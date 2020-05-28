İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasıyla İstanbul valiliği resmi internet sitesinde yayınlanan Cuma namazı kılınacak camiler listesi resmen açıklandı. Buna göre ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER, ESENYURT, EYÜPSULTAN, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAĞITHANE, KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, PENDİK, SANCAKTEPE, SARIYER, SİLİVRİ, SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, TUZLA, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU olmak üzere tüm ilçeler için sıralı tam liste ile Cuma namazı kılınacak camiler resmen belli olmuş oldu.
İşte vatandaşın 2 aydır hasretle beklediği an için hazırlanan ilçe ilçe İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camilerin tam listesi;
ARNAVUTKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy
Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy
Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy
Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy
Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy
Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy
Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy
Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy
Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy
Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy
Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy
Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy
Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy
Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy
Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy
Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy
İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy
İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy
Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy
İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy
Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy
Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy
Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy
Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy
Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.
Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.
Bolluca Mah Bolluca C.
Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.
Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.
ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)
ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK
ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN
HAVALİMANI CAMİİ
BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA
ATAŞEHİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii
Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii
Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii
Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii
İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii
İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii
Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii
Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi
Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii
Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii
Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii
Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii
İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii
Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii
Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii
İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii
İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii
İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii
İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii
İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi
Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii
Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii
Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii
Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii
İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii
İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi
Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii
Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii
İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii
Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii
İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii
Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii
İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii
Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii
İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii
Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii
Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii
İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii
Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii
Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii
Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii
Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii
Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı
Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri
Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri
AVCILAR'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde No: 181 Hacı Osmanağa Camii
Ambarlı Mah. İskele Caddesi No:2 Tevhid Camii
Siteler Semt Pazarı Ambarlı Kapalı Semt Pazarı
Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak No: 12 /1 Cihangir Camii
Cihangir Mah.Osmanpaşa Cad. No:14 Maraton Halı Sahaları
Cihangir Mah. Avcılar Park Avcılar Park Önündeki Boş Alan
Denizköşkler Mah. Denizköşkler Sahili İbb Denizköşkler Davet Salonu Otopark
Firuzköy Mah.Yahya Çavuş Cad. İGDAŞ Yanı Futbul Okulu Sahası
Firuzköy Mah.Firuzköy İlkokulu Yanı Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı
Firuzköy Mah. Firuzköy Kapalı Semt Pazarı
Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Cadde No: 93 Fetih Cami
Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı
Firuzköy Bulvarı No:78 Olimpk Halı Sahaları
Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Caddesi No:168 Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları
Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cadde No: 57 /1 Merkez Ulu Cami
Merkez Mah. Eski Statyum İbb İspark Otopark Alanı Merkez Mah.
Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak Ispartakule Bizim Evler Cami
Tahtakale Mah. Gündöndü Sokak No:4 Şehit Tahsin Gerekli Cami
Tahtakale Mah.Yoluç Caddesi NO:17 Şükriye Yoluç Cami
Tahtakale Mah. Kent Park Tahtakale Kent Park Halı Saha
Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak No: 4 Naime Hanım Cami
Yeşilkent Mahallesi Okulyeri Caddesi No:07/1 Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Cami
Yeşilkent Mahallesi Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı
BAĞCILAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
100 Yıl Mah. 100 Yıl Merkez Camii
100 Yıl Mah. Hz Ali Camii
100 Yıl Mah. Oto Center Camii
15 Temmuz Mah. Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii
15 Temmuz Mah. Kazakkent Altay Camii
15 Temmuz Mah. Yusuf Ziya Camii
15 Temmuz Mah. Yaşar Acar Camii
Bağlar Mah. Orhangazi Camii
Bağlar Mah. Plevne Camii
Barbaros Mah. Barbaros Camii
Barbaros Mah. Ertuğrulgazi Camii
Çınar Mah. Çınar Camii
Çınar Mah. H.Z. Ebubekir Camii
Demirkapı Mah. Çiftlik Demircan Camii
Demirkapı Mah. Ebul Hasan Harakani C.
Fatih Mah. Seyit Çavuş Camii
Fevzi Çakmak Mah. İbrahim Ethem Camii
Fevzi Çakmak Mah. İmam- I Azam Camii
Fevzi Çakmak Mah. Veysel Karani Camii
Fevzi Çakmak Mah. Mevlana Camii
Fevzi Çakmak Mah. Tabya S. Şehmuz Camii
Göztepe Mah. Göztepe Merkez Camii
Göztepe Mah. Yedi Beyza Z. Hatun Camii
Göztepe Mah. Enes Bin Malik Camii
Göztepe Mah. Batışehir Camii
Göztepe Mah. İstoç Ahi Evran Camii
Güneşli Mah. Güneşli Merkez Camii
Güneşli Mah. H.Z. Osman Camii
Güneşli Mah. Fahrettin Paşa Camii
Hürriyet Mah. Hacı Mehmet Camii
Hürriyet Mah. Hürriyet Mah.Yeni Camii
K. Karabekir Mah. Kazım Karabekir Camii
Kemalpaşa Mah. Hz Ömer Camii
Kemalpaşa Mah. Esad Coşan Camii
Kirazlı Mah. Uhud Camii
Kirazlı Mah. Kirazlı Merkez Camii
Kirazlı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Camii
Mahmutbey Mah. Mahmutbey Hicret Camii
Mahmutbey Mah. M.Bey Hasan Gürsu Camii
Mahmutbey Mah. Ulubatlı Hasan Camii
Mahmutbey Mah. Güneşli Bilali Habeşi
Mahmutbey Mah. İstoç Yeni Camii
Merkez Mah. Bağcılar Merkez Camii
Yavuzselim Mah. A.Z. Gümüşhanevi Camii
Yenimahalle Mah. Osmangazi Camii
Yenimahalle Mah. İmam Gazali Camii
Yıldıztepe Mah. Yeşilbağ Ulu Camii
Yıldıztepe Mah. Molla Gürani Camii
Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı Kirazlı Fetih Camii
Kirazlı Kuba Camii
Hoca Ahmet Yesevi Camii
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu Mahmutbey Mahallesi
Fevzi Çakmak Mah.Pazartesi Çarşamba Pazarı/ Pazar Yeri Gönenli Mehmet Efendi Camii
Sancaktepe Camii
Mevlana Camii
İmamı Azam Camii
Güneşli Mahallesi Pazar Pazarı/ Pazar Yeri Hz Osman Camii
Hacı Bayram Veli Camii
Aksakal Mescidi
BAHÇELİEVLER
15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.
ADNAN TOROS C.
ALİOSMANAĞA C.
ARAFAT MESCİDİ
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.
BASIN SİTESİ C.
BERAT MESCİDİ
BİLVANİS MESCİDİ
CUMHURİYET MH.MERKEZ C.
ÇİNİLİ C.
ESENTEPE İMAMI AZAM C.
HACI FAİK SERTKAYA C.
HACI MEHMET FATMA HATUN C.
HACI PAŞA C.
HACILAR C.
HAKKI ŞEHRİ MESCİDİ
HULAFA-İ RAŞİDİN C.
HZ.EBUBEKİR C.
HZ.ENES MESCİDİ
HZ.HAMZA MESCİDİ
İHLAS YUVA MESCİDİ
İMAMI BUHARİ C.
İMAMI MÜSLİM C.
KANDİL C.
KEMAL HASOĞLU İMAM-HATİP C.
KOCASİNAN MEDİNE MESCİDİ
KOCASİNAN MERKEZ C.
KOCASİNAN MERKEZ MH.SİTELER C.
KOCASİNAN MERKEZ MH.YENİ C.
KOCASİNAN YILDIRIMLAR MESCİDİ
MAKAMI İBRAHİM C.
MEHDİYYE C.
MEHMET ÜLKER C.
MİMARSİNAN C.
SAİDİ NURSİ MESCİDİ
SİYAVUŞPAŞA C.
SİYAVUŞPAŞA FATİH MESCİDİ
SOĞANLI C.
SOĞANLI HZ.ÖMER C.
SOĞANLI KUBA MESCİDİ
ŞEHİT MEHMET KARAASLAN C.
ŞEHİT YAŞAR MUSAOĞLU C.
ŞİRİNEVLER CENGİZTOPEL C.
ŞİRİNEVLER MEHMET AKİF C.
ŞİRİNEVLER ULU C.
ŞÜKÜR MESCİDİ
TERZİLER SİTESİ MESCİDİ
ULUBATLI HASAN C.
ÜÇEVLER C.
VALİDE MESCİDİ
VİZYON PARK MERKEZ PLAZA MESCİDİ
YAYLA C.
YENİBOSNA AKSA C.
YENİBOSNA AKŞEMSETTİN C.
YENİBOSNA ALTINYILDIZ C.
YENİBOSNA BİLALI HABEŞİ C.
YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.
YENİBOSNA HZ.ÖMER C.
YENİBOSNA KÖYİÇİ C.
YENİBOSNA KUBA C.
YENİBOSNA MEHMET AKİF C.
YENİBOSNA MERKEZ C.
YENİBOSNA MEVLANA C.
YENİBOSNA MOLLA GÜRANİ C.
YENİBOSNA MUHAMMEDİYE C.
YENİBOSNA NUR C.
YENİBOSNA NUR MESCİDİ
YENİBOSNA SELÇUK HATUN C.
YILDIZ ZUHRE C.
YUNUS EMRE C.
BAKIRKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AMİNE HATUN CAMİ
ATAKÖY ÖMER DURAK CAMİ
ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ
BASINKÖY CAMİ
FLORYA CAMİ
FLORYA ŞENLİKKÖY CAMİ
FLORYA YENİ CAMİ
HACI MEVLÜT NALBANT CAMİ
HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİ
REŞADİYE CAMİ
YENİMAHALLE CAMİ
YEŞİLYURT CAMİ
KARTALTEPE ÇAMLIK CAMİ
İNCİRLİ CAMİ
HACI MEHMET ÖZDEMİR (YEŞİL) CAMİ
İNCİRLİ FATİH CAMİ
YEŞİLKÖY MECİDİYE CAMİ
FİLDAMI ALANI
SALI PAZARI YERİ
BAŞAKŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Altınşehir Altınşehir Merkez Camii
Altınşehir Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii
Altınşehir Halililürrahman Camii
Altınşehir Hz.İbrahim Camii
Altınşehir Medine Mescidi
Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Ebussuud Efendi Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Hacı Kamil Demiröz Camii
Bahçeşehir 1. Kısım İskilipli Atıf Hoca Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Kutül Ammare Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Merkez Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Emlak Konut Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Hacı Osman Işıklı Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Hoşdere Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Yavuz Sultan Selim Camii
Başakşehir Başak Mh.Ömer Nasuhi Bilmen Camii
Başakşehir Ensar Camii
Başakşehir Göçmen Konutları Camii
Başakşehir Hz.Bilali Habeşi Camii
Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Başakşehir Mevlana Camii
Başakşehir Sarı Saltuk Camii
Başakşehir Selmanı Farisi Camii
Başakşehir Süleyman Çelebi Camii
Başakşehir Yunusemre Camii
Başakşehir 4.Etap Tunahan Camii
Başakşehir Akif İnan Camii
Başakşehir Akşemsettin Camii
Başakşehir Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii
Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii
Başakşehir Fatih Göztepe Mescidi
Başakşehir Hacı Simavi Camii
Başakşehir Hayrettin Atmaca Camii
Başakşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii
Başakşehir İmamı Azam Camii
Başakşehir Mahmut Esat Coşan Camii
Başakşehir Müderris Halil Hilmi Camii
Başakşehir Şehit Ömer Halisdemir Camii
Başakşehir Şeyh Şamil Camii
Güvercintepe Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii
Güvercintepe Güvercintepe Kuba Camii
Güvercintepe Bayramtepe Nur Mescidi
Güvercintepe Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi
Güvercintepe Altınşehir İmamoğulları Camii
Güvercintepe Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii
Güvercintepe Bayramtepe Huzur Camii
Güvercintepe Zeliha Hatun Camii
Güvercintepe Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii
Güvercintepe Nurul Ayn Mescidi
Güvercintepe Tekstilkent Kooperatif Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Abdullahpaşa Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakop Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayiciler Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Galvo Teknik Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanayi Kooperatifi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Güngören Sanayi Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyed Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Masko Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Mescidi
Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulv. No:60 Abdülhamid Han Camii
Kayabaşı Başakşehir Merkez Camii
Güvercintepe Elmalılı Hamdi Yazır Camii
Kayabaşı Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii
Kayabaşı Ertuğrul Gazi Camii
Kayabaşı Gazi Süleyman Paşa Camii
Kayabaşı Hacı Kasım Camii
Kayabaşı Hz. Osman Camii
Kayabaşı Hz.Hüseyin Camii
Kayabaşı Kayabaşı Çamlıca Mh.Hz.İsmail Camii
Kayabaşı Kayabaşı Mh.Camii
Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii
Kayabaşı Mehmet Şükrü Paşa Camii
Kayabaşı Süleyman Şah Camii
Kayabaşı Uhud Camii
Şahintepe Aydınlar Camii
Şahintepe Hacı Ahmet Merkez Camii
Şahintepe İskender Esma Camii
Şahintepe Şahintepe Fetih Camii
Şahintepe Veysel Karani Camii
Şahintepe Zekiye Hatun Camii
Şahintepe Şamlar Mh.Camii
Şahintepe Şamlar Yeşil Çamlık Camii
Şahintepe Yenişamlar Mh.Camii
Ziya Gökalp Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi
Ziya Gökalp Hasan Küçükoğlu Camii
Ziya Gökalp Hatice Binti Ali Camii
Ziya Gökalp Toki Ayazma Camii
Ziya Gökalp Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii
BAYRAMPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Hoca Hayri Efendi Camii
Altıntepsi Merkez Camii
Terazidere Camii
Muradiye Camii
Yeşil Çimen Camii
Bilali Habeşi Camii
Kocatepe Camii
Kocatepe Ulu Camii
Orta Camii
Halide Canayakın Camii
Toptancılar Hali Camii
Üsküp Camii
Yıldırım Yeni Camii
Kartaltepe Yeni Camii
Kuru Gıda Sultan Fatih Camii
Ulubatlı Hasan Camii
Alba Sanayi Sitesi Mescidi
Emintaş 2 Mescidi
Emintaş Akel Mescidi
Emintaş Aktoker Mescidi
Emintaş Rami Mescidi
Emintaş Yüksel Mescidi
İşkent Sanayi Sitesi Mescidi
Baltaş Mescidi
Nebati İş Merkezi Mescidi
Cumhuriyet Camii (Otogar)
Mareşal Fevzi Çakmak Camii
Arda Turan Spor Tesisi
Belediye Stadı
Belediye Stadı
Şehir Parkı (İSPARK)
BEŞİKTAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AFET YOLAL CAMİİ
AKATLAR CAMİİ
AHMET AKYILDIZ CAMİİ
BARBAROS CAMİİ
BELEDİYE SİTESİ CAMİİ
BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ
DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ
DİKİLİTAŞ CAMİİ
ETİLER CAMİİ
HESNA GÜNDEŞ CAMİİ
KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ
SİNANPAŞA CAMİİ
TEŞRİFATÇI HACIMAHMUT CAMİİ
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ
BEYKOZ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ACARKENT ACARLAR CAMİİ
AKBABA MERKEZ CAMİİ
AKBABA MH. YENİ CAMİİ
AKBABA MH. CANFEDA HATUN CAMİİ
ALİBAHADIR MH. CAMİİ
ALİBAHADIR MH. YENİ CAMİİ
ANADOLUHİSARI FATİH CAMİİ
ANADOLU FENERİ MH. CAMİİ
ANADOLU KAVAĞI MİDİLLİLİ ALİ REİS CAMİİ
ABDULVEHHAB EVVAB EFENDİ CAMİİ
ŞEHİT KEMAL ZEREN CAMİİ
BİLAL-I HABEŞİ CAMİİ
BOZHANE CAMİİ
CEMİLE HATUN CAMİİ
CEVİZLİBAHÇE HZ. ALİ CAMİİ
CUMHURİYET MH. CAMİİ
ÇAMLIBAHÇE CAMİİ
ÇAMLITEPE CAMİİ
ÇİFTEHAVUZLAR MEVLÜT MERYEM ÖZER CAMİİ
GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİİ
FETİHTEPE CAMİİ
KARLITEPE MERKEZ CAMİİ
HACI NURTEN ÖZYURT CAMİİ
AĞA CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI AHMETLER CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI EBUBEKİR CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI FAZİLET CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI MERKEZ CAMİİ
FATİH CAMİİ
HACI ZEHRA AYDIN CAMİİ
BAKLACI ŞEYH ŞAMİL CAMİİ
ÇİĞDEM MASLAK CAMİİ
ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİİ
ÇUBUKLU BEŞEVLER CAMİİ
ENGÜRÜBAĞ CAMİİ
ÇUBUKLU ŞENEVLER CAMİİ
MULTEZEM CAMİİ
AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ
DEĞİRMENDERE CAMİİ
PAŞAMANDIRA CAMİİ
DERESEKİ YEŞİLTEPE CAMİİ
TOYGAR CAMİİ
ESMAÜL HÜSNA CAMİİ
HZ. HAMZA CAMİİ
HÜSEYİN SAÇAKLI CAMİİ
MAHMUT ŞEVKETPAŞA MH. CAMİİ
FISTIKALTI CAMİİ
İNCİRKÖY BÜLBÜLTEPE CAMİİ
YEŞİLDERE CAMİİ
HACI ZİHNİ GÜRLER CAMİİ
