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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasıyla İstanbul valiliği resmi internet sitesinde yayınlanan Cuma namazı kılınacak camiler listesi resmen açıklandı. Buna göre ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER, ESENYURT, EYÜPSULTAN, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAĞITHANE, KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, PENDİK, SANCAKTEPE, SARIYER, SİLİVRİ, SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, TUZLA, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU olmak üzere tüm ilçeler için sıralı tam liste ile Cuma namazı kılınacak camiler resmen belli olmuş oldu.