Esentepe Yeşil C.</p><p>Fatih Sultan Mehmet C.</p><p>Fatih Sultan Mehmet C.</p><p>Gaziler C.</p><p>Hasan Tahsin Uğur C.</p><p>Hasan Tahsin Uğur C.</p><p>Kahramanlar C.</p><p>Kartal Merkez C.</p><p>Kartal Merkez C.</p><p>Kartal Oto Sanayi C.</p>
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125

KARTAL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Akşemsettin C.

Akşemsettin C.

Atalar Merkez C.

Atalar Merkez C.

Balcıdere C.

Cevizli Çınar C.

Çamlık Şehitler C.

Çavuşoğlu C.

Çavuşoğlu C.

Dolayoba Çınardere Yayla C.

Erenler C.

Erenler C.

Esentepe Hicret C.

Esentepe Hicret C.

Esentepe Kültür Fazilet C.

Esentepe Yeşil C.

Esentepe Yeşil C.

Fatih Sultan Mehmet C.

Fatih Sultan Mehmet C.

Gaziler C.

Hasan Tahsin Uğur C.

Hasan Tahsin Uğur C.

Kahramanlar C.

Kartal Merkez C.

Kartal Merkez C.

Kartal Oto Sanayi C.

<p>Kavaklı C.</p><p>Kavaklı C.</p><p>Kıbrıs Şehitleri C.</p><p>Kıbrıs Şehitleri C.</p><p>Köy Hizmetleri C.</p><p>Köy Hizmetleri C.</p><p>Kurfallı Çınar C.</p><p>Kurfallı Çınar C.</p><p>Kurfallı Lalelik C.</p><p>Kurfallı Lalelik C.</p><p>Maarifi C.</p><p>Maarifi C.</p><p>Mehmet Akif Ersoy C.</p><p>Mehmet Akif Ersoy C.</p><p>Meral Akşehirlioğlu C.</p><p>Meral Akşehirlioğlu C.</p><p>Mevlana C.</p><p>Mustafa Denizer C.</p><p>Mustafa Denizer C.</p><p>Niyaziye C.</p><p>Nursen Özdayi Safa C.</p><p>Nursen Özdayi Safa C.</p><p>Soğanlık Fatih C.</p><p>Soğanlık Fatih C.</p><p>Soğanlık Hüdayi C.</p><p>Soğanlık Merkez C.</p><p>Soğanlık Merkez C.</p><p>Soğanlık Merkez C.</p><p>Soğanlık Ulu C.</p><p>Soğanlık Ulu C.</p><p>Şeyh Edebali C.</p>
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125

Kavaklı C.

Kavaklı C.

Kıbrıs Şehitleri C.

Kıbrıs Şehitleri C.

Köy Hizmetleri C.

Köy Hizmetleri C.

Kurfallı Çınar C.

Kurfallı Çınar C.

Kurfallı Lalelik C.

Kurfallı Lalelik C.

Maarifi C.

Maarifi C.

Mehmet Akif Ersoy C.

Mehmet Akif Ersoy C.

Meral Akşehirlioğlu C.

Meral Akşehirlioğlu C.

Mevlana C.

Mustafa Denizer C.

Mustafa Denizer C.

Niyaziye C.

Nursen Özdayi Safa C.

Nursen Özdayi Safa C.

Soğanlık Fatih C.

Soğanlık Fatih C.

Soğanlık Hüdayi C.

Soğanlık Merkez C.

Soğanlık Merkez C.

Soğanlık Merkez C.

Soğanlık Ulu C.

Soğanlık Ulu C.

Şeyh Edebali C.

<p>Tamirhane C.</p><p>Tamirhane C.</p><p>Topçamlar C</p><p>Topselvi Fevzi Çakmak C.</p><p>Uğur Mumcu Yunus Emre C.</p><p>Uğur Mumcu Yunus Emre C.</p><p>Yakacık Adnan Kahveci C.</p><p>Yakacık Adnan Kahveci C.</p><p>Yakacık Hacılar C.</p><p>Yakacık Hacılar C.</p><p>Yakacık Madenler C.</p><p>Yakacık Merkez C.</p><p>Yakacık Merkez C.</p><p>Yavuz Selim C.</p><p>Yavuz Selim C.</p><p>Yeni Mh.Kubbeli C.</p><p>Yeni Mh.Kubbeli C.</p><p>Yunus Nur C.</p><p>Zeytinlik Ulu C.</p><p>Zeytinlik Ulu C.</p>
70
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125

Tamirhane C.

Tamirhane C.

Topçamlar C

Topselvi Fevzi Çakmak C.

Uğur Mumcu Yunus Emre C.

Uğur Mumcu Yunus Emre C.

Yakacık Adnan Kahveci C.

Yakacık Adnan Kahveci C.

Yakacık Hacılar C.

Yakacık Hacılar C.

Yakacık Madenler C.

Yakacık Merkez C.

Yakacık Merkez C.

Yavuz Selim C.

Yavuz Selim C.

Yeni Mh.Kubbeli C.

Yeni Mh.Kubbeli C.

Yunus Nur C.

Zeytinlik Ulu C.

Zeytinlik Ulu C.

<p><b>KÜÇÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Abdüsselam C.</p><p>Altınşehir Orta Mh.Yeni C.</p><p>Atakent Hz.Hamza C.</p><p>Bağlar Beyazıt C.</p><p>Bezirganbahçe Medine C.</p><p>Cennet Mh.C.</p><p>Cennet Mh.Yavuzselim C.</p><p>Çamlıkaltı Mehmet Akif C.</p><p>Darüsselam C.</p><p>Dr.Hasan Yörük C.</p><p>Fatih C.</p><p>Fethiye Hasan Gümüşdağ C.</p><p>Fevzi Çakmak Merkez C.</p><p>Hacı Fatma Hanım C.</p><p>Hacı Mustafa Güllü C.</p><p>Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur C.</p><p>Halkalı Gültepe C.</p><p>Halkalı İbadullah C.</p><p>Halkalı Kavaklı Mescidi</p><p>Halkalı Merkez C.</p><p>Halkalı Taştepe C.</p><p>Halkalı Yenidoğan C.</p><p>Hayati Üstün C.</p>
71
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125

KÜÇÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Abdüsselam C.

Altınşehir Orta Mh.Yeni C.

Atakent Hz.Hamza C.

Bağlar Beyazıt C.

Bezirganbahçe Medine C.

Cennet Mh.C.

Cennet Mh.Yavuzselim C.

Çamlıkaltı Mehmet Akif C.

Darüsselam C.

Dr.Hasan Yörük C.

Fatih C.

Fethiye Hasan Gümüşdağ C.

Fevzi Çakmak Merkez C.

Hacı Fatma Hanım C.

Hacı Mustafa Güllü C.

Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur C.

Halkalı Gültepe C.

Halkalı İbadullah C.

Halkalı Kavaklı Mescidi

Halkalı Merkez C.

Halkalı Taştepe C.

Halkalı Yenidoğan C.

Hayati Üstün C.

<p>Hz.Ali C.</p><p>Hz.Bilali Habeşi Mescidi</p><p>Hz.Ebubekir C.</p><p>Hz.Halit C.</p><p>Hz.Osman C.</p><p>İçkumsal C.</p><p>İkitelli İett Garajı Mescidi</p><p>İkitelli Mehmet Akif Mh.Ulu C.</p><p>İkitelli Parseller Merkez C.</p><p>İkitelli Şenevler C.</p><p>İmamı Azam C.</p><p>İnönü Mh.Akşemsettin C.</p><p>İnönü Mh.Maslak Çeşme Ulu C.</p><p>İnönü Mh.Yeşil C.</p><p>Kanarya Hz.Ebubekir Mescidi</p><p>Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak C.</p><p>Kanarya Merkez C.</p><p>Kanarya Mh. Gazze C.</p><p>Kanarya Taşocakları Ulu C.</p><p>Kanarya Yunus Emre C.</p><p>Komsanüstü Tellibaba C.</p><p>Konutbirlik Ehli Beyt C.</p><p>Kuledibi Mevlana C.</p><p>Marmara Sanayi Sitesi C.</p><p>Nükleer Araştırma Merkezi C.</p><p>Penyelüks C.</p><p>Poliseğitim Merkez C.</p><p>Rukiye Hatun C.</p>
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Hz.Ali C.

Hz.Bilali Habeşi Mescidi

Hz.Ebubekir C.

Hz.Halit C.

Hz.Osman C.

İçkumsal C.

İkitelli İett Garajı Mescidi

İkitelli Mehmet Akif Mh.Ulu C.

İkitelli Parseller Merkez C.

İkitelli Şenevler C.

İmamı Azam C.

İnönü Mh.Akşemsettin C.

İnönü Mh.Maslak Çeşme Ulu C.

İnönü Mh.Yeşil C.

Kanarya Hz.Ebubekir Mescidi

Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak C.

Kanarya Merkez C.

Kanarya Mh. Gazze C.

Kanarya Taşocakları Ulu C.

Kanarya Yunus Emre C.

Komsanüstü Tellibaba C.

Konutbirlik Ehli Beyt C.

Kuledibi Mevlana C.

Marmara Sanayi Sitesi C.

Nükleer Araştırma Merkezi C.

Penyelüks C.

Poliseğitim Merkez C.

Rukiye Hatun C.

<p>Saadet Abdik C.</p><p>Sabire Aydın Mescidi</p><p>Sefaköy Bektaşoğlu C.</p><p>Sefaköy Çarşı C.</p><p>Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez C.</p><p>Sefaköy Gültepe C.</p><p>Sefaköy Gültepe Fatih C.</p><p>Sefaköy İş Merkezi Mescidi</p><p>Sefaköy Kartaltepe C.</p><p>Sefaköy Merkez C.</p><p>Sefaköy Siteler C.</p><p>Seyrekevler Seyran C.</p><p>Soğuksu Evliya Barutcugil C.</p><p>Sögütlüçeşme Akşemsettin C.</p><p>Söğütlü Çeşme Fatih C.</p><p>Söğütlü Çeşme Yeni C.</p><p>Söğütlü Çeşme Yeşil C.</p><p>Sultan Murat Merkez C.</p><p>Süleyman Çetinsaya C.</p>
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Saadet Abdik C.