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CAMİİ
KAVACIK YILDIRIM BEYAZİT CAMİİ
HASAN YAVUZ CAMİİ
KAVACIK MEVLANA HALİT BAĞDADİ CAMİİ
HZ. EBU BEKİR CAMİİ
GÖKSU PEKSİMETÇİ SALİHAĞA CAMİİ
YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ
TAŞOCAKLARI CAMİİ
HACI YUSUF CAMİİ
İŞÇİEVLERİ CAMİİ
HÜNKARTEPE CAMİİ
HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ
TEPETARLA CAMİİ
ŞİRİNDERE CAMİİ
RÜZGARLIBAHÇE MERKEZ CAMİİ
RÜZGARLIBAHÇE FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
BEYKOZ MERKEZ SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ
TOKATKÖY MERKEZ CAMİİ
TOKATKÖY YENİ CAMİİ
TOKATKÖY ÇİFTLİK CAMİİ
TOKATKÖY II. AYAZMA CAMİİ
YUŞA CAMİİ
ŞEREF YILDIZ CAMİİ
MÜRÜVVET HATUN CAMİİ
NİŞANGAH CAMİİ
ZERZAVATÇI MH. CAMİİ
RİVA MH. YENİ CAMİİ
SOĞUKSU MERKEZ CAMİİ
YAVUZ SELİM MERKEZ CAMİİ
ÖĞÜMCE CAMİİ
PAŞABAHÇE III. MUSTAFA CAMİİ
KARAGÖZSIRTI CAFERAĞA CAMİİ
POLENEZKÖY CAMİİ
POYRAZKÖY CAMİİ
İSHAKLI CAMİİ
KAYNARCA CAMİİ
KILIÇLI KÖYÜ CAMİİ
GÖRELE CAMİİ
GÖLLÜ CAMİİ
ORTAÇEŞME CAMİİ
GÜMÜŞSUYU MERKEZ CAMİİ
TEPEKÖY CAMİİ
ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİİ
BEYLİKDÜZÜ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Fatih Sultan Mehmet Camii
Hz. Ebubekir Camii
Kavaklı Yeni Camii
Mevlana Camii
Hz. Yunus Camii
Sacit Ateş Camii
Hz. Ali Camii
Özkan Acar Camii
Gürpınar Merkez Camii
Hz. Hamza Camii
Osman Hasan Uzun Camii
Selahaddin Eyyübi Camii
Halim Kadıoğlu Camii
Oruçgazi Camii
Yaşar Cimilli Camii
İhlas Marmara Evleri Camii
Hz. Halit Camii
Hacı Mehmet Peker Camii
Yakuplu Evlat Camii
Haramidere San. Camii
Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami
Haticetül Kübra Camii
Galibi Vakfı Külliyesi
BEYOĞLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
BÜYÜK PİYALE PAŞA CAMİİ
KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ
TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ
CAMİİKEBİR CAMİİ
ARAP CAMİİ
KAMER HATUN CAMİİ
EYYÜHÜM AHMET CAMİİ
EMİN CAMİİ
SİNANPAŞA CAMİİ
CİHANGİR CAMİİ
ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ
SURURİ MEHMET CAMİİ
ÖRNEKTEPE ŞAHADET CAMİİ
MUMCUZADE CAMİİ
PAŞA BABA TEKKESİ CAMİİ
ÇIKSALIN CAMİİ
HANDANAĞA CAMİİ
OKÇU MUSA CAMİİ
MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ
KEÇECİPİRİ CAMİİ
MAHMUTAĞA CAMİİ
HACI AHMET CAMİİ
KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ
YELDEĞİRMENİ CAMİİ
FATİH SULTAN KONAK CAMİİ
BÜYÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdurrahim Reyhan Camii
Ahmediye Mh.Camii
Akşemsettin Camii
Ali Rıza Efendi Camii
Batıköy Pirireis Camii
Beykent Camii
Beykent Sanayi Sitesi Mescidi
Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii
Çakmaklı Mh.Camii
Denizgören Mescidi
Eskiceçiftliği Mh.Esentepe Camii
Fatih Camii
Güzelbahçe Camii
Güzelce Güzelkent Camii
Güzelce Merkez Camii
Güzelce Yeni Camii
Güzelkent Camii
Güzelşehir İhlas Camii
Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii
Hacı Mehmet Uçar Camii
Hünkartepe Bilali Habeşi Camii
Hz.Ali Camii
Hz.Osman Camii
İhramcızade İsmail Hakkı Camii
Kamiloba Mh.Camii
Kamiloba Mh.Hidayet Özcan Camii
Karaağaç Mh.Camii
Kuba Camii
Kumburgaz Yeni Camii
Medine Camii
Mehmet Zeki Karakoç Camii
Merkez Camii
Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii
Mimarsinan Kubbeli Camii
Muhammediye Camii
Mustafa Yavaş Yeni Camii
Nuri Ve Kadriye Duman Camii
Pınarkent Hacı Abdullah Camii
Sahibül Vefa Mescidi
Sancaklar Camii
Satı Çerçi Ve Oğulları Camii
Seyit Onbaşı Camii
Sokullu Mehmet Paşa Camii
Şehit Yahya Çavuş Camii
Tepecik Aksa Camii
Tepecik Fatih Camii
Tepecik Hz.Ebubekir Camii
Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii
Yeşiltepe Camii
Yeşilvadi Camii
Zeynel Abidin Yeni Camii
Mimar Sinan Spor Tesisi
Kemal Karasu Spor Tesisi
Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor Tesisleri
ÇATALCA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Alipaşa Camii
Akalan Mahallesi Camii
Aydınlar Mahallesi Camii
Baba Nakkaş Mahallesi Camii
Bahşayış Mahallesi Camii
Başakköy Mahallesi Camii
Belgrat Mahallesi Camii
Binkılıç Mahallesi Camii
Celebköy Mahallesi Camii
Ceylan Kent Tatil Köyü Camii
Ceylan Tatil Köyü Mescidi
Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii
Çakıl Mahallesi Camii
Çanakça Mahallesi Camii
Çiftlikköy Mahallesi Camii
Dağyenice Mahallesi Camii
Elbasan Mahallesi Camii
Gökçeali Mahallesi Camii
Gümrük Camii
Gümüşpınar Mahallesi Camii
Hallaçlı Mahallesi Camii
Hediye Hatun Camii
Hisarbeyli Mahallesi Camii
İhsaniye Mahallesi Camii
İnceğiz Mahallesi Camii
İzzettin Mahallesi Camii
Kabakça Mahallesi Camii
Kaleiçi Çeşme Mescidi
Kalfa Mahallesi Camii
Karacaköy Mahallesi Camii
Karamandere Mahallesi Camii
Kestanelik Mahallesi Camii
Kızılcaali Mahallesi Camii
Malkarali Akif Kavukçu Camii
Merkez Kaleiçi Camii
Merkez Ulu Camii
Muratbey Mahallesi Camii
Oklalı Mahallesi Camii
Ormanlı Mahallesi Camii
Ovayenice Mahallesi Camii
Örcünlü Mahallesi Camii
Örencik Mahallesi Camii
Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii
Subaşı Mahallesi Merkez Camii
Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER C.
Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii
Yalıköy Mahallesi Camii
Yazlıkköy Mahallesi Camii
ÇEKMEKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AÇIK ALAN TESİS
MERKEZ CAMİ
HACI MAHMUT EFENDİ C.
AYŞE VALİDE CAMİ
AKSA CAMİ
FATİH SULTAN MEHMET CAMİ
ÇAMLIK CAMİ
UBEYDULLAH CAMİ
H.FATMA TALİP KAHRAMAN C.
AÇIK ALAN
HACI OSMAN EKŞİ CAMİ
HZ.HÜSEYİN CAMİ
AÇIK ALAN PAZAR YERİ
HÜSEYİNLİ CAMİ
HZ.ALİ CAMİ
HALİT B. VELİT CAMİ
İMAM-I YUSUF CAMİ
NURTEPE CAMİ
H.HEDİYE ALİRIZA ELÇİÇEK C
ÇEKMEKÖY CAMİ
TAŞLICA CAMİ
ENSAR CAMİ
AKŞEMSETTİN CAMİ
HUZUR CAMİ
EMLAKKONUT CAMİ
AKTAŞ CAMİ
YEŞİL ALAN
YEŞİL ALAN
SIRAPINAR CAMİ
H. YÜKSEL ERDOĞAN CAMİ
HAMİDE SANCAK CAMİ
ALİ AHMET CAMİ
EMİNE MUSTAFA MİKTAT EKŞİ C.
H.YUSUF CEBİR MERKEZ CAMİ
ESENLER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
MEHMET EMİN SARAÇ CAMİ
ESENLER MERKEZ CAMİİ
TAŞ CAMİİ
HAVAALANI UHUD CAMİİ
MÜSLÜM DURAS MESCİDİ
ÇİFTE HAVUZLAR CAMİİ
SABRİ ÜLKER CAMİİ
KEMER MAH. GÜNEŞTEPE CAMİİ
ATIŞALANI MERKEZ CAMİİ
FATMA HATUN CAMİİ
GİYİMKENT İDRİS NEBİ CAMİİ
CABİR B. ABDULLAH CAMİİ
ESENYURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Albayrak Cami
Bilali Habeşi Cami
Esenkent Cami
Fatih Sanayi Sit Cami
Gezderi Hz Ebubekir Cami
Hacı Fehime Özyurt Cami
Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami
Hüseyin Ergün Ulu Cami
Hz Ali Cami
Hz Ebubekir Cami
Hz Hamza Cami
Hz İbrahim Cami
Hz Ömer Cami
İbrahim Mermer Cami
İhsan Murat Bilgiç Cami
Kıraç Alkop Cami
Kıraç Hacı Hasan Cami
Kıraç Merkez Cami
Kıraç Yunus Emre Cami
Mehmet Akif Ersoy Cami
Necla Hotamış Cami
Orhan Gazi Cami
Mevlana Cami
Şehir Ömer Cami
Talatpaşa İmamı Azam Cami
Uhud Cami
Üsküp Cami
Serhan Tirit Meydan Cami
Turgut Özal Stadyum
EYÜPSULTAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AĞAÇLI MH.C.
AĞAÇLI MH.RAĞIP KUTMANGİL C.
AKPINAR MH.C.
ALİBEYKÖY SÜLEYMAN ÇELEBİ C.
SELİMPAŞA C.
ALİBEYKÖY MERKEZ C.
ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE C.
AKŞEMSETTİN C.
MEVLANA C.
VEYSEL KARANİ C.
ÇİFTEALAN MH.C.
HİRAMİ AHMETPAŞA C.
HZ.KAAB C.
HACI HALİT KELEŞ C.
AHMET DEDE C.
ŞEVKİBEY C.
ŞEYHULİSLAM CEMALETTİN EF.C.
EMNİYETTEPE C.
GÖKTÜRK MH.HZ.OSMAN C.
GÖKTÜRK MH.MERKEZ C.
GÖKTÜRK MH.ENSAR C.
GÜZELTEPE HZ.ALİ C.
ALİBEYKÖY GÜZELTEPE C.
ÇOBAN ÇEŞME C.
MEHMET AKİF ERSOY C.
EBU'L HASAN HARAKANİ C.
HACI OSMAN TORUN C.
HASAN KALYONCU C.
ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
KISIRMANDIRA (IŞIKLAR) MH.C.
İHSANİYE MH.C.
ÜÇŞEHİTLER C.
NİNEHATUN C.
KAŞGARİ MURTAZAEFENDİ C.
ŞAHSULTAN C.
PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.
KAPTANPAŞA C.
EYÜP SULTAN C.
KEMERBURGAZ MH.MİMARSİNAN C.
KEMERBURGAZ MH.MERKEZ C.
HÜSEYİN ŞAHİN C.
DEFTERDAR MAHMUTEFENDİ C.
NİŞANCA MUSTAFAPAŞA C.
ZAL MAHMUT PAŞA C.
CEZRİ KASIM C.
ODAYERİ MH.C.
PİRİNÇÇİ MH.HALİL İBRAHİM MESCİDİ
PİRİNÇÇİ MH.C.
MÜCAHİTLER C.
ŞAHİNTEPE YEŞİL C.
RAMİ HAL C.
SİLAHTAR MERKEZ C.
YILDIZTABYA ŞEREFİYE C.
GÜNDOĞAR İŞ MERKEZ C.
BİLGE İŞ MERKEZİ C.
AVANS SANAYİ SİTESİ C.
GÜNDOĞAR 2 İŞ MERKEZİ MESCİDİ
HİCRET C.
EMİNTAŞ BİNATLI SANAYİ SİTESİ ŞEHİTLER MESCİDİ
TOPÇULAR C.
APK İŞ C.
PINAR C.
LEYLEİ KADİR C.
HZ.ALİ C.
Ülker Halı Saha
Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı
Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası
Rami Açık Otoparkı
Rami Açık Oto Pazarı
Bir Nefes Sosyal Tesisleri
Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park
Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı
Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı
FATİH CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
CERRAH MEHMETPAŞA C.
BALİPAŞA C.
MOLLA FENARİ İSA C.
'PARMAKKAPI
KADI ASKER MEHMET EFENDİ C.'
CEZERİ KASIM PAŞA C.
HACI BEŞİRAĞA C.
FATİH C.
HAFIZ AHMET PAŞA C.
PİRİNÇÇİ SİNAN C.
MEHMETAĞA C.
HAMAMI MUHİTTİN C.
AHMET EMİRBUHARİ C.
KAZASKER İVAZEFENDİ C.
YUSUF ŞUCAATTİN C.
HATİCE SULTAN C.
İSMAİLAĞA C.
HIZIR ÇAVUŞ C.
TEVKİİ CAFER C.
OYMAKAPI MESCİDİ
MİSMARCI SUCAEDDİN C.
ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.
YAVUZ SULTAN SELİM C.
BEYAZIT C.
FİRUZAĞA C.
DAVUTPAŞA C.
HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.
TAHİRAĞA C.
'PİRİ MEHMET PAŞA
(SOĞUKKUYU) C.'
TERCÜMAN YUNUS C.
ŞEPSEFA HATUN C.
KEYCİ HATUN C.
HIRKAİ ŞERİF C.
AKŞEMSETTİN C.
HÜRREM ÇAVUŞ C.
DAMAT ÖKÜZ MEHMETPAŞA C.
HOBYAR C.
DÜLGERZADE C.
İSKENDERPAŞA C.
PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN C.
BIÇAKCI ALAADDİN (SOFULAR) C.
ŞEHZADEBAŞI C.
DAMAT İBRAHİMPAŞA C.
MİHRİMAH SULTAN C.
NESLİŞAH SULTAN C.
LALELİ C.
HACI HAMZA C.
MİHRİŞAH HACIKADIN C.
KÜÇÜK AYASOFYA C.
SOKULLU MEHMET PAŞA C.
ATİK İBRAHİM PAŞA C.
BODRUM MESİH PAŞA C.
KARAGÖZ MEHMET EFENDİ C.
VELEDİ KARABAŞ C.
BALİ SÜLEYMANAĞA C.
'ÇİVİCİZADE KALBURCU
MEHMET EFENDİ C.'
'MİMAR ACEM
(ÖRÜMCEKSİZ) C.'
TARSUS MESCİDİ
DİVANİ ALİ C.
DİBEKLİ EMİNBEY C.
NURUOSMANİYE C.
SÜLEYMANİYE C.
LUTUFPAŞA C.
KAPTAN SİNAN PAŞA C.
KİRAZLI MESCİDİ
BALIKÇILAR C.
MURATPAŞA C.
'EMİNÖNÜ NİŞANCI
MEHMETPAŞA C.'
YENİ C.
SARAÇ İSHAK C.
SOĞANAĞA C.
SÜLEYMAN SUBAŞI C.
SEYİTÖMER C.
ŞEYH HÜSAMETTİN C.
SUCUATTİN ÇAVUŞ C.
UZUN YUSUF C.
ZEHKERİ KEMAL C.
SORMAGİR C.
KASIM ÇELEBİ C.
ARAKİYECİ AHMET ÇELEBİ C.
'CAMBAZİYE
(KOCAMUSTAFAPAŞA) C.'
HADIM İBRAHİMPAŞA C.
SİTTEİ HATUN C.
SÜMBÜL EFENDİ C.
CAFERAĞA C.
İBRAHİM ÇAVUŞ C.
BEHRUZAĞA ODABAŞI C.
AYDIN KETHÜDA (KURŞUNLU) C.
BEHRAM ÇAVUŞ C.
TARAKCILAR DAYE HATUN C.
GAZİ AHMETPAŞA C.
ARABACI BEYAZITAĞA C.
ALTIPOĞAÇA AHMETPAŞA C.
HACI EVHADDİN C.
HACI HÜSEYİNAĞA C.
MALCI MEHMET PAŞA C.
'DEBBAĞ
HACI PİRİ MEHMET EFENDİ C.'
GAZİATİK ALİPAŞA C.
MOLLA ZEYREK C.
HACI HASAN C.
GAZİOSMANPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AZİZLER CAMİİ
EHLİ BEYT CAMİİ
EVLİYA ÇELEBİ MESCİDİ
FATİH CAMİİ
HİLAL CAMİİ
KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ
MERKEZ CAMİİ
TEPEBAŞI YILDIZ CAMİİ
VALİDESUYU CAMİİ
YILDIZTABYA MİMAR SİNAN CAMİİ
HACI VEYİS CAMİİ
KARADENİZ MAH. VAHDET CAMİİ
YILDIZTABYA CAMİİ
PAZARİÇİ SAADET CAMİİ
DÖRTYOL CAMİİ
BERAAT CAMİİ
KARADENİZ SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ
ALBAYRAK SPOR TESİSLERİ
SEDAT BALKANLI SPOR TESİSLERİ
KÜÇÜKKÖY SPOR HALI SAHA TESİSLERİ
500 EVLER SPOR TESİSLERİ
GÜNGÖREN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akıncılar
Beyazgül
Birlik Camii
Davutpaşa Bircan Eresin Camii
Fetih Camii
Gençosman Camii
Güneştepe Mh.Kuba Camii
Hüseyin Kocacık Y.S. Camii
Haznedar Kuyulu Camii
Haznedar Merkez Camii
Hz.İbrahim Camii
Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı)
Maraşal Çakmak Camii
Mehmet Akif Camii
Merter Mescidi Nurani
Tavşanoğlu Mescidi
Merter İnce Minare Camii
Merter Veysel Karani Camii
Mevlana Camii
Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı)
Nur Ahmet Camii
Osman Nuri Özbek Camii
Sancaktepe Camii
Siteler Camii
Sultan Fatih Camii
Söğütlü Yayla Camii
Tozkoparan Camii
Tozkoparan Uhut Camii
Yeşil Camii
Yıldız Davutpaşa Kampüs Camii
KADIKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Ahmet Süt C.
Ahmet Taci Büyükhanlı C.
Bayraktar Yeni C. Karşısı 194 Pafta, 1270 Ada. 7 Parsel)
Bostancı Kuloğlu C.
Çemenzar C.
Eminalipaşa C.
Faikpaşa C.
Fenerbahçe C.
Feneryolu Recai Yahya C.
Feridunpaşa C.
Fikirtepe Yeni C.
Galippaşa C.
Gözcübaba C.
Hasanpaşa C.
Haserenler C.
Haydarpaşa C.
İbrahimağa C.
İhsaniye C.
İsmail Kurt C.
Kireçhane C.
Kozyatağı Mehmet Çavuş C.
M.Ü.Saliha Kulaksızoğlu C.
Mazharbey C.
Merdivenköy C.
Mihrimah Sultan C.
Moda C.
Mustafa Nazmi Ersin C.
Onikiler C.
Sahrai Cedit C.
Selami Çeşme C.
Semiha Şakir C.