Sabire Aydın Mescidi

Sefaköy Bektaşoğlu C.

Sefaköy Çarşı C.

Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez C.

Sefaköy Gültepe C.

Sefaköy Gültepe Fatih C.

Sefaköy İş Merkezi Mescidi

Sefaköy Kartaltepe C.

Sefaköy Merkez C.

Sefaköy Siteler C.

Seyrekevler Seyran C.

Soğuksu Evliya Barutcugil C.

Sögütlüçeşme Akşemsettin C.

Söğütlü Çeşme Fatih C.

Söğütlü Çeşme Yeni C.

Söğütlü Çeşme Yeşil C.

Sultan Murat Merkez C.

Süleyman Çetinsaya C.

<p>Şehit Halil İbrahim Yıldırım C.</p><p>Şevki Korkmaz C.</p><p>Takva Mescidi</p><p>Tema İstanbul C.</p><p>Tepeüstü Tevhit C.</p><p>Tevfikbey Mh.Çınar C.</p><p>Toki Merkez C.</p><p>Toplukonut Eda C.</p><p>Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya C.</p><p>Uhuvvet C.</p><p>Yarımburgaz C.</p><p>Yeşilova Aliosman C.</p><p>Yeşilova Merkez C.</p><p>Yıldız C.</p>
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Şehit Halil İbrahim Yıldırım C.

Şevki Korkmaz C.

Takva Mescidi

Tema İstanbul C.

Tepeüstü Tevhit C.

Tevfikbey Mh.Çınar C.

Toki Merkez C.

Toplukonut Eda C.

Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya C.

Uhuvvet C.

Yarımburgaz C.

Yeşilova Aliosman C.

Yeşilova Merkez C.

Yıldız C.

<p>Belediye Mescidi</p><p>Fetih C.</p><p>Halkalı Bezirgan Bahçe C.</p><p>Halkalı Yıldız Pasajı Mescidi</p><p>Hz.Ömer C.</p><p>İkitelli Atatürk Mh.Hicret C.</p><p>İkitelli İhlas Mescidi</p><p>İkitelli Mehmet Akif Ersoy C.</p><p>İkitelli Şahinler Mescidi</p><p>Medine Mescidi</p><p>Mehmet Akif Hastanesi Mescidi</p><p>Merve C.</p><p>Müftü Halit Korkusuz Mescidi</p><p>Sarayaltı Arafat C.</p><p>Sefaköy Bayraktar C.</p><p>Sefaköy Tevfikbey Mh.C.</p><p>Seyyidler Mescidi</p>
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Belediye Mescidi

Fetih C.

Halkalı Bezirgan Bahçe C.

Halkalı Yıldız Pasajı Mescidi

Hz.Ömer C.

İkitelli Atatürk Mh.Hicret C.

İkitelli İhlas Mescidi

İkitelli Mehmet Akif Ersoy C.

İkitelli Şahinler Mescidi

Medine Mescidi

Mehmet Akif Hastanesi Mescidi

Merve C.

Müftü Halit Korkusuz Mescidi

Sarayaltı Arafat C.

Sefaköy Bayraktar C.

Sefaköy Tevfikbey Mh.C.

Seyyidler Mescidi

<p><b>MALTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>122 Evler Camii</p><p>15 Temmuz Şehitleri Camii</p><p>Abdurrahman Gürses Camii</p><p>Akşemsettin Camii</p><p>Altıntepe Camii</p><p>Aydınlıklık Evler Süleyman Öksüzoğlu C.</p><p>Ayşe Ilıcak Camii</p><p>Bağlarbaşı Camii</p><p>Büyük Bakkal köy Camii</p><p>Cevizli İstasyon Camii</p><p>Cumhuriyet Camii</p><p>Esenkent Fatih Camii</p><p>Esenkent Ulu Camii</p><p>Esenyurt Camii</p><p>Fahri Kasapoğlu Camii</p><p>Fındıklı Seyitağa Camii</p><p>Fidanlık Camii</p><p>Girne Merkez Camii</p><p>Hacı Mustafa Özyağcı Camii</p><p>Hacı Necip Ağa camii</p><p>Huzurevi Mescidi</p><p>Hüsniye Arat Cami</p><p>Hz Ömer C.</p><p>İmamı Rabbani C.</p><p>İmdat Vakfı C.</p>
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125

MALTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


122 Evler Camii

15 Temmuz Şehitleri Camii

Abdurrahman Gürses Camii

Akşemsettin Camii

Altıntepe Camii

Aydınlıklık Evler Süleyman Öksüzoğlu C.

Ayşe Ilıcak Camii

Bağlarbaşı Camii

Büyük Bakkal köy Camii

Cevizli İstasyon Camii

Cumhuriyet Camii

Esenkent Fatih Camii

Esenkent Ulu Camii

Esenyurt Camii

Fahri Kasapoğlu Camii

Fındıklı Seyitağa Camii

Fidanlık Camii

Girne Merkez Camii

Hacı Mustafa Özyağcı Camii

Hacı Necip Ağa camii

Huzurevi Mescidi

Hüsniye Arat Cami

Hz Ömer C.

İmamı Rabbani C.

İmdat Vakfı C.

<p>İsmail Ergin Tatlısu C.</p><p>Karacabey 70 Evler C.</p><p>Kılavuzçayırı C.</p><p>Kulluk C.</p><p>Küçükyalı Çınar C.</p><p>Medine C.</p><p>Mevlana C.</p><p>Mimarsinan C.</p><p>Taşocakları C.</p><p>Yeşil C.</p><p>Yıldız Evler C.</p><p>Yusuf Ziya Üçüncü C.</p><p>Kaymakamlık Bina Yanı</p><p>Başıbüyük Stadı</p><p>Gülsuyu Stadı</p><p>İdealtepe Halı Saha</p><p>Zümrütevler Pazaryeri</p>
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İsmail Ergin Tatlısu C.

Karacabey 70 Evler C.

Kılavuzçayırı C.

Kulluk C.

Küçükyalı Çınar C.

Medine C.

Mevlana C.

Mimarsinan C.

Taşocakları C.

Yeşil C.

Yıldız Evler C.

Yusuf Ziya Üçüncü C.

Kaymakamlık Bina Yanı

Başıbüyük Stadı

Gülsuyu Stadı

İdealtepe Halı Saha

Zümrütevler Pazaryeri

<p><b>PENDİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİİ</p><p>AMİNE HATUN C.</p><p>HİLMİ ABBASPAŞA C.</p><p>BALLICA MH. CAMİİ</p><p>15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.</p><p>KAYNARCA MERKEZ C.</p><p>KİPTAŞ KONUTLARI ALİYA İZZET BEGOVİÇ C.</p><p>AYNUR ÇEPNİ C.</p><p>ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.C.</p><p>KURTKÖY YUNUS EMRE C.</p><p>HZ. ADEM CAMİİ</p><p>İMAMI BUHARİ C.</p><p>EMİR SULTAN MESCİDİ</p><p>DOLAYOBA ÇINARDERE YENİ C.</p>
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PENDİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİİ

AMİNE HATUN C.

HİLMİ ABBASPAŞA C.

BALLICA MH. CAMİİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.

KAYNARCA MERKEZ C.

KİPTAŞ KONUTLARI ALİYA İZZET BEGOVİÇ C.

AYNUR ÇEPNİ C.

ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.C.

KURTKÖY YUNUS EMRE C.

HZ. ADEM CAMİİ

İMAMI BUHARİ C.

EMİR SULTAN MESCİDİ

DOLAYOBA ÇINARDERE YENİ C.

<p>SAHİL CAMİİ</p><p>DOLAYOBA KAYALIK C.</p><p>DOLAYOBA SÜLEYMANİYE CAMİİ</p><p>EMİRLİ MH.C.</p><p>KİPTAŞ KONUTLARI ŞEYH EDEBALİ C.</p><p>ERTUĞRULGAZİ MH.MERKEZ C.</p><p>AYDOST YUNUS EMRE C.</p><p>FEVZİ ÇAKMAK MH.HACI HASAN C.</p><p>KAYNARCA ESENLER FEVZİÇAKMAK C</p><p>KAYNARCA YAVUZ SELİM C.</p><p>ESENYALI VEYSEL KARANİ C.</p><p>ESENYALI MUHAMMEDİYE C.</p>
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SAHİL CAMİİ

DOLAYOBA KAYALIK C.

DOLAYOBA SÜLEYMANİYE CAMİİ

EMİRLİ MH.C.

KİPTAŞ KONUTLARI ŞEYH EDEBALİ C.

ERTUĞRULGAZİ MH.MERKEZ C.

AYDOST YUNUS EMRE C.

FEVZİ ÇAKMAK MH.HACI HASAN C.

KAYNARCA ESENLER FEVZİÇAKMAK C

KAYNARCA YAVUZ SELİM C.

ESENYALI VEYSEL KARANİ C.

ESENYALI MUHAMMEDİYE C.

<p>ESENYALI FATİH CAMİİ</p><p>KAYNARCA BAHÇELİEVLER C.</p><p>KAYNARCA FEVZİ ÇAKMAK ULU CAMİİ</p><p>KAYNARCA FATİH C.</p><p>FEVZİ ÇAKMAK MH.DEDEPAŞA C.</p><p>GÖÇBEYLİ MH.C.</p><p>GÜLLÜBAĞLAR MEVLANA C.</p><p>HÜSNÜ KIRKAN GÜL C.</p><p>GÜZELYALI MİMAR SİNAN CAMİİ</p><p>HIFZI KAPLAN CAMİİ</p><p>GÜZELYALI ÖMER HEKİM C.</p><p>TUĞLA HARMANLARI C.</p><p>TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER C.</p><p>KAVAKPINAR HZ. İDRİS CAMİİ</p><p>KAVAKPINAR HACIHASAN BÜYÜKYILMAZ C.</p>
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ESENYALI FATİH CAMİİ

KAYNARCA BAHÇELİEVLER C.

KAYNARCA FEVZİ ÇAKMAK ULU CAMİİ

KAYNARCA FATİH C.

FEVZİ ÇAKMAK MH.DEDEPAŞA C.