Söğütlü Çeşme C.
Suadiye C.
Şakir Berkan C.
Şifa C.
Tatarağası C.
Tepe C.
Tüccarbaşı C.
Zihnipaşa C.
Zühtüpaşa C.
Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri
KAĞITHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii
Abdulhamithan Camii
Ahmet Hatipoğlu Camii
Balkan Türkleri Camii
Çağlayan Çarşı Camii
Çağlayan Yeni Camii
Çağlayan Yunusemre Camii
Çeliktepe Aydınlar Camii
Çeliktepe Merkez Camii
Dayehatun Camii
Gültepe Camii
Gürsel Mh.Merkez Camii
Hamidiye Camii
Hamidiye Semt Pazarı
Hamidiye Ulu Camii
Harmantepe Camii
Huzur Camii
İhramzade Camii
İmamı Gazali Camii
Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri
Mehmet Akif Ertaş Camii
Mescidi Nur Camii
Nurtepe Semt Pazarı
Ortabayır Merkez Camii
Sadabat Camii
Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri
Selamet Camii
Seyrantepe Semt Pazarı
Seyrantepe Merkez Camii
Sultan Selim Meydan Camii
Süleymaniye Camii
Şirintepe Merkez Camii
Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri
Talatpaşa Merkez Camii
Tanrıöver Camii
Terasevler Camii
Ulubatlı Hasan Camii
Vadistanbul Camii
Yahya Kemal Spor Salonu
KARTAL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akşemsettin C.
Akşemsettin C.
Atalar Merkez C.
Atalar Merkez C.
Balcıdere C.
Cevizli Çınar C.
Çamlık Şehitler C.
Çavuşoğlu C.
Çavuşoğlu C.
Dolayoba Çınardere Yayla C.
Erenler C.
Erenler C.
Esentepe Hicret C.
Esentepe Hicret C.
Esentepe Kültür Fazilet C.
Esentepe Yeşil C.
Esentepe Yeşil C.
Fatih Sultan Mehmet C.
Fatih Sultan Mehmet C.
Gaziler C.
Hasan Tahsin Uğur C.
Hasan Tahsin Uğur C.
Kahramanlar C.
Kartal Merkez C.
Kartal Merkez C.
Kartal Oto Sanayi C.
Kavaklı C.
Kavaklı C.
Kıbrıs Şehitleri C.
Kıbrıs Şehitleri C.
Köy Hizmetleri C.
Köy Hizmetleri C.
Kurfallı Çınar C.
Kurfallı Çınar C.
Kurfallı Lalelik C.
Kurfallı Lalelik C.
Maarifi C.
Maarifi C.
Mehmet Akif Ersoy C.
Mehmet Akif Ersoy C.
Meral Akşehirlioğlu C.
Meral Akşehirlioğlu C.
Mevlana C.
Mustafa Denizer C.
Mustafa Denizer C.
Niyaziye C.
Nursen Özdayi Safa C.
Nursen Özdayi Safa C.
Soğanlık Fatih C.
Soğanlık Fatih C.
Soğanlık Hüdayi C.
Soğanlık Merkez C.
Soğanlık Merkez C.
Soğanlık Merkez C.
Soğanlık Ulu C.
Soğanlık Ulu C.
Şeyh Edebali C.
Tamirhane C.
Tamirhane C.
Topçamlar C
Topselvi Fevzi Çakmak C.
Uğur Mumcu Yunus Emre C.
Uğur Mumcu Yunus Emre C.
Yakacık Adnan Kahveci C.
Yakacık Adnan Kahveci C.
Yakacık Hacılar C.
Yakacık Hacılar C.
Yakacık Madenler C.
Yakacık Merkez C.
Yakacık Merkez C.
Yavuz Selim C.
Yavuz Selim C.
Yeni Mh.Kubbeli C.
Yeni Mh.Kubbeli C.
Yunus Nur C.
Zeytinlik Ulu C.
Zeytinlik Ulu C.
KÜÇÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdüsselam C.
Altınşehir Orta Mh.Yeni C.
Atakent Hz.Hamza C.
Bağlar Beyazıt C.
Bezirganbahçe Medine C.
Cennet Mh.C.
Cennet Mh.Yavuzselim C.
Çamlıkaltı Mehmet Akif C.
Darüsselam C.
Dr.Hasan Yörük C.
Fatih C.
Fethiye Hasan Gümüşdağ C.
Fevzi Çakmak Merkez C.
Hacı Fatma Hanım C.
Hacı Mustafa Güllü C.
Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur C.
Halkalı Gültepe C.
Halkalı İbadullah C.
Halkalı Kavaklı Mescidi
Halkalı Merkez C.
Halkalı Taştepe C.
Halkalı Yenidoğan C.
Hayati Üstün C.
Hz.Ali C.
Hz.Bilali Habeşi Mescidi
Hz.Ebubekir C.
Hz.Halit C.
Hz.Osman C.
İçkumsal C.
İkitelli İett Garajı Mescidi
İkitelli Mehmet Akif Mh.Ulu C.
İkitelli Parseller Merkez C.
İkitelli Şenevler C.
İmamı Azam C.
İnönü Mh.Akşemsettin C.
İnönü Mh.Maslak Çeşme Ulu C.
İnönü Mh.Yeşil C.
Kanarya Hz.Ebubekir Mescidi
Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak C.
Kanarya Merkez C.
Kanarya Mh. Gazze C.
Kanarya Taşocakları Ulu C.
Kanarya Yunus Emre C.
Komsanüstü Tellibaba C.
Konutbirlik Ehli Beyt C.
Kuledibi Mevlana C.
Marmara Sanayi Sitesi C.
Nükleer Araştırma Merkezi C.
Penyelüks C.
Poliseğitim Merkez C.
Rukiye Hatun C.
Saadet Abdik C.
Sabire Aydın Mescidi
Sefaköy Bektaşoğlu C.
Sefaköy Çarşı C.
Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez C.
Sefaköy Gültepe C.
Sefaköy Gültepe Fatih C.
Sefaköy İş Merkezi Mescidi
Sefaköy Kartaltepe C.
Sefaköy Merkez C.
Sefaköy Siteler C.
Seyrekevler Seyran C.
Soğuksu Evliya Barutcugil C.
Sögütlüçeşme Akşemsettin C.
Söğütlü Çeşme Fatih C.
Söğütlü Çeşme Yeni C.
Söğütlü Çeşme Yeşil C.
Sultan Murat Merkez C.
Süleyman Çetinsaya C.
Şehit Halil İbrahim Yıldırım C.
Şevki Korkmaz C.
Takva Mescidi
Tema İstanbul C.
Tepeüstü Tevhit C.
Tevfikbey Mh.Çınar C.
Toki Merkez C.
Toplukonut Eda C.
Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya C.
Uhuvvet C.
Yarımburgaz C.
Yeşilova Aliosman C.
Yeşilova Merkez C.
Yıldız C.
Belediye Mescidi
Fetih C.
Halkalı Bezirgan Bahçe C.
Halkalı Yıldız Pasajı Mescidi
Hz.Ömer C.
İkitelli Atatürk Mh.Hicret C.
İkitelli İhlas Mescidi
İkitelli Mehmet Akif Ersoy C.
İkitelli Şahinler Mescidi
Medine Mescidi
Mehmet Akif Hastanesi Mescidi
Merve C.
Müftü Halit Korkusuz Mescidi
Sarayaltı Arafat C.
Sefaköy Bayraktar C.
Sefaköy Tevfikbey Mh.C.
Seyyidler Mescidi
MALTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
122 Evler Camii
15 Temmuz Şehitleri Camii
Abdurrahman Gürses Camii
Akşemsettin Camii
Altıntepe Camii
Aydınlıklık Evler Süleyman Öksüzoğlu C.
Ayşe Ilıcak Camii
Bağlarbaşı Camii
Büyük Bakkal köy Camii
Cevizli İstasyon Camii
Cumhuriyet Camii
Esenkent Fatih Camii
Esenkent Ulu Camii
Esenyurt Camii
Fahri Kasapoğlu Camii
Fındıklı Seyitağa Camii
Fidanlık Camii
Girne Merkez Camii
Hacı Mustafa Özyağcı Camii
Hacı Necip Ağa camii
Huzurevi Mescidi
Hüsniye Arat Cami
Hz Ömer C.
İmamı Rabbani C.
İmdat Vakfı C.
İsmail Ergin Tatlısu C.
Karacabey 70 Evler C.
Kılavuzçayırı C.
Kulluk C.
Küçükyalı Çınar C.
Medine C.
Mevlana C.
Mimarsinan C.
Taşocakları C.
Yeşil C.
Yıldız Evler C.
Yusuf Ziya Üçüncü C.
Kaymakamlık Bina Yanı
Başıbüyük Stadı
Gülsuyu Stadı
İdealtepe Halı Saha
Zümrütevler Pazaryeri
PENDİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİİ
AMİNE HATUN C.
HİLMİ ABBASPAŞA C.
BALLICA MH. CAMİİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.
KAYNARCA MERKEZ C.
KİPTAŞ KONUTLARI ALİYA İZZET BEGOVİÇ C.
AYNUR ÇEPNİ C.
ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.C.
KURTKÖY YUNUS EMRE C.
HZ. ADEM CAMİİ
İMAMI BUHARİ C.
EMİR SULTAN MESCİDİ
DOLAYOBA ÇINARDERE YENİ C.