GÖÇBEYLİ MH.C.

GÜLLÜBAĞLAR MEVLANA C.

HÜSNÜ KIRKAN GÜL C.

GÜZELYALI MİMAR SİNAN CAMİİ

HIFZI KAPLAN CAMİİ

GÜZELYALI ÖMER HEKİM C.

TUĞLA HARMANLARI C.

TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER C.

KAVAKPINAR HZ. İDRİS CAMİİ

KAVAKPINAR HACIHASAN BÜYÜKYILMAZ C.

<p>KAVAKPINAR KOCASİNAN C.</p><p>KAYNARCA CELALETTİN SÜER CAMİİ</p><p>KAYNARCA SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ</p><p>ŞEHİT ÖMER AY ERENLER C.</p><p>KURNA MH.ERDEM KENT HALİL GÖNENÇ C.</p><p>KURNA MH.C.</p><p>KURTDOĞMUŞ MH. CAMİİ</p><p>HZ. İSMAİL CAMİİ</p><p>LOKMAN HEKİM C.</p><p>KURTKÖY MERKEZ C.</p><p>ASHABI SUFFA C.</p><p>KURTKÖY YAVUZ SELİM C.</p><p>KURTKÖY PROF.DR.AHMET HAMDİ TURGUT C.</p><p>BASRİ SERENLİ RAHMET C.</p><p>SÜLÜNTEPE TEVETOĞLU CAMİİ</p><p>TOKİ SİTELER C.</p><p>ŞEYHLİ MOLLAGÜRANİ C.</p><p>ŞEYHLİ SÜLÜNTEPE C.</p><p>ŞEYHLİ HİLALKONUTLARI CAMİİ</p><p>ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN C. </p><p>VELİBABA İMAMI AZAM C.</p><p>DOLAYOBA ÇANAKKALE C.</p><p>DOLAYOBA VELİBABA YENİ C.</p><p>HAFIZ İSMAİL BİÇER C.</p><p>YENİŞEHİR ASLAN AYVACI CAMİİ</p><p>HZ.YUSUF CAMİİ</p><p>HZ.MAHMUTSAMİ RAMAZANOĞLU C.</p><p>YENİŞEHİR PETEKKENT C.</p><p>YENİŞEHİR ULU C.</p>
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KAVAKPINAR KOCASİNAN C.

KAYNARCA CELALETTİN SÜER CAMİİ

KAYNARCA SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ

ŞEHİT ÖMER AY ERENLER C.

KURNA MH.ERDEM KENT HALİL GÖNENÇ C.

KURNA MH.C.

KURTDOĞMUŞ MH. CAMİİ

HZ. İSMAİL CAMİİ

LOKMAN HEKİM C.

KURTKÖY MERKEZ C.

ASHABI SUFFA C.

KURTKÖY YAVUZ SELİM C.

KURTKÖY PROF.DR.AHMET HAMDİ TURGUT C.

BASRİ SERENLİ RAHMET C.

SÜLÜNTEPE TEVETOĞLU CAMİİ

TOKİ SİTELER C.

ŞEYHLİ MOLLAGÜRANİ C.

ŞEYHLİ SÜLÜNTEPE C.

ŞEYHLİ HİLALKONUTLARI CAMİİ

ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN C.

VELİBABA İMAMI AZAM C.

DOLAYOBA ÇANAKKALE C.

DOLAYOBA VELİBABA YENİ C.

HAFIZ İSMAİL BİÇER C.

YENİŞEHİR ASLAN AYVACI CAMİİ

HZ.YUSUF CAMİİ

HZ.MAHMUTSAMİ RAMAZANOĞLU C.

YENİŞEHİR PETEKKENT C.

YENİŞEHİR ULU C.

<p><b>SANCAKTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Sarıgazi Merkez Hacı Fatma Çelik Camii </p><p>Sarıgazi Fatma Sultan Camii </p><p>Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii </p><p>Yenidoğan Mehtap Camii </p><p>Samandıra Ertuğrulgazi Camii </p><p>Samandıra Hz.Ebubekir Sıddık Camii </p><p>Samandıra Osmangazi Camii </p><p>Kocatepe Camii</p><p>Seyit Ahmet er-Rufai Camii </p><p>Yenidoğan Hacı Hakkı Saruhan Camii </p><p>Aziz Bayraktar Camii </p><p>Samandıra Veysel Karani Camii</p><p>Samandıra Osmangazi Hz. Ömer Camii </p><p>Kavaklıbağlar Camii </p><p>Samandıra Alaaddin Camii </p><p>Tepe Camii </p><p>Yenidoğan Hz. Ömer Camii </p><p>Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camii </p><p>Yenidoğan Hz. Ali Camii  </p>
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SANCAKTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Sarıgazi Merkez Hacı Fatma Çelik Camii

Sarıgazi Fatma Sultan Camii

Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii

Yenidoğan Mehtap Camii

Samandıra Ertuğrulgazi Camii

Samandıra Hz.Ebubekir Sıddık Camii

Samandıra Osmangazi Camii

Kocatepe Camii

Seyit Ahmet er-Rufai Camii

Yenidoğan Hacı Hakkı Saruhan Camii

Aziz Bayraktar Camii

Samandıra Veysel Karani Camii

Samandıra Osmangazi Hz. Ömer Camii

Kavaklıbağlar Camii

Samandıra Alaaddin Camii

Tepe Camii

Yenidoğan Hz. Ömer Camii

Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camii

Yenidoğan Hz. Ali Camii  

<p>Samandıra Selimiye Camii </p><p>Fatih Sultan Mehmet Han Camii </p><p>Samandıra Akif Demirci Camii </p><p>Samandıra Bilal-i Habeşi Camii </p><p>Hacı Ahmet Kahraman Camii </p><p>Yenidoğan Hz. Ebubekir Camii </p><p>Faruk Aydın Camii </p><p>Fatma Fitnat Hanım Camii </p><p>Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii </p><p>15 Temmuz Şehitler Camii </p><p>Hacı Sofi Camii </p><p>Sarıgazi Hacı İzzet Dursun Camii </p><p>Samandıra Abdurrahmangazi Camii </p><p>Sarıgazi Ahmet Bıyık Camii </p><p>Sarıgazi Hz. Ali Camii </p><p>Samandıra Abdurrahmangazi Hz. Ömer Camii </p><p>Musa Efendi Camii </p><p>Ali Osman Aydın Camii </p><p>Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Camii </p><p>Sarıgazi Yunus Emre Camii </p><p>Hz. Ömer Camii </p><p>Samandıra Yunus Emre Camii </p><p>Halilurrahman Camii </p><p>Yenidoğan Yunus Emre Camii   </p>
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Samandıra Selimiye Camii

Fatih Sultan Mehmet Han Camii

Samandıra Akif Demirci Camii

Samandıra Bilal-i Habeşi Camii

Hacı Ahmet Kahraman Camii

Yenidoğan Hz. Ebubekir Camii

Faruk Aydın Camii

Fatma Fitnat Hanım Camii

Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii

15 Temmuz Şehitler Camii

Hacı Sofi Camii

Sarıgazi Hacı İzzet Dursun Camii

Samandıra Abdurrahmangazi Camii

Sarıgazi Ahmet Bıyık Camii

Sarıgazi Hz. Ali Camii

Samandıra Abdurrahmangazi Hz. Ömer Camii

Musa Efendi Camii

Ali Osman Aydın Camii

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Camii

Sarıgazi Yunus Emre Camii

Hz. Ömer Camii

Samandıra Yunus Emre Camii

Halilurrahman Camii

Yenidoğan Yunus Emre Camii   

<p>Ak Mescid Camii </p><p>İbrahimağa Camii </p><p>Paşaköy Camii </p><p>Akpınar Mahallesi Akşeksettin Camii </p><p>Hacı Bayram Veli Camii </p><p>Samandıra Akşemsettin </p><p>Sarıgazi Battalgazi Camii </p><p>Paşaköy Bağlar </p><p>Yenidoğan Kuba Camii </p><p>Saidi Nursi Camii </p><p>Madenler Mevlana Camii </p><p>İlhan Varank Hastane Camii </p><p>Samandıra Hz. Ali Camii </p><p>Yenidoğan Fatih Sultan Mehmet Camii </p><p>Yenidoğan Köseoğlu Camii </p><p>Sancaktepe Belediyesi Önü </p><p>15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı</p><p>Sarıgazi Stadyumu </p><p>Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı</p>
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Ak Mescid Camii

İbrahimağa Camii

Paşaköy Camii

Akpınar Mahallesi Akşeksettin Camii

Hacı Bayram Veli Camii

Samandıra Akşemsettin

Sarıgazi Battalgazi Camii

Paşaköy Bağlar

Yenidoğan Kuba Camii

Saidi Nursi Camii

Madenler Mevlana Camii

İlhan Varank Hastane Camii

Samandıra Hz. Ali Camii

Yenidoğan Fatih Sultan Mehmet Camii

Yenidoğan Köseoğlu Camii

Sancaktepe Belediyesi Önü

15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı

Sarıgazi Stadyumu

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı

<p><b>SARIYER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>'1- ATATATÜRK OTOSANAYİ NAZMİ AKBACI C.</p><p>2- OTO SANAYİ ŞAHİNOĞLU MESCİDİ'</p><p>AYAZAĞA ÇAKIRLAR MH.MEHMET AKİF C.</p><p>'1- AYAZAĞA YEŞİLTEPE C.</p><p>2- AYAZAĞA MESCİDİ AKSA C.'</p><p>BAĞLARMEVKİ CEVAHİRLER C.</p><p>BAHÇEKÖY NURAY ARTAM C.</p><p>BALTALİMANI FATİH SULTAN MEHMET C. (Taşlıbayırdaki)</p><p>BALTALİMANI MERKEZ C.</p><p>BALTALİMANI TAŞOCAKLARI C.</p><p>BOĞAZKENT FATİH SULTAN MEHMET C.</p><p>BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH.C.</p><p>CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C. </p><p>ÇAMLIK SEVGİ C.</p>
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SARIYER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


'1- ATATATÜRK OTOSANAYİ NAZMİ AKBACI C.