SAHİL CAMİİ
DOLAYOBA KAYALIK C.
DOLAYOBA SÜLEYMANİYE CAMİİ
EMİRLİ MH.C.
KİPTAŞ KONUTLARI ŞEYH EDEBALİ C.
ERTUĞRULGAZİ MH.MERKEZ C.
AYDOST YUNUS EMRE C.
FEVZİ ÇAKMAK MH.HACI HASAN C.
KAYNARCA ESENLER FEVZİÇAKMAK C
KAYNARCA YAVUZ SELİM C.
ESENYALI VEYSEL KARANİ C.
ESENYALI MUHAMMEDİYE C.
ESENYALI FATİH CAMİİ
KAYNARCA BAHÇELİEVLER C.
KAYNARCA FEVZİ ÇAKMAK ULU CAMİİ
KAYNARCA FATİH C.
FEVZİ ÇAKMAK MH.DEDEPAŞA C.
GÖÇBEYLİ MH.C.
GÜLLÜBAĞLAR MEVLANA C.
HÜSNÜ KIRKAN GÜL C.
GÜZELYALI MİMAR SİNAN CAMİİ
HIFZI KAPLAN CAMİİ
GÜZELYALI ÖMER HEKİM C.
TUĞLA HARMANLARI C.
TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER C.
KAVAKPINAR HZ. İDRİS CAMİİ
KAVAKPINAR HACIHASAN BÜYÜKYILMAZ C.
KAVAKPINAR KOCASİNAN C.
KAYNARCA CELALETTİN SÜER CAMİİ
KAYNARCA SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
ŞEHİT ÖMER AY ERENLER C.
KURNA MH.ERDEM KENT HALİL GÖNENÇ C.
KURNA MH.C.
KURTDOĞMUŞ MH. CAMİİ
HZ. İSMAİL CAMİİ
LOKMAN HEKİM C.
KURTKÖY MERKEZ C.
ASHABI SUFFA C.
KURTKÖY YAVUZ SELİM C.
KURTKÖY PROF.DR.AHMET HAMDİ TURGUT C.
BASRİ SERENLİ RAHMET C.
SÜLÜNTEPE TEVETOĞLU CAMİİ
TOKİ SİTELER C.
ŞEYHLİ MOLLAGÜRANİ C.
ŞEYHLİ SÜLÜNTEPE C.
ŞEYHLİ HİLALKONUTLARI CAMİİ
ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN C.
VELİBABA İMAMI AZAM C.
DOLAYOBA ÇANAKKALE C.
DOLAYOBA VELİBABA YENİ C.
HAFIZ İSMAİL BİÇER C.
YENİŞEHİR ASLAN AYVACI CAMİİ
HZ.YUSUF CAMİİ
HZ.MAHMUTSAMİ RAMAZANOĞLU C.
YENİŞEHİR PETEKKENT C.
YENİŞEHİR ULU C.
SANCAKTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Sarıgazi Merkez Hacı Fatma Çelik Camii
Sarıgazi Fatma Sultan Camii
Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii
Yenidoğan Mehtap Camii
Samandıra Ertuğrulgazi Camii
Samandıra Hz.Ebubekir Sıddık Camii
Samandıra Osmangazi Camii
Kocatepe Camii
Seyit Ahmet er-Rufai Camii
Yenidoğan Hacı Hakkı Saruhan Camii
Aziz Bayraktar Camii
Samandıra Veysel Karani Camii
Samandıra Osmangazi Hz. Ömer Camii
Kavaklıbağlar Camii
Samandıra Alaaddin Camii
Tepe Camii
Yenidoğan Hz. Ömer Camii
Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camii
Yenidoğan Hz. Ali Camii
Samandıra Selimiye Camii
Fatih Sultan Mehmet Han Camii
Samandıra Akif Demirci Camii
Samandıra Bilal-i Habeşi Camii
Hacı Ahmet Kahraman Camii
Yenidoğan Hz. Ebubekir Camii
Faruk Aydın Camii
Fatma Fitnat Hanım Camii
Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii
15 Temmuz Şehitler Camii
Hacı Sofi Camii
Sarıgazi Hacı İzzet Dursun Camii
Samandıra Abdurrahmangazi Camii
Sarıgazi Ahmet Bıyık Camii
Sarıgazi Hz. Ali Camii
Samandıra Abdurrahmangazi Hz. Ömer Camii
Musa Efendi Camii
Ali Osman Aydın Camii
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Camii
Sarıgazi Yunus Emre Camii
Hz. Ömer Camii
Samandıra Yunus Emre Camii
Halilurrahman Camii
Yenidoğan Yunus Emre Camii
Ak Mescid Camii
İbrahimağa Camii
Paşaköy Camii
Akpınar Mahallesi Akşeksettin Camii
Hacı Bayram Veli Camii
Samandıra Akşemsettin
Sarıgazi Battalgazi Camii
Paşaköy Bağlar
Yenidoğan Kuba Camii
Saidi Nursi Camii
Madenler Mevlana Camii
İlhan Varank Hastane Camii
Samandıra Hz. Ali Camii
Yenidoğan Fatih Sultan Mehmet Camii
Yenidoğan Köseoğlu Camii
Sancaktepe Belediyesi Önü
15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı
Sarıgazi Stadyumu
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı
SARIYER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
'1- ATATATÜRK OTOSANAYİ NAZMİ AKBACI C.
2- OTO SANAYİ ŞAHİNOĞLU MESCİDİ'
AYAZAĞA ÇAKIRLAR MH.MEHMET AKİF C.
'1- AYAZAĞA YEŞİLTEPE C.
2- AYAZAĞA MESCİDİ AKSA C.'
BAĞLARMEVKİ CEVAHİRLER C.
BAHÇEKÖY NURAY ARTAM C.
BALTALİMANI FATİH SULTAN MEHMET C. (Taşlıbayırdaki)
BALTALİMANI MERKEZ C.
BALTALİMANI TAŞOCAKLARI C.
BOĞAZKENT FATİH SULTAN MEHMET C.
BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH.C.
CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.
ÇAMLIK SEVGİ C.
ÇAMLITEPE EBU BEKİR C.
'1- ÇAMLITEPE MERKEZ C.
2- ÇAMLITEPE AŞĞ.MH.C.'
ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA C.
ÇAYIRBAŞI DAĞEVLER ESENTEPE C
ÇAYIRBAŞI PTT EVLERİ C.
DEMİRCİKÖYÜ MH.C.
DOSTEVLER C.
EMİRGAN HAMİDİ EVVEL C.
FATİH ORMANI C.
FATİH SULTAN MEHMET C.
GARİPÇEKÖYÜ MH.C.
GÜMÜŞDERE MH.C.
'1- HUZUR C.
2- OTO SANAYİİ C.'
'1- HZ.EBUBEKİR C.
2- ÇİÇEK C.'
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK C.
İSTİNYE NESLİŞAH SULTAN C.
İSTİNYE YUNUS EMRE C.
KALENDERÜSTÜ C.
KİLYOS KUMKÖY C.
KİREÇBURNU GÜMRÜKÇÜ İSHAK AĞA C.
REŞİTPAŞA AHMET CELALETTİN P.C
REŞİTPAŞA DOĞANEVLER C.
REŞİTPAŞA DOĞANEVLERİ KOCATEPE C
'1- RUMELİ FENERİ MH.YENİ C.
2- RUMELİFENERİ MH.RAMAZANAĞA C.'
SARIDAĞ TEPEÜSTÜ MH.C.
ŞİFA C.
TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.
TARABYA MERKEZ C.
TARABYA ŞENEVLER H.CEMAL YAZGAN C
UHUT C.
YENİ MH.HAVANTEPE C.
YENİKÖY ÇARŞI MERKEZ C.
YENİKÖY YENİ C.
YEŞİLEVLER H.R.Ş.DEDEMAN C.
ZÜMRÜTEVLER C.
ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MESCİDİ
'1- AYAZAĞA CENDERECİ MUHİTTİN ÇELEBİ C.
2-AYAZAĞA OSMAN KUYU C.
3-AYAZAĞA MH.EVYAP C.
4- AYAZAĞA ŞERİFE BACI C.'
'1- BAHÇEKÖY C.
2- BAHÇEKÖY YENİ MH.C.'
'1- BALTALİMANI SERHAZİN SÜLEYMANAĞA C
2- RUMELİ HİSAR ALİ PERTEK C.
3- RUMELİ HİSARI BOĞAZKESEN C.
4- RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN'
BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA C.
CUMHURİYET MH.MERKEZ C.
ÇAYIRBAŞI DAĞEVLERİ C.
DAĞEVLERİ ORTA C.
'1- FATİH SULTAN MEHMET MH.C.
2- İMAMI AZAM C.
3- KÜÇÜKARMUTLU MERKEZ C.'
FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ C.
'1- HİSARÜSTÜ NAFİBABA C.
2- HİSARÜSTÜ MERKEZ C.'
'İSTİNYE KÜRKÇÜBAŞI C.
İSTİNYE KAPLICALAR MEV.C.
KORU MH.BOĞAZİÇİ C.
ŞEHİTLER MESCİDİ'
'1- İSTİNYE MAHMUT ÇAVUŞ C.
2- İSTİNYE İTFAİYE MESCİDİ
3- İSTİNYE OSMAN REİS C.'
İSTİNYE POLİGON C.
KISIRKAYA MH.C.
KİLYOS YENİ C.
1- MADEN MH.C.