2- OTO SANAYİ ŞAHİNOĞLU MESCİDİ'

AYAZAĞA ÇAKIRLAR MH.MEHMET AKİF C.

'1- AYAZAĞA YEŞİLTEPE C.

2- AYAZAĞA MESCİDİ AKSA C.'

BAĞLARMEVKİ CEVAHİRLER C.

BAHÇEKÖY NURAY ARTAM C.

BALTALİMANI FATİH SULTAN MEHMET C. (Taşlıbayırdaki)

BALTALİMANI MERKEZ C.

BALTALİMANI TAŞOCAKLARI C.

BOĞAZKENT FATİH SULTAN MEHMET C.

BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH.C.

CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

ÇAMLIK SEVGİ C.

<p>ÇAMLITEPE EBU BEKİR C.</p><p>'1- ÇAMLITEPE MERKEZ C.</p><p>2- ÇAMLITEPE AŞĞ.MH.C.'</p><p>ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA C. </p><p>ÇAYIRBAŞI DAĞEVLER ESENTEPE C</p><p>ÇAYIRBAŞI PTT EVLERİ C.</p><p>DEMİRCİKÖYÜ MH.C.</p><p>DOSTEVLER C.</p><p>EMİRGAN HAMİDİ EVVEL C.</p><p>FATİH ORMANI C.</p><p>FATİH SULTAN MEHMET C.</p><p>GARİPÇEKÖYÜ MH.C.</p><p>GÜMÜŞDERE MH.C.</p><p>'1- HUZUR C.</p><p>2- OTO SANAYİİ C.'</p><p>'1- HZ.EBUBEKİR C.</p><p>2- ÇİÇEK C.'</p>
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ÇAMLITEPE EBU BEKİR C.

'1- ÇAMLITEPE MERKEZ C.

2- ÇAMLITEPE AŞĞ.MH.C.'

ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA C.

ÇAYIRBAŞI DAĞEVLER ESENTEPE C

ÇAYIRBAŞI PTT EVLERİ C.

DEMİRCİKÖYÜ MH.C.

DOSTEVLER C.

EMİRGAN HAMİDİ EVVEL C.

FATİH ORMANI C.

FATİH SULTAN MEHMET C.

GARİPÇEKÖYÜ MH.C.

GÜMÜŞDERE MH.C.

'1- HUZUR C.

2- OTO SANAYİİ C.'

'1- HZ.EBUBEKİR C.

2- ÇİÇEK C.'

<p>İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK C.</p><p>İSTİNYE NESLİŞAH SULTAN C.</p><p>İSTİNYE YUNUS EMRE C.</p><p>KALENDERÜSTÜ C.</p><p>KİLYOS KUMKÖY C.</p><p>KİREÇBURNU GÜMRÜKÇÜ İSHAK AĞA C.</p><p>REŞİTPAŞA AHMET CELALETTİN P.C</p><p>REŞİTPAŞA DOĞANEVLER C.</p><p>REŞİTPAŞA DOĞANEVLERİ KOCATEPE C </p><p>'1- RUMELİ FENERİ MH.YENİ C.</p><p>2- RUMELİFENERİ MH.RAMAZANAĞA C.'</p><p>SARIDAĞ TEPEÜSTÜ MH.C.</p><p>ŞİFA C.</p><p>TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.</p><p>TARABYA MERKEZ C.</p><p>TARABYA ŞENEVLER H.CEMAL YAZGAN C</p><p>UHUT C.</p><p>YENİ MH.HAVANTEPE C.</p><p>YENİKÖY ÇARŞI MERKEZ C.</p><p>YENİKÖY YENİ C.</p><p>YEŞİLEVLER H.R.Ş.DEDEMAN C.</p><p>ZÜMRÜTEVLER C.</p>
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK C.

İSTİNYE NESLİŞAH SULTAN C.

İSTİNYE YUNUS EMRE C.

KALENDERÜSTÜ C.

KİLYOS KUMKÖY C.

KİREÇBURNU GÜMRÜKÇÜ İSHAK AĞA C.

REŞİTPAŞA AHMET CELALETTİN P.C

REŞİTPAŞA DOĞANEVLER C.

REŞİTPAŞA DOĞANEVLERİ KOCATEPE C

'1- RUMELİ FENERİ MH.YENİ C.

2- RUMELİFENERİ MH.RAMAZANAĞA C.'

SARIDAĞ TEPEÜSTÜ MH.C.

ŞİFA C.

TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

TARABYA MERKEZ C.

TARABYA ŞENEVLER H.CEMAL YAZGAN C

UHUT C.

YENİ MH.HAVANTEPE C.

YENİKÖY ÇARŞI MERKEZ C.

YENİKÖY YENİ C.

YEŞİLEVLER H.R.Ş.DEDEMAN C.

ZÜMRÜTEVLER C.

<p>ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MESCİDİ</p><p>'1- AYAZAĞA CENDERECİ MUHİTTİN ÇELEBİ C.</p><p>2-AYAZAĞA OSMAN KUYU C.</p><p>3-AYAZAĞA MH.EVYAP C.</p><p>4- AYAZAĞA ŞERİFE BACI C.'</p><p>'1- BAHÇEKÖY C.</p><p>2- BAHÇEKÖY YENİ MH.C.'</p><p>'1- BALTALİMANI SERHAZİN SÜLEYMANAĞA C</p><p>2- RUMELİ HİSAR ALİ PERTEK C.</p><p>3- RUMELİ HİSARI BOĞAZKESEN C.</p><p>4- RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN'</p><p>BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA C.</p><p>CUMHURİYET MH.MERKEZ C. </p><p>ÇAYIRBAŞI DAĞEVLERİ C.</p><p>DAĞEVLERİ ORTA C.</p><p>'1- FATİH SULTAN MEHMET MH.C.</p><p>2- İMAMI AZAM C.</p><p>3- KÜÇÜKARMUTLU MERKEZ C.'</p><p>FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ C.</p><p>'1- HİSARÜSTÜ NAFİBABA C.</p><p>2- HİSARÜSTÜ MERKEZ C.'</p><p>'İSTİNYE KÜRKÇÜBAŞI C.</p><p>İSTİNYE KAPLICALAR MEV.C.</p><p>KORU MH.BOĞAZİÇİ C.</p><p>ŞEHİTLER MESCİDİ'</p><p>'1- İSTİNYE MAHMUT ÇAVUŞ C.</p><p>2- İSTİNYE İTFAİYE MESCİDİ</p><p>3- İSTİNYE OSMAN REİS C.'</p><p>İSTİNYE POLİGON C.</p><p>KISIRKAYA MH.C.</p><p>KİLYOS YENİ C.</p>
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ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MESCİDİ

'1- AYAZAĞA CENDERECİ MUHİTTİN ÇELEBİ C.

2-AYAZAĞA OSMAN KUYU C.

3-AYAZAĞA MH.EVYAP C.

4- AYAZAĞA ŞERİFE BACI C.'

'1- BAHÇEKÖY C.

2- BAHÇEKÖY YENİ MH.C.'

'1- BALTALİMANI SERHAZİN SÜLEYMANAĞA C

2- RUMELİ HİSAR ALİ PERTEK C.

3- RUMELİ HİSARI BOĞAZKESEN C.

4- RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN'

BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA C.

CUMHURİYET MH.MERKEZ C.

ÇAYIRBAŞI DAĞEVLERİ C.

DAĞEVLERİ ORTA C.

'1- FATİH SULTAN MEHMET MH.C.

2- İMAMI AZAM C.

3- KÜÇÜKARMUTLU MERKEZ C.'

FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ C.

'1- HİSARÜSTÜ NAFİBABA C.

2- HİSARÜSTÜ MERKEZ C.'

'İSTİNYE KÜRKÇÜBAŞI C.

İSTİNYE KAPLICALAR MEV.C.

KORU MH.BOĞAZİÇİ C.

ŞEHİTLER MESCİDİ'

'1- İSTİNYE MAHMUT ÇAVUŞ C.

2- İSTİNYE İTFAİYE MESCİDİ

3- İSTİNYE OSMAN REİS C.'

İSTİNYE POLİGON C.

KISIRKAYA MH.C.

KİLYOS YENİ C.

<p>1- MADEN MH.C.</p><p>2- MADEN MH.TEPEÜSTÜ C.</p><p>3- SARIYER YENİ MERKEZ C.'</p><p>MASLAK ÜÇYOL C.</p><p>MEDİNELİ HACI OSMAN C.</p><p>MEHMET KETHÜDA C.</p><p>'1- PINAR MH.OSMAN KABİL C.</p><p>2- PINAR MH.YENİ C.'</p><p>'1- REŞİTPAŞA MİHRİŞAH SULTAN C.</p><p>2- HACI AHMET YESEVİ C.'</p><p>'1- RUMELİ KAVAGI YUSUFAĞA C.</p><p>2- RUMELİ KAVAK ULU C.'</p><p>'1- TARABYA BİRLİKEVLER C.</p><p>2- MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU C.'</p><p>USKUMRUKÖYÜ MH.C.</p><p> YENİ MH.C.</p><p>ZEKERİYAKÖY MH.C.</p>
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1- MADEN MH.C.

2- MADEN MH.TEPEÜSTÜ C.

3- SARIYER YENİ MERKEZ C.'

MASLAK ÜÇYOL C.

MEDİNELİ HACI OSMAN C.

MEHMET KETHÜDA C.

'1- PINAR MH.OSMAN KABİL C.

2- PINAR MH.YENİ C.'

'1- REŞİTPAŞA MİHRİŞAH SULTAN C.

2- HACI AHMET YESEVİ C.'

'1- RUMELİ KAVAGI YUSUFAĞA C.

2- RUMELİ KAVAK ULU C.'

'1- TARABYA BİRLİKEVLER C.

2- MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU C.'

USKUMRUKÖYÜ MH.C.

YENİ MH.C.

ZEKERİYAKÖY MH.C.