2- MADEN MH.TEPEÜSTÜ C.
3- SARIYER YENİ MERKEZ C.'
MASLAK ÜÇYOL C.
MEDİNELİ HACI OSMAN C.
MEHMET KETHÜDA C.
'1- PINAR MH.OSMAN KABİL C.
2- PINAR MH.YENİ C.'
'1- REŞİTPAŞA MİHRİŞAH SULTAN C.
2- HACI AHMET YESEVİ C.'
'1- RUMELİ KAVAGI YUSUFAĞA C.
2- RUMELİ KAVAK ULU C.'
'1- TARABYA BİRLİKEVLER C.
2- MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU C.'
USKUMRUKÖYÜ MH.C.
YENİ MH.C.
ZEKERİYAKÖY MH.C.
ŞİLE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
CAMİ
ÇAYIRBAŞI MAH. CAMİİ
DEĞİRMENÇAYIRI MAH. CAMİİ
AĞAÇDERE MAH. CAMİİ
İMRENLİ MAH. CAMİİ
KABAKOZ MAH. CAMİİ
KARACA ÖREN MAH CAMİİ
AKÇAKESE MAH. CAMİİ
İSAKÖY MAH CAMİİ
KURFALLI MAH. CAMİİ
AĞVA BELEDİYESİ SAHİL MEYDANI
AHMETLİ TOKİ CAMİ
AVCI KORU MAH CAMİİ
BIÇKIDERE MAH CAMİİ
BOZGOCA MAH CAMİİ
BUCAKLI MAH. BÜYÜK AŞAĞI CAMİİ
BUCAKLI MAH. CAMİİ
BUCAKLI MAH. DİK BUCAKLI CAMİİ
BUCAKLI MAH. KÜÇÜK AŞAĞI CAMİİ
ÇATAKLI MAH. CAMİİ
DEĞİRMENÇAYIRI MAH.KUMCA CAMİİ
DEĞİRMENÇAYIRI MAH. YENİ CAMİİ
ESENCELİ MAH. CAMİİ
GEREDELİ MAH. HACI CAMİİ
GEREDELİ MAH. KERAMETTİN CAMİİ
GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ
GEREDELİ YUMUŞAK CAMİİ
GÖÇE MAH. KILIÇLAR CAMİİ
GÖÇE MAH. KOLTU CAMİİ
GÖKMASLI MAH. CAMİİ
GÖKSU MAH. CAMİİ
GÖKSU MAH. DENİZLİ CAMİİ
HACILLI MAH. CAMİİ
HASANLI MAH. DEMİRCİLİ CAMİİ
HASANLI MAH. SARIKAVAK CAMİİ
İMRENDERE MAH.KAYMAKAM GÜNALP VAROL CAMİİ
KABAKOZ MAH. ESAV MESCİDİ
KALEMKÖY MAH. CAMİİ
KARABEYLİ MAH. CAMİİ
KARABEYLİ MAH.MANŞAR CAMİİ
KARACAKÖY MAH CAMİİ
KERVANSARAY MAH.ARTVİNLİLER CAMİİ
KORUCUKÖY MAH. CAMİİ
ORUÇOĞLU MAH. CAMİİ
OSMANKÖY MAH. CAMİİ
OSMANKÖY MAH.SEVİŞLİ CAMİİ
SOĞULLU MAH. İHSANOĞLU CAMİİ
SORTULLU MAH. CAMİİ
ŞUAYİPLİ MAH. CAMİİ
ŞUAYİPLİ MAH. SOĞULLAR CAMİİ
YAKA MAH. CAMİİ
YAYLALI MAH. CAMİİ
YAZIMANAYIR MAH. CAMİİ
YENİKÖY MAH. CAMİİ
YEŞİL VADİ KALE ALTI CAMİİ
GEREDELİ MAH. SUNGURLU CAMİİ
GÖÇE MAH. MÜSLÜMCEDİD CAMİİ
GÖÇE MAH. CAMİİ
Yeni C.
SOFULAR MAH. CAMİİ
DOĞANCILI MAH. CAMİİ
ALACALI MAH. CAMİİ
SAHİLKÖY MAH. CAMİİ
KARAKİRAZ MAH. CAMİİ
KURNA MAH. CAMİİ
MEŞRUTİYET MAH. CAMİİ
KIZILCAKÖY MAH. CAMİİ
AHMETLİ MAH. CAMİİ
SATMAZLI MAH. CAMİİ
GÜNANİ CAMİİ
ÜVEZLİ MAH. CAMİİ
KÖMÜRLÜK MAH. CAMİİ
KERVANSARAY MAH. CAMİİ
ULUPELİT MAH. CAMİİ
DARLIK MAH. CAMİİ
KARAMANDERE MAH. CAMİİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ
TEKE MAH. CAMİİ
OVACIK MAH. CAMİİ
REFET SARICA CAMİİ
KUMBABA YENİ CAMİİ
HACI HARUN EKŞİ CAMİİ
HASAN ÖZYENİCE CAMİİ
ŞİRİN PEHLİVAN ÇEŞME CAMİİ
SANAYİ MESCİDİ
SİLİVRİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ AVLUSU
AHMET İSTİF CAMİİ AVLUSU
SİLİVRİ ŞEHİR STADI
ALİPAŞA MH.CAMİİ AVLUSU
SEMİZKUMLAR FUTBOL SAHASI
ESENTEPE CAMİİ AVLUSU
GÜMÜŞYAKA PAZAR YERİ
HACI DURSUN YILDIRIM CAMİİ AVLUSU
HACI EMİNE AKBULUT CAMİİ AVLUSU
KARAKAŞ CAMİ AVLUSU
KİPTAŞ CAMİİ AVLUSU
MİMARSİNAN CAMİİ AVLUSU
PİRİ MEHMETPAŞA CAMİİ AVLUSU
'SANİYE İLYAS KANCIOĞLU
SANAYİCİLER CAMİİ AVLUSU'
SELİMPAŞA MEHMET KARASU SPOR TESİSLERİ
SELİM PAŞA CAMİİ AVLUSU
'SELİMPAŞA MEHMET ŞİRİN
HANİFE ERGÜL CAMİİ AVLUSU'
ŞÜHEDA CAMİİ AVLUSU
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR HİCRET CAMİİ AVLUSU
ZEKİ ÇEVİK CAMİİ AVLUSU
AKÖREN FUTBOL SAHASI
BEKİRLİ CAMİİ AVLUSU
BEYCİLER CAMİİ AVLUSU
BÜYÜK ÇAVUŞLU PAZARYERİ
BÜYÜKKILIÇLI CAMİİ AVLUSU
BÜYÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU
ÇANTA FUTBOL SAHASI
ÇAYIRDERE PAZAR YERİ
ÇELTİK PAZAR YERİ
DANAMANDIRA CAMİİ AVLUSU
DEĞİRMENKÖY FUTBOL SAHASI
FENER FUTBOL SAHASI
GAZİTEPE FUTBOL SAHASI
K.KILIÇLI MH.CAMİİ AVLUSU
KADIKÖY MEYDAN
KAVAKLI FUTBOL SAHASI
KURFALLI CAMİİ AVLUSU
KÜÇÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU
ORTAKÖY FUTBOL SAHASI
SAYALAR CAMİİ AVLUSU
SEYMEN CAMİİ AVLUSU
YOLÇATI CAMİİ AVLUSU
SİLİVRİ YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ
'ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ
TÖREN VE OTOPARK ALANI'
ŞİŞLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
19 Mayıs Fulya Balçık Camii
Çiftecevizler Camii
Dolapdere Mescidi
Esentepe Camii
Feriköy Paşa Mh. Camii
Feriköy Yayla Mh.Camii
Filiz Camii
Fulya Mehmetçik Camii
Fulya Yeni Camii
Hacı Ayşe Sarıgül Camii
Hacı Nimet Özden Camii
Hacı Sefer Dursun Camii
Halil Rıfatpaşa Mh.Camii
Harbiye İtfaiye Mescidi
Hasan Zeynep Camii
İzzetpaşa Çiftliği Camii, Kurtuluş Camii
Kuştepe Merkez Camii
Mahmut Şevketpaşa Mh.Anadolu Camii
Mecidiyeköy Merkez Camii
Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii
Okmeydanı Perpa Mescidi
Osman Sağnak Camii
Şişli Camii
Şişli Etfal Hastahanesi Camii
Teşvikiye Camii
Zincirli Kuyu Camii
Feriköy Spor Kulubü
Şişli Spor Kulubu
SULTANBEYLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Camii
Abdurrahmangazi Camii
Akabe Camii
Anadolu Camii
Bağlar Camii
Bedir Camii
Buhara Camii
Çimenler Camii
Dedepaşa Camii
Derya Camii
Ebeveyn Camii
Elmalı Hamdi Yazır Camii
Emine Hatun Camii
Eyyübi Camii
Fazilet Camii
Fevzi Çakmak Camii
Hacı Bayram Camii
Hacı Ömer Camii
Hacı Şevki Camii
Hacı Veyis Camii
Hafız Ali Üsküdarlı Camii
Hafız İsmail Biçer Camii
Hz.Osman Camii
Kanuni Sultan Süleyman Camii
Karanfil Camii
Katipoğlu Camii
Kırklar Camii
Kumrular Camii
Mahmut Ustaosmanoğlu Camii
Mecidiye Camii
Mehmet Rüştü
Mevlana Camii
Mevlana Halid Bağdadi Camii
Mimar Sinan Camii
Mücahitler Camii
Mürtezaçavuş Camii
Orhangazi Camii
Osmanağa Camii
Ömer Nasuhi Bilmen Camii
Safiye Çıkrıkçıoğlu Camii
Sinan Camii
Sultan Camii
Şehitler Camii
Tevhit Camii
Uhut Camii
Ulubatlı Camii
Veysel Karani Camii
Yakutiye Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Yeşil Camii
Yunus Emre Camii
Aşıkkutlu Camii
Merkez Camii
Mescidi Aksa Camii
SULTANGAZİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Sultançiftliği Merkez Camii
Cebeci Camii
Cebeci Birlik Camii
Çimen Camii
Gazi Mahallesi Mevlana C
Göztepe Yeni Camii
Habipler Mahallesi Camii
Hz. Ali Camii
Kanuni Sultan Süleyman C
Marangozlar Sitesi Camii
Mehmet Akif Ersoy C
Mescidi Selam Camii
Siteler Camii
Sultan Camii
Sultançiftliği Hayırlıoğlu C
S.Çiftliği Veysel Karani C.