<p><b>ŞİLE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b>CAMİ</b></p><p><b><br></b></p><p>ÇAYIRBAŞI MAH. CAMİİ</p><p>DEĞİRMENÇAYIRI MAH. CAMİİ</p><p>AĞAÇDERE MAH. CAMİİ</p><p>İMRENLİ MAH. CAMİİ</p><p>KABAKOZ MAH. CAMİİ</p><p>KARACA ÖREN MAH CAMİİ</p><p>AKÇAKESE MAH. CAMİİ</p><p>İSAKÖY MAH CAMİİ</p><p>KURFALLI MAH. CAMİİ</p><p>AĞVA BELEDİYESİ SAHİL MEYDANI</p><p>AHMETLİ TOKİ CAMİ</p><p>AVCI KORU MAH CAMİİ</p><p>BIÇKIDERE MAH CAMİİ</p><p>BOZGOCA MAH CAMİİ</p><p>BUCAKLI MAH. BÜYÜK AŞAĞI CAMİİ</p><p>BUCAKLI MAH. CAMİİ</p><p>BUCAKLI MAH. DİK BUCAKLI CAMİİ</p><p>BUCAKLI MAH. KÜÇÜK AŞAĞI CAMİİ</p><p>ÇATAKLI MAH. CAMİİ</p>
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ŞİLE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

CAMİ


ÇAYIRBAŞI MAH. CAMİİ

DEĞİRMENÇAYIRI MAH. CAMİİ

AĞAÇDERE MAH. CAMİİ

İMRENLİ MAH. CAMİİ

KABAKOZ MAH. CAMİİ

KARACA ÖREN MAH CAMİİ

AKÇAKESE MAH. CAMİİ

İSAKÖY MAH CAMİİ

KURFALLI MAH. CAMİİ

AĞVA BELEDİYESİ SAHİL MEYDANI

AHMETLİ TOKİ CAMİ

AVCI KORU MAH CAMİİ

BIÇKIDERE MAH CAMİİ

BOZGOCA MAH CAMİİ

BUCAKLI MAH. BÜYÜK AŞAĞI CAMİİ

BUCAKLI MAH. CAMİİ

BUCAKLI MAH. DİK BUCAKLI CAMİİ

BUCAKLI MAH. KÜÇÜK AŞAĞI CAMİİ

ÇATAKLI MAH. CAMİİ

<p>DEĞİRMENÇAYIRI MAH.KUMCA CAMİİ</p><p>DEĞİRMENÇAYIRI MAH. YENİ CAMİİ</p><p>ESENCELİ MAH. CAMİİ</p><p>GEREDELİ MAH. HACI CAMİİ</p><p>GEREDELİ MAH. KERAMETTİN CAMİİ</p><p>GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ</p><p>GEREDELİ YUMUŞAK CAMİİ</p><p>GÖÇE MAH. KILIÇLAR CAMİİ</p><p>GÖÇE MAH. KOLTU CAMİİ</p><p>GÖKMASLI MAH. CAMİİ</p><p>GÖKSU MAH. CAMİİ</p><p>GÖKSU MAH. DENİZLİ CAMİİ</p><p>HACILLI MAH. CAMİİ</p><p>HASANLI MAH. DEMİRCİLİ CAMİİ</p><p>HASANLI MAH. SARIKAVAK CAMİİ</p><p>İMRENDERE MAH.KAYMAKAM GÜNALP VAROL CAMİİ</p><p>KABAKOZ MAH. ESAV MESCİDİ</p><p>KALEMKÖY MAH. CAMİİ</p><p>KARABEYLİ MAH. CAMİİ</p><p>KARABEYLİ MAH.MANŞAR CAMİİ</p><p>KARACAKÖY MAH CAMİİ</p><p>KERVANSARAY MAH.ARTVİNLİLER CAMİİ</p><p>KORUCUKÖY MAH. CAMİİ</p><p>ORUÇOĞLU MAH. CAMİİ</p><p>OSMANKÖY MAH. CAMİİ</p><p>OSMANKÖY MAH.SEVİŞLİ CAMİİ</p><p>SOĞULLU MAH. İHSANOĞLU CAMİİ</p><p>SORTULLU MAH. CAMİİ</p><p>ŞUAYİPLİ MAH. CAMİİ</p><p>ŞUAYİPLİ MAH. SOĞULLAR CAMİİ</p>
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DEĞİRMENÇAYIRI MAH.KUMCA CAMİİ

DEĞİRMENÇAYIRI MAH. YENİ CAMİİ

ESENCELİ MAH. CAMİİ

GEREDELİ MAH. HACI CAMİİ

GEREDELİ MAH. KERAMETTİN CAMİİ

GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ

GEREDELİ YUMUŞAK CAMİİ

GÖÇE MAH. KILIÇLAR CAMİİ

GÖÇE MAH. KOLTU CAMİİ

GÖKMASLI MAH. CAMİİ

GÖKSU MAH. CAMİİ

GÖKSU MAH. DENİZLİ CAMİİ

HACILLI MAH. CAMİİ

HASANLI MAH. DEMİRCİLİ CAMİİ

HASANLI MAH. SARIKAVAK CAMİİ

İMRENDERE MAH.KAYMAKAM GÜNALP VAROL CAMİİ

KABAKOZ MAH. ESAV MESCİDİ

KALEMKÖY MAH. CAMİİ

KARABEYLİ MAH. CAMİİ

KARABEYLİ MAH.MANŞAR CAMİİ

KARACAKÖY MAH CAMİİ

KERVANSARAY MAH.ARTVİNLİLER CAMİİ

KORUCUKÖY MAH. CAMİİ

ORUÇOĞLU MAH. CAMİİ

OSMANKÖY MAH. CAMİİ

OSMANKÖY MAH.SEVİŞLİ CAMİİ

SOĞULLU MAH. İHSANOĞLU CAMİİ

SORTULLU MAH. CAMİİ

ŞUAYİPLİ MAH. CAMİİ

ŞUAYİPLİ MAH. SOĞULLAR CAMİİ

<p>YAKA MAH. CAMİİ</p><p>YAYLALI MAH. CAMİİ</p><p>YAZIMANAYIR MAH. CAMİİ</p><p>YENİKÖY MAH. CAMİİ</p><p>YEŞİL VADİ KALE ALTI CAMİİ</p><p>GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ</p><p>GÖÇE MAH. MÜSLÜMCEDİD CAMİİ</p><p>GÖÇE MAH. CAMİİ</p><p>Yeni C.</p><p>SOFULAR MAH. CAMİİ</p><p>DOĞANCILI MAH. CAMİİ</p><p>ALACALI MAH. CAMİİ</p><p>SAHİLKÖY MAH. CAMİİ</p><p>KARAKİRAZ MAH. CAMİİ</p><p>KURNA MAH. CAMİİ</p><p>MEŞRUTİYET MAH. CAMİİ</p><p>KIZILCAKÖY MAH. CAMİİ</p><p>AHMETLİ MAH. CAMİİ</p><p>SATMAZLI MAH. CAMİİ</p><p>GÜNANİ CAMİİ</p><p>ÜVEZLİ MAH. CAMİİ</p><p>KÖMÜRLÜK MAH. CAMİİ</p><p>KERVANSARAY MAH. CAMİİ</p>
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YAKA MAH. CAMİİ

YAYLALI MAH. CAMİİ

YAZIMANAYIR MAH. CAMİİ

YENİKÖY MAH. CAMİİ

YEŞİL VADİ KALE ALTI CAMİİ

GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ

GÖÇE MAH. MÜSLÜMCEDİD CAMİİ

GÖÇE MAH. CAMİİ

Yeni C.

SOFULAR MAH. CAMİİ

DOĞANCILI MAH. CAMİİ

ALACALI MAH. CAMİİ

SAHİLKÖY MAH. CAMİİ

KARAKİRAZ MAH. CAMİİ

KURNA MAH. CAMİİ

MEŞRUTİYET MAH. CAMİİ

KIZILCAKÖY MAH. CAMİİ

AHMETLİ MAH. CAMİİ

SATMAZLI MAH. CAMİİ

GÜNANİ CAMİİ

ÜVEZLİ MAH. CAMİİ

KÖMÜRLÜK MAH. CAMİİ

KERVANSARAY MAH. CAMİİ

<p>ULUPELİT MAH. CAMİİ</p><p>DARLIK MAH. CAMİİ</p><p>KARAMANDERE MAH. CAMİİ</p><p>15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ</p><p>TEKE MAH. CAMİİ</p><p>OVACIK MAH. CAMİİ</p><p>REFET SARICA CAMİİ</p><p>KUMBABA YENİ CAMİİ</p><p>HACI HARUN EKŞİ CAMİİ</p><p>HASAN ÖZYENİCE CAMİİ</p><p>ŞİRİN PEHLİVAN ÇEŞME CAMİİ</p><p>SANAYİ MESCİDİ</p>
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ULUPELİT MAH. CAMİİ

DARLIK MAH. CAMİİ

KARAMANDERE MAH. CAMİİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ

TEKE MAH. CAMİİ

OVACIK MAH. CAMİİ

REFET SARICA CAMİİ

KUMBABA YENİ CAMİİ

HACI HARUN EKŞİ CAMİİ

HASAN ÖZYENİCE CAMİİ

ŞİRİN PEHLİVAN ÇEŞME CAMİİ

SANAYİ MESCİDİ

<p><b>SİLİVRİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ AVLUSU</p><p>AHMET İSTİF CAMİİ AVLUSU</p><p>SİLİVRİ ŞEHİR STADI</p><p>ALİPAŞA MH.CAMİİ AVLUSU</p><p>SEMİZKUMLAR FUTBOL SAHASI</p><p>ESENTEPE CAMİİ AVLUSU</p><p>GÜMÜŞYAKA PAZAR YERİ</p><p>HACI DURSUN YILDIRIM CAMİİ AVLUSU</p><p>HACI EMİNE AKBULUT CAMİİ AVLUSU</p><p>KARAKAŞ CAMİ AVLUSU</p><p>KİPTAŞ CAMİİ AVLUSU</p><p>MİMARSİNAN CAMİİ AVLUSU</p><p>PİRİ MEHMETPAŞA CAMİİ AVLUSU</p><p>'SANİYE İLYAS KANCIOĞLU </p><p>SANAYİCİLER CAMİİ AVLUSU'</p><p>SELİMPAŞA MEHMET KARASU SPOR TESİSLERİ</p><p>SELİM PAŞA CAMİİ AVLUSU</p><p>'SELİMPAŞA MEHMET ŞİRİN </p><p>HANİFE ERGÜL CAMİİ AVLUSU'</p><p>ŞÜHEDA CAMİİ AVLUSU</p><p>ŞÜKRÜ ÖZDEMİR HİCRET CAMİİ AVLUSU</p><p>ZEKİ ÇEVİK CAMİİ AVLUSU</p><p>AKÖREN FUTBOL SAHASI</p><p>BEKİRLİ CAMİİ AVLUSU</p><p>BEYCİLER CAMİİ AVLUSU</p><p>BÜYÜK ÇAVUŞLU PAZARYERİ</p>
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SİLİVRİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ AVLUSU

AHMET İSTİF CAMİİ AVLUSU

SİLİVRİ ŞEHİR STADI

ALİPAŞA MH.CAMİİ AVLUSU

SEMİZKUMLAR FUTBOL SAHASI

ESENTEPE CAMİİ AVLUSU

GÜMÜŞYAKA PAZAR YERİ

HACI DURSUN YILDIRIM CAMİİ AVLUSU

HACI EMİNE AKBULUT CAMİİ AVLUSU

KARAKAŞ CAMİ AVLUSU

KİPTAŞ CAMİİ AVLUSU

MİMARSİNAN CAMİİ AVLUSU

PİRİ MEHMETPAŞA CAMİİ AVLUSU

'SANİYE İLYAS KANCIOĞLU

SANAYİCİLER CAMİİ AVLUSU'

SELİMPAŞA MEHMET KARASU SPOR TESİSLERİ

SELİM PAŞA CAMİİ AVLUSU

'SELİMPAŞA MEHMET ŞİRİN

HANİFE ERGÜL CAMİİ AVLUSU'

ŞÜHEDA CAMİİ AVLUSU

ŞÜKRÜ ÖZDEMİR HİCRET CAMİİ AVLUSU

ZEKİ ÇEVİK CAMİİ AVLUSU

AKÖREN FUTBOL SAHASI

BEKİRLİ CAMİİ AVLUSU

BEYCİLER CAMİİ AVLUSU

BÜYÜK ÇAVUŞLU PAZARYERİ

<p>BÜYÜKKILIÇLI CAMİİ AVLUSU</p><p>BÜYÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU</p><p>ÇANTA FUTBOL SAHASI</p><p>ÇAYIRDERE PAZAR YERİ</p><p>ÇELTİK PAZAR YERİ</p><p>DANAMANDIRA CAMİİ AVLUSU</p><p>DEĞİRMENKÖY FUTBOL SAHASI</p><p>FENER FUTBOL SAHASI</p><p>GAZİTEPE FUTBOL SAHASI</p><p>K.KILIÇLI MH.CAMİİ AVLUSU</p><p>KADIKÖY MEYDAN</p><p>KAVAKLI FUTBOL SAHASI</p><p>KURFALLI CAMİİ AVLUSU</p><p>KÜÇÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU</p><p>ORTAKÖY FUTBOL SAHASI</p><p>SAYALAR CAMİİ AVLUSU</p><p>SEYMEN CAMİİ AVLUSU</p><p>YOLÇATI CAMİİ AVLUSU</p><p>SİLİVRİ YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ</p><p>'ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ </p><p>TÖREN VE OTOPARK ALANI'</p>
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BÜYÜKKILIÇLI CAMİİ AVLUSU

BÜYÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU

ÇANTA FUTBOL SAHASI

ÇAYIRDERE PAZAR YERİ

ÇELTİK PAZAR YERİ

DANAMANDIRA CAMİİ AVLUSU

DEĞİRMENKÖY FUTBOL SAHASI

FENER FUTBOL SAHASI

GAZİTEPE FUTBOL SAHASI

K.KILIÇLI MH.CAMİİ AVLUSU

KADIKÖY MEYDAN

KAVAKLI FUTBOL SAHASI

KURFALLI CAMİİ AVLUSU

KÜÇÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU

ORTAKÖY FUTBOL SAHASI

SAYALAR CAMİİ AVLUSU

SEYMEN CAMİİ AVLUSU

YOLÇATI CAMİİ AVLUSU

SİLİVRİ YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ

'ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ

TÖREN VE OTOPARK ALANI'

<p><b>ŞİŞLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>19 Mayıs Fulya Balçık Camii</p><p>Çiftecevizler Camii</p><p>Dolapdere Mescidi</p><p>Esentepe Camii</p><p>Feriköy Paşa Mh. Camii</p><p>Feriköy Yayla Mh.Camii</p><p>Filiz Camii</p><p>Fulya Mehmetçik Camii</p><p>Fulya Yeni Camii</p><p>Hacı Ayşe Sarıgül Camii</p><p>Hacı Nimet Özden Camii</p><p>Hacı Sefer Dursun Camii</p><p>Halil Rıfatpaşa Mh.Camii</p><p>Harbiye İtfaiye Mescidi</p><p>Hasan Zeynep Camii</p><p>İzzetpaşa Çiftliği Camii, <span style='font-size: 1.2rem;'>Kurtuluş Camii</span></p><p>Kuştepe Merkez Camii</p><p>Mahmut Şevketpaşa Mh.Anadolu Camii</p><p>Mecidiyeköy Merkez Camii</p><p>Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii</p><p>Okmeydanı Perpa Mescidi</p><p>Osman Sağnak Camii</p><p>Şişli Camii</p><p>Şişli Etfal Hastahanesi Camii</p><p>Teşvikiye Camii</p><p>Zincirli Kuyu Camii</p><p>Feriköy Spor Kulubü</p><p>Şişli Spor Kulubu</p>
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ŞİŞLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


19 Mayıs Fulya Balçık Camii

Çiftecevizler Camii

Dolapdere Mescidi

Esentepe Camii

Feriköy Paşa Mh. Camii

Feriköy Yayla Mh.Camii

Filiz Camii

Fulya Mehmetçik Camii

Fulya Yeni Camii

Hacı Ayşe Sarıgül Camii

Hacı Nimet Özden Camii

Hacı Sefer Dursun Camii

Halil Rıfatpaşa Mh.Camii

Harbiye İtfaiye Mescidi

Hasan Zeynep Camii

İzzetpaşa Çiftliği Camii, Kurtuluş Camii

Kuştepe Merkez Camii

Mahmut Şevketpaşa Mh.Anadolu Camii

Mecidiyeköy Merkez Camii

Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii

Okmeydanı Perpa Mescidi

Osman Sağnak Camii

Şişli Camii

Şişli Etfal Hastahanesi Camii

Teşvikiye Camii

Zincirli Kuyu Camii

Feriköy Spor Kulubü

Şişli Spor Kulubu

<p><b>SULTANBEYLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Camii</p><p>Abdurrahmangazi Camii</p><p>Akabe Camii</p><p>Anadolu Camii</p><p>Bağlar Camii</p><p>Bedir Camii</p><p>Buhara Camii</p><p>Çimenler Camii</p><p>Dedepaşa Camii</p><p>Derya Camii</p><p>Ebeveyn Camii</p><p>Elmalı Hamdi Yazır Camii</p><p>Emine Hatun Camii</p><p>Eyyübi Camii</p><p>Fazilet Camii</p><p>Fevzi Çakmak Camii</p><p>Hacı Bayram Camii</p><p>Hacı Ömer Camii</p><p>Hacı Şevki Camii</p><p>Hacı Veyis Camii</p><p>Hafız Ali Üsküdarlı Camii</p><p>Hafız İsmail Biçer Camii</p><p>Hz.Osman Camii</p><p>Kanuni Sultan Süleyman Camii</p><p>Karanfil Camii</p><p>Katipoğlu Camii</p><p>Kırklar Camii</p><p>Kumrular Camii</p><p>Mahmut Ustaosmanoğlu Camii</p><p>Mecidiye Camii</p><p>Mehmet Rüştü </p>
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SULTANBEYLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Camii

Abdurrahmangazi Camii

Akabe Camii

Anadolu Camii

Bağlar Camii

Bedir Camii

Buhara Camii

Çimenler Camii

Dedepaşa Camii

Derya Camii

Ebeveyn Camii

Elmalı Hamdi Yazır Camii

Emine Hatun Camii

Eyyübi Camii

Fazilet Camii

Fevzi Çakmak Camii

Hacı Bayram Camii

Hacı Ömer Camii

Hacı Şevki Camii

Hacı Veyis Camii

Hafız Ali Üsküdarlı Camii

Hafız İsmail Biçer Camii

Hz.Osman Camii

Kanuni Sultan Süleyman Camii

Karanfil Camii

Katipoğlu Camii

Kırklar Camii

Kumrular Camii

Mahmut Ustaosmanoğlu Camii

Mecidiye Camii

Mehmet Rüştü 

<p>Mevlana Camii</p><p>Mevlana Halid Bağdadi Camii</p><p>Mimar Sinan Camii</p><p>Mücahitler Camii</p><p>Mürtezaçavuş Camii</p><p>Orhangazi Camii</p><p>Osmanağa Camii</p><p>Ömer Nasuhi Bilmen Camii</p><p>Safiye Çıkrıkçıoğlu Camii</p><p>Sinan Camii</p><p>Sultan Camii</p><p>Şehitler Camii</p><p>Tevhit Camii</p><p>Uhut Camii</p><p>Ulubatlı Camii</p><p>Veysel Karani Camii</p><p>Yakutiye Camii</p><p>Yavuz Sultan Selim Camii</p><p>Yeşil Camii</p><p>Yunus Emre Camii</p><p>Aşıkkutlu Camii</p><p>Merkez Camii</p><p>Mescidi Aksa Camii</p>
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Mevlana Camii

Mevlana Halid Bağdadi Camii

Mimar Sinan Camii

Mücahitler Camii

Mürtezaçavuş Camii

Orhangazi Camii

Osmanağa Camii

Ömer Nasuhi Bilmen Camii

Safiye Çıkrıkçıoğlu Camii

Sinan Camii

Sultan Camii

Şehitler Camii

Tevhit Camii

Uhut Camii

Ulubatlı Camii

Veysel Karani Camii

Yakutiye Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Yeşil Camii

Yunus Emre Camii

Aşıkkutlu Camii

Merkez Camii

Mescidi Aksa Camii

<p><b>SULTANGAZİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Sultançiftliği Merkez Camii</p><p>Cebeci Camii</p><p>Cebeci Birlik Camii</p><p>Çimen Camii</p><p>Gazi Mahallesi Mevlana C</p><p>Göztepe Yeni Camii</p><p>Habipler Mahallesi Camii</p><p>Hz. Ali Camii</p><p>Kanuni Sultan Süleyman C</p><p>Marangozlar Sitesi Camii</p><p>Mehmet Akif Ersoy C</p><p>Mescidi Selam Camii</p><p>Siteler Camii</p><p>Sultan Camii</p><p>Sultançiftliği Hayırlıoğlu C</p><p>S.Çiftliği Veysel Karani C.</p><p>Ulu Camii</p><p>Yavuz Sultan Selim Camii</p><p>Halife Hz.Ebu Bekir CamiiYayla Mahallesi Camii</p><p>Yeşiltepe Camii</p>
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SULTANGAZİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Sultançiftliği Merkez Camii

Cebeci Camii

Cebeci Birlik Camii

Çimen Camii

Gazi Mahallesi Mevlana C

Göztepe Yeni Camii

Habipler Mahallesi Camii

Hz. Ali Camii

Kanuni Sultan Süleyman C

Marangozlar Sitesi Camii

Mehmet Akif Ersoy C

Mescidi Selam Camii

Siteler Camii

Sultan Camii

Sultançiftliği Hayırlıoğlu C

S.Çiftliği Veysel Karani C.