Ulu Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Halife Hz.Ebu Bekir CamiiYayla Mahallesi Camii
Yeşiltepe Camii
TUZLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akfırat Merkez Camii
Anadolu Mh.Akşemsettin Camii
Aydınlı Ebubekir Camii
Aydınlı Mh.Deri Sanayi Camii
Aydınlı Mh.Hacılar Camii
Aydınlı Mh.Hüda Camii
Aydınlı Mh.Yunusemre Camii
Hz.Osman Camii
İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi Camii
Necip Fazıl Kısakürek Camii
Nişancı Mehmet Paşa Camii
Tuzla Emlak Konut Camii
Üskübi Melek Aras Camii
Aydıntepe Mh.Yeşildere Merkez Camii
Nazmi Durbakayım Camii
Yavuzevler Camii
Gisbir Sahil Camii
Evliya Çelebi Mh.Evliya Çelebi
Orhanlı Fatih Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii
İçmeler Mh.İçmeler Merkez Camii
İçmeler Mh.Muhammedül Emin Camii
İstasyon Çiçekçiler Camii
Hasanı Basri Camii
Mimar Sinan Merkez Camii
Mimarsinan Mh.Gümüşpınar Camii
Orhanlı Yavuz Selim Camii
Orta Mh.Camii
Hacı Zarife Örs Camii
Mercan Yeni Camii
Şifa Merkez Camii
Şifa Mh.Mevlana Camii
Kasri Arifan Mescidi
Akfırat Kirazlı Mh. Behice Çizmeci Camii
Hacı Mustafa Eminoğlu Camii
Zeytinlik Yavuzhan Camii
ÜSKÜDAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdullah Camii
Abdurrahman Soyak Camii
Akabe Camii
Altunizade Camii
Altunizade Erzurum Sitesi Camii
Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii
Arakiyeci Hacı Caferağa Camii
Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii
Aziz Mahmeut Hüdai Camii
Bağlarbaşı Camii
Bağlarbaşı Huzur Camii
Bahçelievler Celil Camii
Barbaros Camii
Beylerbeyi Abdullahağa Camii
Beylerbeyi Hamidi Evvel Camii
Bilali Habeşi Camii
Bulgurlu Bayrampaşa Camii
Bulgurlu Fatih Camii
Büyük Çamlıca Camii
Büyük Selimiye Camii
Cennet Camii
Cevri Kalfa Camii
Çakırca Hasanpaşa Camii
Çilehane Camii
Çinili Camii
Defterdar Tahirefendi Camii
Divitçiler Camii
Fatmahatun Camii
Fenai Ali Efendi Camii
Ferah Mh. Merkez Camii
Ferah Mh.Yeni Camii
Fevziye Hatun Camii
Gazneli Mahmud Camii
Goncagül Camii
Güzeltepe Birlik Camii
Güzide Hatun Camii
Hacı Emin Yıldırım Camii
Hacı Mehmetali Öztürk Camii
Hacı Mustafa Bedel Efendi Camii
Hacı Nuri Topbaş Camii
Hamdullahpaşa Camii
Harem Otogar Mescidi
Hasan Uzun Camii
Hz. Ali Camii
Hz. Ali Gamame Camii
Hz. Ebubekir Camii
Hz. Hamza Camii
Hz. Ömer Camii
İhsaniye Camii
İmamı Azam Camii
İmrahor Camii
Kandilli Camii
Kandilli Parakendeler Camii
Karadavutpaşa Camii
Kartalbaba Camii
Kısıklı Abdullahağa Camii
Koru Camii
Kotku Camii
Küçük Çamlıca Subaşı Camii
Küçük Namazgah Camii
Küçük Selimiye Çiçekci Camii
Küçüksu Bahçelievler Camii
Küplüce Camii
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii
Mihrimah Sultan (İskele) Camii
Mirzazade Camii
Muhammet Camii
Murat Reis Camii
Nalçacı Halil Camii
Namazgah Camii
Nevnihal Hatun Camii
Nuri Cıngıllıoğlu Camii
Ömer Öztürk Camii
Ömer Sever Camii
Rasathane Camii
Ravza Camii
Sefatepesi Camii
Selami Ali Efendi Camii
Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii
Solaksinan Camii
Söğütlüçayır Molla Camii
Şakirin Camii
Şehit Osman Yılmaz Camii
Şemsi Sivasi Camii
Şemsipaşa Camii
Şeyh Devati Camii
Şeyh Nevruz Camii
Şuça Ahmet Paşa Camii
Şüheda Camii
Tavaşihasanağa Camii
Ünalan Mh. Kuba Camii
Ünalan Mh. Merkez Camii
Ünalan Mh. Sadıklar Camii
Ünalan Mh. Ünalan Camii
Vahdet Camii
Validei Atik Camii
Validei Cedid Camii
Veysel Karani Camii
Yavuz Selim Camii
Yavuztürk Aksa Camii
Yavuztürk Bilali Habeş Camii
Yavuztürk Fatih Camii
Yavuztürk Mh. Camii
Yıldırım Beyazıt Camii
Gümüşsu Camii
Beylerbeyi Mehmetağa Camii
Kirazlıtepe Büyük Camii
Yeşilbostan Camii
Kirazlıtepe Hacı Tevfik Karademir Camii
ÜMRANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
'TEVHİD CAMİİ
'DOĞANEVLER CAMİİ
'YUŞA CAMİİ
'HZ. ALİ CAMİİ
'HİDAYET CAMİİ
'BEDİR CAMİİ
'EMİNALİ PAŞA CAMİİ
'ATAKENT ALPARSLAN CAMİİ
'HALİLÜRRAHMAN CAMİİ
'CEVHERAĞA CAMİİ
'MEDİNE CAMİİ
'MUSTAFA AĞA CAMİİ
'CEMİL MERİÇ MERKEZ CAMİİ
'İMAM-I ŞAFİİ CAMİİ
'YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ
'ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ
'ŞEHİT YURDANUR CAMİİ
'ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ
'K. KARABEKİR SABIR CAMİİ
'MERKEZ EFENDİ CAMİİ
'K. KARABEKİR PAŞA CAMİİ
'ERDEN CAMİİ
'ASİL SPOR TESİSLERİ
'ASIM ÜLKER CAMİİ
'HACI ÖMER KARAGÜL CAMİİ
'ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ
'DES SANAYİ SİTESİ CAMİİ
'İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ
'FERHAT NASIR CAMİİ
'YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ C.
'HACI ALAATTİN ELMAS CAMİİ
'OSMANGAZİ CAMİİ
'ÜMRANİYE SPOR TESİSLERİ
'HEKİMBAŞI MERKEZ CAMİİ
'HEKİMBAŞI CAMİİ
'ERRAHMAN CAMİİ
'IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ
'İLİM SARAYI CAMİİ
'SAHRAYI KEBİR CAMİİ
'BOZTEPE HZ. ÖMER CAMİİ
'KOCATEPE CAMİİ
'ÇINARALTI CAMİİ
'SONDURAK CAMİİ
'HZ. HAMZA CAMİİ
'ULU CAMİİ
'HAMİDİYE CAMİİ
'K. KARABEKİR HZ. OSMAN CAMİİ
'HACI HAKKI EKŞİ CAMİİ
'MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ
'HZ. EBUBEKİR CAMİİ
'CENGİZ TOPEL SPOR TESİSLERİ
'HACI LEYLA BİNGÖL CAMİİ
'KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.
'YAVUZ SELİM CAMİİ
'ÜMRANİYE SÜLEYMANİYE CAMİİ
'HACI NAZIM CAMİİ
'MUSA EFENDİ CAMİİ
'EMANETOĞLU HACI EMİN CAMİİ
'ÜMRANİYE BEREKET CAMİİ
'REFİYE SOYAK CAMİİ
'RAHMET CAMİİ
'TANTAVİ MESCİDİ
'TOPAĞACI CAMİİ
'HASAN YEŞİLKAYA CAMİİ
'DUDULLU SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ
'MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ
'TUĞLA HARMANLARI CAMİİ
'KEYAP CAMİİ
(Keresteciler Sitesi Girişi)'
ZEYTİNBURNU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Merkezefendi Camii
Seyitnizam Camii
Süleyman Çetinsaya Camii
Merkezevler Mescidi
İbnikemal Camii
Belediye Mescidi
Atagarajı Camii
İlyaszade Camii
Sahil Camii