Ulu Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Halife Hz.Ebu Bekir CamiiYayla Mahallesi Camii

Yeşiltepe Camii

<p><b>TUZLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Akfırat Merkez Camii</p><p>Anadolu Mh.Akşemsettin Camii</p><p>Aydınlı Ebubekir Camii</p><p>Aydınlı Mh.Deri Sanayi Camii</p><p>Aydınlı Mh.Hacılar Camii</p><p>Aydınlı Mh.Hüda Camii</p><p>Aydınlı Mh.Yunusemre Camii</p><p>Hz.Osman Camii</p><p>İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi Camii</p><p>Necip Fazıl Kısakürek Camii</p><p>Nişancı Mehmet Paşa Camii</p><p>Tuzla Emlak Konut Camii</p><p>Üskübi Melek Aras Camii</p><p>Aydıntepe Mh.Yeşildere Merkez Camii</p><p>Nazmi Durbakayım Camii</p><p>Yavuzevler Camii</p><p>Gisbir Sahil Camii</p><p>Evliya Çelebi Mh.Evliya Çelebi</p>
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TUZLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Akfırat Merkez Camii

Anadolu Mh.Akşemsettin Camii

Aydınlı Ebubekir Camii

Aydınlı Mh.Deri Sanayi Camii

Aydınlı Mh.Hacılar Camii

Aydınlı Mh.Hüda Camii

Aydınlı Mh.Yunusemre Camii

Hz.Osman Camii

İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi Camii

Necip Fazıl Kısakürek Camii

Nişancı Mehmet Paşa Camii

Tuzla Emlak Konut Camii

Üskübi Melek Aras Camii

Aydıntepe Mh.Yeşildere Merkez Camii

Nazmi Durbakayım Camii

Yavuzevler Camii

Gisbir Sahil Camii

Evliya Çelebi Mh.Evliya Çelebi

<p>Orhanlı Fatih Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii</p><p>İçmeler Mh.İçmeler Merkez Camii</p><p>İçmeler Mh.Muhammedül Emin Camii</p><p>İstasyon Çiçekçiler Camii</p><p>Hasanı Basri Camii</p><p>Mimar Sinan Merkez Camii</p><p>Mimarsinan Mh.Gümüşpınar Camii</p><p>Orhanlı Yavuz Selim Camii</p><p>Orta Mh.Camii</p><p>Hacı Zarife Örs Camii</p><p>Mercan Yeni Camii</p><p>Şifa Merkez Camii</p><p>Şifa Mh.Mevlana Camii</p><p>Kasri Arifan Mescidi</p><p>Akfırat Kirazlı Mh. Behice Çizmeci Camii</p><p>Hacı Mustafa Eminoğlu Camii</p><p>Zeytinlik Yavuzhan Camii</p>
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Orhanlı Fatih Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii

İçmeler Mh.İçmeler Merkez Camii

İçmeler Mh.Muhammedül Emin Camii

İstasyon Çiçekçiler Camii

Hasanı Basri Camii

Mimar Sinan Merkez Camii

Mimarsinan Mh.Gümüşpınar Camii

Orhanlı Yavuz Selim Camii

Orta Mh.Camii

Hacı Zarife Örs Camii

Mercan Yeni Camii

Şifa Merkez Camii

Şifa Mh.Mevlana Camii

Kasri Arifan Mescidi

Akfırat Kirazlı Mh. Behice Çizmeci Camii

Hacı Mustafa Eminoğlu Camii

Zeytinlik Yavuzhan Camii

<p><b>ÜSKÜDAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Abdullah Camii</p><p>Abdurrahman Soyak Camii</p><p>Akabe Camii</p><p>Altunizade Camii</p><p>Altunizade Erzurum Sitesi Camii</p><p>Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii</p><p>Arakiyeci Hacı Caferağa Camii</p><p>Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii</p><p>Aziz Mahmeut Hüdai Camii</p><p>Bağlarbaşı Camii</p><p>Bağlarbaşı Huzur Camii</p><p>Bahçelievler Celil Camii</p><p>Barbaros Camii</p><p>Beylerbeyi Abdullahağa Camii</p><p>Beylerbeyi Hamidi Evvel Camii</p><p>Bilali Habeşi Camii</p><p>Bulgurlu Bayrampaşa Camii</p><p>Bulgurlu Fatih Camii</p><p>Büyük Çamlıca Camii</p><p>Büyük Selimiye Camii</p><p>Cennet Camii</p>
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ÜSKÜDAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Abdullah Camii

Abdurrahman Soyak Camii

Akabe Camii

Altunizade Camii

Altunizade Erzurum Sitesi Camii

Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii

Arakiyeci Hacı Caferağa Camii

Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii

Aziz Mahmeut Hüdai Camii

Bağlarbaşı Camii

Bağlarbaşı Huzur Camii

Bahçelievler Celil Camii

Barbaros Camii

Beylerbeyi Abdullahağa Camii

Beylerbeyi Hamidi Evvel Camii

Bilali Habeşi Camii

Bulgurlu Bayrampaşa Camii

Bulgurlu Fatih Camii

Büyük Çamlıca Camii

Büyük Selimiye Camii

Cennet Camii

<p>Cevri Kalfa Camii</p><p>Çakırca Hasanpaşa Camii</p><p>Çilehane Camii</p><p>Çinili Camii</p><p>Defterdar Tahirefendi Camii</p><p>Divitçiler Camii</p><p>Fatmahatun Camii</p><p>Fenai Ali Efendi Camii</p><p>Ferah Mh. Merkez Camii</p><p>Ferah Mh.Yeni Camii</p><p>Fevziye Hatun Camii</p><p>Gazneli Mahmud Camii</p><p>Goncagül Camii</p><p>Güzeltepe Birlik Camii</p><p>Güzide Hatun Camii</p><p>Hacı Emin Yıldırım Camii</p><p>Hacı Mehmetali Öztürk Camii</p><p>Hacı Mustafa Bedel Efendi Camii</p><p>Hacı Nuri Topbaş Camii</p><p>Hamdullahpaşa Camii</p><p>Harem Otogar Mescidi</p><p>Hasan Uzun Camii</p><p>Hz. Ali Camii</p><p>Hz. Ali Gamame Camii</p><p>Hz. Ebubekir Camii</p>
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Cevri Kalfa Camii

Çakırca Hasanpaşa Camii

Çilehane Camii

Çinili Camii

Defterdar Tahirefendi Camii

Divitçiler Camii

Fatmahatun Camii

Fenai Ali Efendi Camii

Ferah Mh. Merkez Camii

Ferah Mh.Yeni Camii

Fevziye Hatun Camii

Gazneli Mahmud Camii

Goncagül Camii

Güzeltepe Birlik Camii

Güzide Hatun Camii

Hacı Emin Yıldırım Camii

Hacı Mehmetali Öztürk Camii

Hacı Mustafa Bedel Efendi Camii

Hacı Nuri Topbaş Camii

Hamdullahpaşa Camii

Harem Otogar Mescidi

Hasan Uzun Camii

Hz. Ali Camii

Hz. Ali Gamame Camii

Hz. Ebubekir Camii

<p>Hz. Hamza Camii</p><p>Hz. Ömer Camii</p><p>İhsaniye Camii</p><p>İmamı Azam Camii</p><p>İmrahor Camii</p><p>Kandilli Camii</p><p>Kandilli Parakendeler Camii</p><p>Karadavutpaşa Camii</p><p>Kartalbaba Camii</p><p>Kısıklı Abdullahağa Camii</p><p>Koru Camii</p><p>Kotku Camii</p><p>Küçük Çamlıca Subaşı Camii</p><p>Küçük Namazgah Camii</p><p>Küçük Selimiye Çiçekci Camii</p><p>Küçüksu Bahçelievler Camii</p><p>Küplüce Camii</p><p>Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii</p><p>Mihrimah Sultan (İskele) Camii</p>
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Hz. Hamza Camii

Hz. Ömer Camii

İhsaniye Camii

İmamı Azam Camii

İmrahor Camii

Kandilli Camii

Kandilli Parakendeler Camii

Karadavutpaşa Camii

Kartalbaba Camii

Kısıklı Abdullahağa Camii

Koru Camii

Kotku Camii

Küçük Çamlıca Subaşı Camii

Küçük Namazgah Camii

Küçük Selimiye Çiçekci Camii

Küçüksu Bahçelievler Camii

Küplüce Camii

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

Mihrimah Sultan (İskele) Camii

<p>Mirzazade Camii</p><p>Muhammet Camii</p><p>Murat Reis Camii</p><p>Nalçacı Halil Camii</p><p>Namazgah Camii</p><p>Nevnihal Hatun Camii</p><p>Nuri Cıngıllıoğlu Camii</p><p>Ömer Öztürk Camii</p><p>Ömer Sever Camii</p><p>Rasathane Camii</p><p>Ravza Camii</p><p>Sefatepesi Camii</p><p>Selami Ali Efendi Camii</p><p>Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii</p><p>Solaksinan Camii</p><p>Söğütlüçayır Molla Camii</p><p>Şakirin Camii</p><p>Şehit Osman Yılmaz Camii</p><p>Şemsi Sivasi Camii</p><p>Şemsipaşa Camii</p><p>Şeyh Devati Camii</p><p>Şeyh Nevruz Camii</p><p>Şuça Ahmet Paşa Camii</p>
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Mirzazade Camii

Muhammet Camii

Murat Reis Camii

Nalçacı Halil Camii

Namazgah Camii

Nevnihal Hatun Camii

Nuri Cıngıllıoğlu Camii

Ömer Öztürk Camii

Ömer Sever Camii

Rasathane Camii

Ravza Camii

Sefatepesi Camii

Selami Ali Efendi Camii

Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii

Solaksinan Camii

Söğütlüçayır Molla Camii

Şakirin Camii

Şehit Osman Yılmaz Camii

Şemsi Sivasi Camii

Şemsipaşa Camii

Şeyh Devati Camii

Şeyh Nevruz Camii

Şuça Ahmet Paşa Camii

<p>Şüheda Camii</p><p>Tavaşihasanağa Camii</p><p>Ünalan Mh. Kuba Camii</p><p>Ünalan Mh. Merkez Camii</p><p>Ünalan Mh. Sadıklar Camii</p><p>Ünalan Mh. Ünalan Camii</p><p>Vahdet Camii</p><p>Validei Atik Camii</p><p>Validei Cedid Camii</p><p>Veysel Karani Camii</p><p>Yavuz Selim Camii</p><p>Yavuztürk Aksa Camii</p><p>Yavuztürk Bilali Habeş Camii</p><p>Yavuztürk Fatih Camii</p><p>Yavuztürk Mh. Camii</p><p>Yıldırım Beyazıt Camii</p><p>Gümüşsu Camii</p><p>Beylerbeyi Mehmetağa Camii</p><p>Kirazlıtepe Büyük Camii</p><p>Yeşilbostan Camii</p><p>Kirazlıtepe Hacı Tevfik Karademir Camii</p>
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Şüheda Camii

Tavaşihasanağa Camii

Ünalan Mh. Kuba Camii

Ünalan Mh. Merkez Camii

Ünalan Mh. Sadıklar Camii

Ünalan Mh. Ünalan Camii

Vahdet Camii

Validei Atik Camii

Validei Cedid Camii

Veysel Karani Camii

Yavuz Selim Camii

Yavuztürk Aksa Camii

Yavuztürk Bilali Habeş Camii

Yavuztürk Fatih Camii

Yavuztürk Mh. Camii

Yıldırım Beyazıt Camii

Gümüşsu Camii

Beylerbeyi Mehmetağa Camii

Kirazlıtepe Büyük Camii

Yeşilbostan Camii

Kirazlıtepe Hacı Tevfik Karademir Camii

<p><b>ÜMRANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>'TEVHİD CAMİİ</p><p>'DOĞANEVLER CAMİİ</p><p>'YUŞA CAMİİ</p><p>'HZ. ALİ CAMİİ</p><p>'HİDAYET CAMİİ</p><p>'BEDİR CAMİİ</p><p>'EMİNALİ PAŞA CAMİİ</p><p>'ATAKENT ALPARSLAN CAMİİ</p><p>'HALİLÜRRAHMAN CAMİİ</p><p>'CEVHERAĞA CAMİİ</p><p>'MEDİNE CAMİİ</p><p>'MUSTAFA AĞA CAMİİ</p><p>'CEMİL MERİÇ MERKEZ CAMİİ</p><p>'İMAM-I ŞAFİİ CAMİİ</p><p>'YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ</p><p>'ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ</p><p>'ŞEHİT YURDANUR CAMİİ</p><p>'ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ</p><p>'K. KARABEKİR SABIR CAMİİ</p><p>'MERKEZ EFENDİ CAMİİ</p><p>'K. KARABEKİR PAŞA CAMİİ</p><p>'ERDEN CAMİİ</p><p>'ASİL SPOR TESİSLERİ</p>
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ÜMRANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


'TEVHİD CAMİİ

'DOĞANEVLER CAMİİ

'YUŞA CAMİİ

'HZ. ALİ CAMİİ

'HİDAYET CAMİİ

'BEDİR CAMİİ

'EMİNALİ PAŞA CAMİİ

'ATAKENT ALPARSLAN CAMİİ

'HALİLÜRRAHMAN CAMİİ

'CEVHERAĞA CAMİİ

'MEDİNE CAMİİ

'MUSTAFA AĞA CAMİİ

'CEMİL MERİÇ MERKEZ CAMİİ

'İMAM-I ŞAFİİ CAMİİ

'YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ

'ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ

'ŞEHİT YURDANUR CAMİİ

'ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ

'K. KARABEKİR SABIR CAMİİ

'MERKEZ EFENDİ CAMİİ

'K. KARABEKİR PAŞA CAMİİ

'ERDEN CAMİİ

'ASİL SPOR TESİSLERİ

<p>'ASIM ÜLKER CAMİİ</p><p>'HACI ÖMER KARAGÜL CAMİİ</p><p>'ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ</p><p>'DES SANAYİ SİTESİ CAMİİ</p><p>'İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ</p><p>'FERHAT NASIR CAMİİ</p><p>'YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ C.</p><p>'HACI ALAATTİN ELMAS CAMİİ</p><p>'OSMANGAZİ CAMİİ</p><p>'ÜMRANİYE SPOR TESİSLERİ</p><p>'HEKİMBAŞI MERKEZ CAMİİ</p><p>'HEKİMBAŞI CAMİİ</p><p>'ERRAHMAN CAMİİ</p><p>'IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ</p><p>'İLİM SARAYI CAMİİ</p><p>'SAHRAYI KEBİR CAMİİ</p><p>'BOZTEPE HZ. ÖMER CAMİİ</p><p>'KOCATEPE CAMİİ</p><p>'ÇINARALTI CAMİİ</p><p>'SONDURAK CAMİİ</p><p>'HZ. HAMZA CAMİİ</p><p>'ULU CAMİİ</p><p>'HAMİDİYE CAMİİ</p>
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'ASIM ÜLKER CAMİİ

'HACI ÖMER KARAGÜL CAMİİ

'ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ

'DES SANAYİ SİTESİ CAMİİ

'İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ

'FERHAT NASIR CAMİİ

'YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ C.

'HACI ALAATTİN ELMAS CAMİİ

'OSMANGAZİ CAMİİ

'ÜMRANİYE SPOR TESİSLERİ

'HEKİMBAŞI MERKEZ CAMİİ

'HEKİMBAŞI CAMİİ

'ERRAHMAN CAMİİ

'IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ

'İLİM SARAYI CAMİİ

'SAHRAYI KEBİR CAMİİ

'BOZTEPE HZ. ÖMER CAMİİ

'KOCATEPE CAMİİ

'ÇINARALTI CAMİİ

'SONDURAK CAMİİ

'HZ. HAMZA CAMİİ

'ULU CAMİİ

'HAMİDİYE CAMİİ

<p>'K. KARABEKİR HZ. OSMAN CAMİİ</p><p>'HACI HAKKI EKŞİ CAMİİ</p><p>'MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ</p><p>'HZ. EBUBEKİR CAMİİ</p><p>'CENGİZ TOPEL SPOR TESİSLERİ</p><p>'HACI LEYLA BİNGÖL CAMİİ</p><p>'KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.</p><p>'YAVUZ SELİM CAMİİ</p><p>'ÜMRANİYE SÜLEYMANİYE CAMİİ</p><p>'HACI NAZIM CAMİİ</p><p>'MUSA EFENDİ CAMİİ</p><p>'EMANETOĞLU HACI EMİN CAMİİ</p><p>'ÜMRANİYE BEREKET CAMİİ</p><p>'REFİYE SOYAK CAMİİ</p>
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'K. KARABEKİR HZ. OSMAN CAMİİ

'HACI HAKKI EKŞİ CAMİİ

'MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ

'HZ. EBUBEKİR CAMİİ

'CENGİZ TOPEL SPOR TESİSLERİ

'HACI LEYLA BİNGÖL CAMİİ

'KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.

'YAVUZ SELİM CAMİİ

'ÜMRANİYE SÜLEYMANİYE CAMİİ

'HACI NAZIM CAMİİ

'MUSA EFENDİ CAMİİ

'EMANETOĞLU HACI EMİN CAMİİ

'ÜMRANİYE BEREKET CAMİİ

'REFİYE SOYAK CAMİİ

<p>'RAHMET CAMİİ</p><p>'TANTAVİ MESCİDİ</p><p>'TOPAĞACI CAMİİ</p><p>'HASAN YEŞİLKAYA CAMİİ</p><p>'DUDULLU SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ</p><p>'MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ</p><p>'TUĞLA HARMANLARI CAMİİ</p><p>'KEYAP CAMİİ</p><p>(Keresteciler Sitesi Girişi)'</p>
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'RAHMET CAMİİ

'TANTAVİ MESCİDİ

'TOPAĞACI CAMİİ

'HASAN YEŞİLKAYA CAMİİ

'DUDULLU SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ

'MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ

'TUĞLA HARMANLARI CAMİİ

'KEYAP CAMİİ

(Keresteciler Sitesi Girişi)'

<p><b>ZEYTİNBURNU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER</b></p><p><br></p><p>Merkezefendi Camii</p><p>Seyitnizam Camii</p><p>Süleyman Çetinsaya Camii</p><p>Merkezevler Mescidi</p><p>İbnikemal Camii</p><p>Belediye Mescidi</p><p>Atagarajı Camii</p><p>İlyaszade Camii</p><p>Sahil Camii</p>
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ZEYTİNBURNU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER


Merkezefendi Camii

Seyitnizam Camii

Süleyman Çetinsaya Camii

Merkezevler Mescidi

İbnikemal Camii

Belediye Mescidi

Atagarajı Camii

İlyaszade Camii

Sahil Camii

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